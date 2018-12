Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 27. extraligovém kole Litvínov 5:2. O dvě z pěti branek se postaral čtvrtý útok Středočechů, obě vstřelil jeho centr Tomáš Knotek. Bruslařský klub porazil Vervu podruhé v sezoně a z jedenácté příčky ztrácí na desáté místo, na němž je právě Litvínov, už jen bod.

Úvodní pasáž hry trvala bez přerušení bez vteřiny čtyři minuty a aktivnější v ní byli jednoznačně hosté z Litvínova, kteří si vypracovali hned několik nadějných příležitostí k otevření skóre. Domácí srovnali obraz hry během dvou přesilovek, které jim ale nevyšly úplně podle představ.

V samotném závěru té druhé ve 13. minutě však našel zpoza branky Šťastný Žejdla a domácí se radovali z úvodní branky zápasu. Navíc o minutu později zpracoval na útočné modré čáře šikovně puk ze vzduchu Flynn Knotkovi přímo do jízdy a ten mířil přesně do rohu Janusovy branky.

Také úvod druhé části hry patřil Litvínovským, ale i tentokrát slovinský brankář Krošelj kryl všechny hostující pokusy. Dvě velké šance pak měl domácí Knotek; nejprve po přihrávce Kousala měl Januse "hotového", ale hostující brankář ještě dokázal před odkrytou brankou vymrštit svůj beton, o chvíli později si poradil i s dalším blafákem domácího forvarda ze samostatného úniku, i když si musel pomoci i dvouminutovým faulem.

Na třetí pokus to ale Knotkovi vyšlo. Opět to byl Kousal, kdo jej poslal do úniku, Knotek tentokrát nic nevymýšlel a střelou o tyč zvýšil na 3:0. Mladá Boleslav hrála v pohodě, než ji z ní vyrušil Lukeš, který v oslabení ujel domácí obraně, ta jej musela zastavit až faulem. S následným trestným střílením si zkušený útočník poradil s přehledem a snížil. V poslední minutě druhého dějství měl ještě štěstí domácí brankář, když mu propadl puk po střele Kašpara, leč doskákal pouze na tyčku.

Knotek mohl ve třetí třetině zkompletovat hattrick, ale tentokrát stála proti centru čtvrté formace tyčka. Zahozené šance mohly domácí mrzet. Sedm minut před koncem totiž využil přesilovou hru Porseland a snížil už na rozdíl jediné branky. Drama ale odvrátil dvě minuty před koncem přesnou střelou v přesilovce Šťastný. Do prázdné branky pak skóre na konečných 5:2 zpečetil obránce Němeček.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Začátek od nás nebyl dobrý, ale nastartovala nás druhá přesilovka. Pak jsme během minuty dali druhý gól, což nás zklidnilo, protože po tom úvodu to mohlo být i obráceně. Máme dobrý přechod do útoku, bohužel nevydržíme zatím takový hokej hrát celých šedesát minut. Naštěstí jsme ale dnes těžili z dobré produktivity. Ta zápas rozhodla."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Zápas jsme nezačali špatně, měli jsme dobrý pohyb, ale pak jsme soupeře pustili do přesilovky a inkasovali jsme dvě branky. Po gólu Franty Lukeše se hra vyrovnala. My jsme se ke konci dostali i na kontakt. Bohužel, když jsme sahali po vyrovnání, přišla technická chyba, kdy jsme hráli v šesti. Soupeř nabídnutou šanci využil. Pak jsme to ještě zkusili bez brankáře, ale byl z toho ještě jeden gól. Musím říci, že to bylo oboustranně kvalitní utkání. Boleslav ale měla lepší tlak do branky. My jsme byli před bránou málo hladoví."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Žejdl (D. Šťastný), 14. T. Knotek (Flynn, Kousal), 31. T. Knotek (Kousal, Flynn), 58. D. Šťastný (Pláněk), 59. Němeček (P. Musil) - 34. Lukeš z trest. střílení, 53. Porseland (Ščotka). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:8, navíc Dlapa 5 min. a do konce utkání - L. Doudera a Baránek oba 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2534.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Eminger, Hrdinka - Skalický, Klepiš, Vondrka - Pacovský, P. Musil, M. Látal - Orsava, Žejdl, D. Šťastný - Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Suchánek, Březák, Romančík - J. Petružálek, J. Mikúš, Kašpar - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Gerhát, Trávníček - D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Trenéři: Razým a Skuhrovec.