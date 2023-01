Mladá Boleslav porazila Olomouc 4:0, Novotný udržel čtvrtou nulu

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 41. kole extraligy Olomouc 4:0 a připsali si čtvrtou domácí výhru za sebou. Čtvrtým čistým kontem v sezoně k tomu přispěl brankář Filip Novotný. Bruslařský klub ve vzájemných duelech proti Hanákům uspěl poprvé po čtyřech porážkách.

Olomouc mohl poslat hned v první střídání do vedení Káňa, ale v úvodní šanci zápasu napálil jenom brankáře Novotného. Skóre se však poprvé měnilo před polovinou první třetiny. V úvodní přesilovce zápasu trefil domácí Roman puk do Škůrkovy brusle pro hosty tak nešťastně, že ten následně proskočil pod betonem gólmana Konráda do branky. Blízko vyrovnání byl v 18. minutě Orsava, ale ve svém úniku trefil jenom připravenou Novotného lapačku.

Ve druhé třetině to byla spíše úporná bitva s řadou nepřesností na obou stranách. Dvacet vteřin před polovinou základní hrací doby dostal ale Švéd Söderlund za nebezpečnou hru vysokou holí dva menší tresty a před hosty byla možnost dlouhé přesilovky. Během čtyřminutového oslabení ale domácí gólman čelil pouze třem střelám Hanáků a zbylé šly vedle nebo do blokujících obránců.

Další gól tak vstřelila opět Mladá Boleslav. Olomoučtí ve 42. minutě chybovali v rozehrávce, což potrestal střelou mezi Konrádovy betony Najman. O osm minut později se trefil podruhé v sezoně a poprvé v mladoboleslavském dresu Kelly Klíma a bylo to už 3:0 pro domácí Bruslařský klub. Ten byl při chuti a další gól přidal ještě Lunter.

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. O. Roman (Lantoši, Pýcha), 42. O. Najman (M. Beránek), 50. Kelly Klíma (Bičevskis), 53. Lunter (Dvořáček). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 2458.

Sestavy:

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, M. Beránek - Dvořáček, Závora, Lunter. Trenér: Kalous.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Švrček, Řezníček, A. Rutar - Orsava, Strapáč, J. Káňa - Olesz, Nahodil, Klimek - Bambula, J. Knotek, Plášek - Navrátil, Anděl, Kusko. Trenér: J. Tomajko.