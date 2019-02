Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 43. kole extraligy Brno 2:1 v prodloužení a přiblížili se v tabulce šesté Kometě na rozdíl bodu. Utkání rozhodl v čase 61:18 útočník Pavel Musil. Středočeši porazili úřadujícího mistra i počtvrté v sezoně, vyhráli poté pátý zápas za sebou.

Oba celky vstoupily do utkání ve velkém tempu, ale na první šanci si museli diváci počkat do sedmé minuty. Šlo ale o šanci téměř stoprocentní, když se sám před Čiliakem zjevil ex-brněnský Radim Zohorna. Svou střelou však trefil pouze beton hostujícího gólmana.

I další velká příležitost patřila Boleslavi, když Kotvanovu střelu tečoval nebezpečně Klepiš. Ale i tentokrát předvedl Čiliak, jenž za Brno nastoupil po svém návratu z KHL poprvé, úspěšný zákrok.

Kometa měla v první třetině jedinou vážnější šanci a ta hned skončila gólem. Pabiška nepřesně rozehrál ve vlastním obranném pásmu a puk se po tečované střele Erata dostal až za záda brankáře Krošelje. Branku si připsal Orsava, který sezonu zahájil právě v Mladé Boleslavi.

Vedení Brna mohl navýšit hned z kraje druhé třetiny Mueller, ale při úniku dvou proti jednomu pálil mimo. Hned vzápětí jel dokonce sám na Čiliaka Žejdl, ale ten jeho střelu mezi betony kryl. Boleslav mohla vyrovnat v přesilové hře, ale i Zohornovu dorážku Čiliak pokryl.

Domácí začali třetí třetinu drtivým náporem. Čiliak ještě dokázal pokrýt dvojitou šanci Knotka a také Vondrkovu střelu zblízka, na ránu Žejdla však již dosáhnout nemohl. Strhující hokej pokračoval i nadále. Kometa zahrozila především ve své druhé přesilové hře, ale vedení si zpět nevzala. Závěrečný tlak patřil domácím, kteří drželi Brňany dvě minuty v obranném pásmu, ale vítězné branky se ani jeden z týmů v základní hrací době nedočkal.

V Mladé Boleslavi se tak poprvé v sezoně šlo do prodloužení, které předčasně ukončil Musil a zajistil vítězství domácím.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "V první třetině jsme byli aktivnější, pak jsme ale inkasovali gól. Brno bylo ve druhé třetině jasně lepší a i díky našemu gólmanovi neodskočilo ve skóre. Ve třetí třetině se ním povedlo srovnat a remíza 1:1 odpovídá dění na ledě, kde byly šance na obou stranách. Byl to už takový play off hokej. Je vidět, že už se to blíží."

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině to byla typická hra Boleslavi s vysokou aktivitou. Hrálo se hodně u nás v pásmu, ale byli jsme to my, komu se podařilo dát gól. Ve druhé třetině se hra už srovnala. My jsme měli v jejím úvodu šanci, ale i domácí měli nájezd. Naši hráči čelili soupeři srdnatě, ten si ale vytvořil ve třetí části tlak, čehož využil a vyrovnal. V závěru jsme ještě nedali jednu velkou šanci a v prodloužení využila Boleslav našeho propadnutí a strhla výhru na svou stranu. Marek Čiliak byl dnes vyhlášen hráčem zápasu a já říkám, že po právu. Podal kvalitní výkon."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Žejdl (Vondrka, Kotvan), 62. P. Musil (M. Látal, Bernad) - 20. Orsava (M. Erat). Rozhodčí: Hribik, Kika - Ondráček, Ganger. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3444.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Hrdinka - Vondrka, Klepiš, Skalický - Najman, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Brno: Čiliak - O. Němec, Bartejs, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Plášek - Kusko, J. Hruška, Orsava - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.