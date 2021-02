Mladá Boleslav porazila Karvinou 2:0 a vyhrála po 12 kolech

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili doma v 21. ligovém kole Karvinou 2:0 a v nejvyšší soutěži zvítězili poprvé od loňského listopadu a po 12 zápasech. Trenér Karel Jarolím se po návratu na lavičku Středočechů na 11. pokus dočkal první ligové výhry. Boleslav se díky ní posunula o dva body před Brno na první nesestupovou pozici. Slezané nevyhráli tři kola po sobě a klesli na 12. místo.

Domácí rozhodli o plném bodovém zisku mezi 19. a 27. minutou. Nejprve se z pokutového kopu prosadil Tomáš Ladra a po něm přidal pojistku Jaromír Zmrhal.

V základní sestavě Středočechů nastoupil po vypršení třízápasového disciplinárního trestu kapitán Matějovský. První zajímavý moment v utkání nastal v 17. minutě. Hostující útočník Papadopulos srazil ve vápně Škodu a rozhodčí Berka nařídil pokutový kop. Odpovědnost vzal na sebe Ladra, který bezpečně proměnil.

Ve 24. minutě vyslal Škoda přízemní střelu, ale brankář Bolek míč vyrazil a Dancák z dorážky zakončil vedle. O tři minuty později přidali domácí druhý gól. Škoda pustil Malínského přihrávku za sebe na volného Zmrhala, jenž se zblízka nemýlil. Po nedávném návratu do české ligy v pátém duelu za Středočechy poprvé skóroval.

Vzápětí mohl snížit Papadopulos, ale přestřelil. Na opačné straně po rychlém protiútoku odpískal sudí Berka další penaltu poté, co Škoda v šestnáctce nastřelil Jursovu ruku. Po konzultaci s videorozhodčí Adámkovou a zhlédnutí opakovaných záběrů však pokutový kop odvolal, jelikož karvinský obránce měl ruku u těla.

Domácí byli aktivní a hnali se za další brankou. V 35. minutě po brejku utekl Malínský, Bolka však nepřekonal a slabou dorážku odvrátil před brankovou čárou dobíhající Jursa.

Hostující trenér Jarábek o poločase třikrát střídal. Slezanům změna prospěla a začali hrát aktivněji. Střídající Mangabeira však po rohovém kopu hlavičkoval nad, přestože ho nikdo nehlídal.

V 72. minutě Ladra po úniku vyzrál na Bolka podruhé, jenže kvůli ofsajdu branka neplatila. V 88. minutě karvinský gólman vytáhl na roh Škodovu ránu z dálky. V nastavení hostující Herc přeloboval vyběhnutého Diviše, zamířil ale vedle.

Boleslav zvítězila doma v lize poprvé po šesti zápasech, v této sezoně tam však získala 13 z celkových 16 bodů. V nejvyšší soutěži neprohrála s Karvinou pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Chce se mi říct, že když jsme vyhráli, je to dobré. Ale ono to tak úplně nebylo. Do utkání jsme vstoupili dobře, dařila se nám kombinace, dobře jsme se hýbali a dokázali jsme si vytvářet šance. Vstřelené góly tomu dopomohly. Bylo tam dost situací, po nichž jsme mohli jít do vyššího rozdílu. Dá se říct, že o utkání by po prvním poločase bylo rozhodnuto. Přestože jsme hráče do druhého poločasu nabádali, abychom nepřestali být aktivní, tak se obraz hry trošku změnil. Karviná udělala tři změny a ztráceli jsme půdu pod nohama, hlavně ve středu hřiště. Nebyli jsme schopni udržet balon na kopačkách. Opticky to vypadalo, že Karviná měla územní převahu, i když až na závěr tam nebyla nějaká šance."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Celkem dobrý vstup do zápasu, za stavu 0:0 jsme měli dvě čisté šance. Měly by se proměňovat, pokud ze zápasu chceme něco vytěžit. Potom přišla penalta. Boleslav hrála dobře. Měli jsme asi nejhorší fázi, co jsem v Karviné, protože nám absolutně vázla organizace, agresivita a souboje. S takovým pojetím hry, navíc bez běhání a daleko od hráčů, bychom daleko nedošli. Takové výkony se už nesmí opakovat. Už ve 27. minutě jsem chtěl trojnásobně střídat, ale pak rozhodčí odvolal penaltu. Myslím si, že správně. Věděl jsem, že se zápasem musíme něco udělat. Trojnásobné střídání jsme udělali o poločase, pomohlo to. Věřili jsme, že dáme kontaktní gól. Mangabeira měl šanci, která by se měla proměňovat. Potom tam byly pološance. Boleslav si to už uhlídala. Hrála dobře, bojovně, agresivně, čekala na rychlou přechodovou fázi a jednoduché balony za obranu. Vyhrála zaslouženě."

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 19. Ladra z pen., 27. Zmrhal. Rozhodčí: Berka - Antoníček, Mojžíš - Adámková (video). ŽK: Malínský - Tavares, Santos, Herc. Bez diváků.

Sestavy:

M. Boleslav: Diviš - Douděra, Šimek, Takács, Preisler - Dancák, Matějovský (69. Jirásek) - Malínský (60. Skalák), Ladra (90.+1 D. Mašek), Zmrhal - Škoda (90.+1 Drchal). Trenér: Jarolím.

Karviná: Bolek - Jursa (80. Mikuš), Santos, Šindelář, Mazáň (46. Sinjavskij) - Smrž (46. Mangabeira), Herc - Čmelík (46. Ostrák), Tavares, Bartošák - Papadopulos (69. Haša). Trenér: Jarábek.