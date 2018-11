Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili i podruhé v sezoně mistrovskou Kometu Brno, v zápase 17. kola extraligy vyhráli doma 2:1. Středočeši uspěli po dvou prohrách, Brno naopak nedokázalo navázat na tři předešlé triumfy. Gólově se pod výhru domácích podepsali Pavel Musil a Martin Procházka, za hosty snížil Lukáš Kašpar.

Domácí začali aktivně a jejich úvodní tlak podpořilo i vyloučení Gulašiho. Středočeši však první přesilovou hru nevyužili, nejblíže gólu byl Látal. V 6. minutě ale již Mladá Boleslav vedla. Pacovský sice nestihl po Látalově přihrávce zakončit, k puku se však dostal Musil a překonal Vejmelku v brance Komety.

Mladoboleslavští byli výrazně střelecky aktivnější, druhý gól však nedal ani osamocený Musil. "S nasazením jsme byli maximálně spokojení, i s hrou do těla. Jen jsme měli přidat více branek. Teď se ale těšíme na přestávku, kdy budeme moct na naší hře ještě zapracovat," řekl trenér domácích Pavel Patera.

Aktivitu domácích hráčů nezastavila ani první přestávka, druhou branku po ní přidali v oslabení. Hosté hráli při Němečkově vyloučení špatně a vše vyvrcholilo brejkem Procházky, který zkušeně zakončil a s jistotou překonal Vejmelku.

"V minulém domácím zápase proti Varům jsem taky jel sám na bránu, vystřelil jsem a bohužel z toho nebylo nic. Tak jsem si říkal, že zkusím kličku a vyšlo to. Jsem rád," usmíval se Procházka po utkání.

Druhý gól hosty probudil a začali být nebezpeční v útoku. Krošelj v mladoboleslavské brance, který v předchozím duelu proti Kometě udržel čisté konto, byl ale pozorný.

Snížení měl na hokejce v 48. minutě Zaťovič, slovinský gólman však jeho šanci zlikvidoval. V pokračující přesilové hře se ale úřadující mistr přece jen prosadil, za Krošelje dotlačil puk důrazný Kašpar.

"Brankář nevěděl, kde má puk, který ležel vedle něj. Martin Zaťovič do toho píchnul, brankář se otočil a bylo to na druhé straně. Já se snažil puk sledovat a doplácnul jsem ho do prázdné," řekl Kašpar.

Vyrovnat se ale již hostům nepodařilo, Krošelje nepřekonali ani ve více než dvouminutové power play. "Po přesilovkovém gólu jsme vycítili šanci, že bychom si mohli domů něco odvézt, ale za dvě dvacetiminutovky se to k nám spravedlivě nepřiklonilo. Tak špatně, jak jsme hráli v prvních dvou třetinách, jsme nehráli od začátku sezony," řekl trenér hostů Kamil Pokorný.

Hlasy trenérů po zápase:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Asi jsme měli zápas rozhodnout už v prvních dvou třetinách, bylo tam plno šancí, ale trošku se potýkáme s koncovkou. Ve třetí třetině u nás byla zbytečná panika, začali jsme stát místo toho, abychom hráli pořád stejně dál. V závěru jsme měli štěstí, ale enormní snaha a výborný brankář nás dovedli k vítězství."

Kamil Pokorný (Brno): "Dvě třetiny jsme podali velice slabý výkon. Domácím stačil výborný pohyb a důraz v osobních soubojích k tomu, aby nás přehrávali. Šli do dvoubrankového vedení a nás ve hře o naději držel jen (brankář) Karel Vejmelka, který ještě pochytal řadu šancí. Ve třetí třetině jsme po přesilovkovém gólu vycítili šanci, že bychom si mohli domů něco odvézt, ale za dvě dvacetiminutovky se to k nám spravedlivě nepřiklonilo. Domácí vyhráli zaslouženě, náš výkon nebyl vůbec optimální. Myslím si, že tak špatně, jak jsme hráli v prvních dvou třetinách, jsme nehráli od začátku sezony. Neznám příčinu. Boleslavi byl plný led, ale s tím bychom se měli vyrovnat a byli jsme na to nachystaní. Prostě jsme to nezvládli."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. P. Musil (Pacovský, M. Látal), 29. M. Procházka (L. Pabiška) - 49. Kašpar (Zaťovič). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - Polák, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2439.

Mladá Boleslav: Krošelj - Dlapa, Jan Hanzlík, Bernad, Kotvan, Němeček, T. Voráček, Pláněk - Vondrka, T. Knotek, Skalický - M. Látal, P. Musil, Pacovský - D. Šťastný, L. Pabiška, M. Procházka - Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Brno: Vejmelka - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Plášek - Köhler, R. Zohorna, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.