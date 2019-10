Mladá Boleslav porazila přes dvoubrankové manko Vítkovice 5:3

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 5:3. Ostravané vedli během první třetiny už 2:0, přesto zůstali počtvrté za sebou bez bodu. Odvrátit třetí porážku za sebou pomohl domácím třemi body (1+2) Jakub Klepiš, dva góly dal Michal Vondrka. Rovněž dvakrát se prosadil i vítkovický útočník Jan Schleiss.

Hostům vyšel na výbornou vstup do zápasu. Už na konci třetí minuty vystihli váhavou rozehrávku domácích ve vlastním pásmu a také je za ní potrestali. Puku se zmocnil Werbik, jenž okamžitě našel před Krošeljem zapomenutého Kurovského a ten už si věděl rady. Gólman hostů Svoboda si o chvilku později poradil se Zbořilovým pokusem i Vondrkovou dorážkou.

Středočeši ale jako kdyby se nemohli dostat do optimální provozní teploty a dobře to dokumentovala i situace ze začátku 14. minuty, kdy podruhé inkasovali. Krenželok našel přihrávkou napříč pásmem Schleisse, který si sice dlouho rovnal mířidla na střelu, ale nakonec s ní uspěl.

"Prováhal jsem tam dvě šance, abych s pukem něco udělal. První, abych to vzal na volej, druhou pak v podobě nahrávky Ondrovi Romanovi. Pak jsem jen vystřelil a prošlo to tam," popsal Schleiss.

Bruslařský klub se dočkal až 51 sekund před první přestávkou, kdy Zbořil vyhrál buly ideálně pro Ševce, jehož bombu sice ještě Svoboda s námahou vytěsnil, na dorážku Skalického už ale včas zareagovat nemohl.

Další komplikace z pohledu Středočechů následovaly poté v krátkém sledu. Od druhé části už nenastoupil do domácího brankoviště Krošelj, ale nahradil ho Růžička. "Nešlo o žádný tah z naší strany," uvedl domácí trenér Pavel Patera.

A v čase 20:28 skončil duel pro útočníka Žejdla, jenž inkasoval za nešetrný zákrok na Romana trest na pět minut a do konce za zásah do oblasti hlavy a krku. Roman byl hodně otřesený, v dalším průběhu hry se však do utkání vrátil. Dlouhou početní výhodu hostů ale už pět sekund poté zkrátil faulem Mallet.

Mladoboleslavští se dostali z nejhoršího, a i když brzy nato sami přesilovku nevyužili, v 35. minutě už se jim to podařilo. Už po necelé půlminutě poslal předčasně zpět do hry Krenželoka po parádní Zbořilově nabídce Vondrka. Domácí mohli dokonat obrat ještě do druhé přestávky, další přesilovku už ale nevyužili.

S chutí pak ale vlétli do třetí dvacetiminutovky a dokonání obratu se skutečně dočkali. Nejprve sice Skalický ztroskotal v dobré šanci na Svobodovi, dostal se ale opět k puku, který nachystal na modré čáře Fillmanovi a po jeho pokusu dorážel Vondrka.

"Při tom prvním gólu mě super našel Zbořka, to bylo do prázdné brány, fakt super, něco úžasného, to mělo oči. Při druhém gólu jsem se i trochu lekl té střely, co tam od Mitche (Fillmana) prošla, protože jsem ji neviděl. Puk pak spadl dolů a já to tam jen zasunul. Takže super," pochvaloval si Vondrka.

V 51. minutě bylo ale vyrovnáno, když Schleiss přesměroval za Růžičkova záda Bukartsovu nahrávku. Radost Ostravanů byla pryč přesně po 100 sekundách: Najman byl sice tísněný, přesto dokázal od zadního hrazení najít mezi kruhy číhajícího Klepiše a ten zavěsil pod horní tyčku. Právě úspěšný střelec měl blízko k pojistce, jenže Svoboda byl proti. Zachránit hosty při power play mohl Dej, ale místo vyrovnání rozhodl Najman.

"První třetina mě nadchla a byl jsem na mužstvo strašně pyšný. Ve druhé třetině se domácí vrátili ke své hře, kterou předvádí celou sezonu. A hrají fakt dobře. Mladá Boleslav byla dvě třetiny lepší, my jsme po jejím obratu ještě dotáhli, ale pak rozhodla stupidní chyba v předbrankovém prostoru," uvedl trenér hostů Jakub Petr.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Po dvou porážkách nám trenérům přišlo, že jsme strašně svázaní. V první třetině to bylo hrozně znát. Jako kdybychom se báli hrát, ustupovali jsme a dá se říct, že ten výsledek 1:2 byl pro nás skvělý, protože to mohlo být víc. Bylo důležité, že jsme přežili dlouhou přesilovku hostů, která byla nakonec jen tříminutová. Do stavu 3:2 jsme pak byli lepším týmem, Vítkovice byly pak hodně nepříjemné a nám se zdálo, že zase ustupujeme a nehrajeme naši hru. Hosté zaslouženě vyrovnali, ale pak se k nám v závěru přiklonilo štěstí. Střídání gólmanů nebylo naším záměrem či tahem."

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 20. Skalický (Ševc, A. Zbořil), 35. Vondrka (A. Zbořil, Klepiš), 41. Vondrka (Fillman, Skalický), 53. Klepiš (O. Najman, Kurka), 60. O. Najman (Klepiš) - 3. Kurovský (Werbik), 14. Schleiss (D. Krenželok, Gregorc), 51. Schleiss (Roberts Bukarts, Šidlík). Rozhodčí: Pešina, Šindel - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 1:4, navíc Žejdl (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2956.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj (21. J. Růžička) - Kurka, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Klepiš, Žejdl, Cienciala - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Vítkovice: M. Svoboda - D. Krenželok, Gregorc, Kvasnička, Šidlík, Trška, Výtisk - Schleiss, O. Roman, Roberts Bukarts - P. Zdráhal, Š. Stránský, Lakatoš - Mallet, Vopelka, Dej - Guman, Werbik, Kurovský - od 21. navíc E. Němec. Trenéři: Petr a Trnka.