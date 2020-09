Mladá Boleslav poprvé bodovala, porazila Jablonec

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili ve 4. kole první ligy Jablonec 2:0 a jako poslední tým v soutěži poprvé bodovali. Středočeši se díky gólům Ondřeje Zahustela a Dominika Maška odpoutali z posledního místa a jsou mimo sestupové pozice na 14. příčce. Jablonec si nespravil náladu po čtvrtečním vyřazení s Dunajskou Stredou (3:5) ve 2. předkole Evropské ligy a poprvé v ligovém ročníku prohrál.

Utkání začalo se šestiminutovým zpožděním, jelikož rozhodčí přišli na trávník v černém stejně jako hostující hráči, a proto se museli převléknout do modré.

Zpočátku hrozili hosté. Schranz přihrál před branku, jenže Haitl, který v nejvyšší soutěži premiérově nastoupil v základní sestavě, na jeho střelu ve skluzu nedosáhl. Ve 20. minutě Zahustel hlavičkou namazal do úniku Haitlovi, ale vyběhnuvší gólman Mikulec ho vychytal.

Středočeši se ujali vedení po půl hodině hry z první šance, když zafungovala spolupráce dvou hráčů hostujících ze Sparty. Drchal přistrčil míč Zahustelovi, který zamířil přesně k tyči.

Srovnat mohl Čvančara, ale z vápna minul. V nastavení první půle zkusil štěstí z dálky Haitl, Mikulec však jeho střelu pokryl.

Po poločase vytáhl jablonecký brankář Vlastimil Hrubý ránu domácího kapitána Budínského zpoza šestnáctky na tyč. Středočeši diktovali tempo hry, ale Túlio vypálil nad a Maškovu přízemní střelu vytlačil Hrubý na roh.

Pojistku přidali v 86. minutě, kdy Škoda nacentroval do vápna, Mašek v souboji přeskočil Martince a hlavičkou k tyči stanovil finální výsledek.

Mladá Boleslav zvítězila v lize po pěti porážkách, po stejné době udržela v nejvyšší soutěži i nulu a na poslední místo poslala nováčka Brno. Severočeši nenavázali na předchozí dvě ligové výhry nad Mladou Boleslaví a venku v lize nevyhráli pošesté za sebou. Z toho si připsali pět porážek bez vstřeleného gólu.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Malinko se nám všem ulevilo. Jsem strašně rád za hráče, dneska bylo v utkání markantní, jak to gradovalo od chyby, kde 'Husťa' (Zahustel) málem poslal Jablonec do vedení, a pak dal gól. Výkon gradoval ve druhé půli a vítězství bylo zasloužené. Škoda, že jsme si ho nepojistili dřív, protože Jablonec má kvalitní mužstvo a pořád hrozil. Není jednoduché hrát po třech zápasech, kdy nemáte bod. Viděli jste to mlaďoučké mužstvo, (Jakub) Klíma, Tatajev, 'Křapíno' (Křapka) skoro nejzkušenější, mladý gólman (Mikulec). Jsem strašně rád za ně, že jsme vítězství uhájili s nulou. Věřím, že to bude mít určitě pozitivní dopad na jejich sebevědomí."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Samozřejmě jsme sem jeli s tím, že chceme bodovat. V prvních 30 minutách jsme byli lepší, dominovali jsme, domácí jsme do ničeho nepustili a sami jsme měli dvě stoprocentní šance, které jsme bohužel neproměnili. Špatně jsme to v koncovce řešili a po 30 minutách jsme z prvního nákopu domácích dostali branku. Myslím si, že rozhodlo to, že kdybychom se dostali do vedení, byli bychom v lepší situaci. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme být pořád aktivní směrem dopředu a že domácí budou hrát ze zajištěné obrany a budou hrozit jen z brejkových situací nebo nákopů, což se potvrdilo. Do vyložené šance jsme se už nedostali, finální centry nebyly přesné, byli jsme tam v málo lidech a a pak jsme začali střídat. Pak jsme zase dostali z ojedinělé šance druhý gól a o zápase už bylo rozhodnuto. Jsem zklamaný, ale po vypadnutí (z Evropské ligy) si myslím, že náš výkon nebyl špatný."