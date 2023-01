Mladá Boleslav podlehla v Karlových Varech a prohrála popáté za sebou

Karlovy Vary - Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 34. kole extraligy v Karlových Varech 1:4 a po páté porážce v řadě klesli z 11. na předposlední místo. Energie po sérii čtyř porážek uspěla podruhé za sebou a posunula se z 13. a 10. pozici. Ve vzájemných zápasech s Bruslařským klubem vyhrála i potřetí v sezoně.

V důležitém souboji soupeřů zespodu tabulky patřilo první osm minut domácí Energii. Slibné příležitosti si postupně vytvořili Rachůnek, Huttula a zejména Beránek, který v samostatném úniku rovněž na Krošelje nevyzrál. Ze strany hostů první střelu na branku vyslal až v 8. minutě Kousal.

V úvodním dějství byl za hosty nejblíže ke vstřelení branky Lintuniemi, který v 18. minutě orazítkoval tyč Habalovy branky, na druhé straně o několik vteřin později pomohla tyč Krošeljovi po Koblasově pokusu.

Druhá třetina přinesla i góly, když mezi 24. až 27. minutou padly hned tři. Jako první se trefil Beránek, který po střele Rulíka bekhendem trefil odkrytou část hostující branky a zajistil Energii vedení. Po hezké individuální akci ve 26. minutě nabruslil Koblasa před Krošelje a střelou pod horní tyč zvýšil na 2:0.

O necelou minutu později se po zmatcích karlovarské obrany dostal puk ke Kantnerovi, který trefit odkrytou část branky a vrátil Středočechy do zápasu. Blízko k vyrovnání byl Švéd Söderlund, ale nová akvizice Mladé Boleslavi v polovině zápasu neproměnila nájezd, ke kterému se dostala hned po odpykání dvouminutového trestu. Ve 38. minutě Stříteský ve středu kluziště předal puk nabruslenému Kofferovi a ten přesnou střelou vrátil domácím dvoubrankové vedení.

Mladá Boleslav ve snaze s utkáním ještě něco udělat ve třetí třetině několikrát domácí sevřela v jejich pásmu, ale při obětavosti hráčů Energie a výborném výkonu Habala utkání nezdramatizovala. Naopak to byli domácí, kteří díky Hladonikově nečekané střele z téměř nulového úhlu navýšili své vedení, které si již s přehledem pohlídali.

Hlasy trenérů po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "My jsme strašně rádi, že jsme dnešní utkání zvládli. Věděli jsme. jaký to bude zápas vzhledem k extrémně vyrovnané tabulce, kdy je tam šest nebo sedm týmů na bod. V první třetině jsme měli dobrý začátek. Takový, jaký jsme si řekli. Potom tam byla další pasáž, kdy i soupeř tam měl několik brankových příležitostí. Jsme rádi, že jsme ve druhé třetině zúročili svůj tlak, povedlo se nám vsítit tři branky. V závěrečné třetině jsme chtěli udržet tlak soupeře a být nad hrou, což se nám povedlo a bereme tři body."

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Je to pro nás složitá situace. První třetinu jsme hráli 0:0, bylo tam pár chyb, byly tam tyčky na obou stranách, ale bohužel ve druhé třetině jsme opět udělali individuální chyby a soupeř je potrestal dvěma rychlými brankami. Dokázali jsme ještě dobrým tlakem čtvrté lajny do brány snížit stav na 1:2, ale potom tam opět přišla individuální chyba, dostali jsme na 1:3. Ve třetí třetině jsme se snažili tlačit do brány, ale pořád tam máme rezervy, mohli bychom být ještě důraznější a silnější. Pracujeme na tom, teď nám to bohužel nejde. Takové góly jako jsme dostali ten čtvrtý, bychom měli dávat my, házet to na branku, aby tam třeba něco propadlo. Bohužel se nám to teď aktuálně nedaří, ale máme hlavu vzhůru. Tabulka je extrémně vyrovnaná a zápasů je ještě dost. Věřím, že to zlomíme, nakopneme to a začneme sbírat body."

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. O. Beránek (A. Rulík, Stříteský), 26. Koblasa (Kohout, Dlapa), 38. Koffer (Stříteský, T. Rachůnek), 54. Hladonik (Kofroň, Juusola) - 27. Kantner (Bičevskis, Jánošík). Rozhodčí: Mrkva, Stano (SR) - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 2209.

Sestavy:

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Stříteský, A. Rulík, Havlín, Dlapa, M. Rohan - Kohout, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, T. Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - O. Beránek, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Jánošík, Bernad, Pýcha, Křepelka, Lintuniemi, Štich - Šťastný, Lantoši, Söderlund - P. Kousal, O. Najman, Šmerha - J. Stránský, Fořt, Eberle - Kantner, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.