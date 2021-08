Mladá Boleslav podlehla v Lize mistrů IFK Helsinky 1:2 v prodloužení

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi podlehli ve skupině B Ligy mistrů IFK Helsinky 1:2 v prodloužení a mají po dvou domácích vystoupeních na kontě jediný bod. Bruslařský klub sice rychle vedl díky trefě Jakuba Kotaly, ale Seveřané na konci druhé třetiny vyrovnali a v čase 62:15 rozhodl Roni Hirvonen. Další zápas čeká svěřence trenérů Radima Rulíka a Pavla Patery ve čtvrtek v Göteborgu proti Frölundě.

Fotogalerie

Mladá Boleslav, která v úvodním utkání ve čtvrtek podlehla Frölundě doma 1:4, se ujala vedení hned ve 3. minutě. Po spolupráci s Janem Dufkem překonal kanadského gólmana Michaela Garteiga Jakub Kotala. "Nahrával jsem mu to (Dufkovi), ale nějak mu to nesedlo, vypadalo to, že mi to chtěl vrátit, ale spíš to byla náhoda, už jsem to ani nečekal. Spíš jsem se za tím tak otočil a zkusil to na branku," řekl klubovému webu Kotala.

Z dalších šancí v úvodní třetině ale Bruslařský klub náskok nezvýšil, neprosadil se ani při vyloučení Mira Karjalainena."Bohužel, to zakončení je prostě slabé, je třeba na tom třeba v tréninku pracovat. Doufám, že se to postupem času zlepší," doplnil Kotala.

V polovině utkání hosté odolali i při trestu Mickeho Astena a sami se v přesilové hře prosadili. Minutu a půl před koncem druhé třetiny potrestal faul Pavla Pýchy Leevi Teissala.

Ve třetí části se Mladá Boleslav tlačila za opětovným vedením, ale nepomohla jí k tomu ani další přesilovka. V nastavení domácí nevyužili přečíslení tří na jednoho a gólmana Jana Růžičku překonal střelou z pozice mezi kruhy Hirvonen.

"Zápas se nám strašně líbil. Bylo tam nasazení, bylo tam úplně všechno. Úplně diametrální rozdíl oproti čtvrtku. Kluci si ověřili, že mohou hrát s každým. Bohužel se k nám v závěru nepřiklonilo štěstí. Měli jsme tam situaci tři na jednoho, ale vyřešili jsme ji špatně, soupeř nás potom potrestal a prohráli jsme," uvedl kouč Patera.

Hokejová Liga mistrů, skupina B: BK Mladá Boleslav - IFK Helsinky 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1) Branky a nahrávky: 3. Kotala (Dufek) – 39. Teissala (Innala, Koivistoinen), 63. Hirvonen (Tallberg). Rozhodčí: Pešina, Šír – Klouček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 1138. Sestava Mladé Boleslavi: J. Růžička - Ševc, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Fillman, Bernad, Šidlík - D. Šťastný, A. Zbořil, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn – Dufek, Závora, Kotala - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: Rulík a Patera.