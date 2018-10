Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v rámci 12. kola extraligy na domácím ledě Hradec Králové 4:1. Po prohrané první třetině zvládli Středočeši utkání otočit během 65 vteřin v druhé části hry. Hosté přišli i kvůli výhře Sparty nad Brnem (4:2) o průběžné první místo v tabulce nejvyšší české soutěže. Nový trenérský tým na domácí střídačce v čele s Miloslavem Hořavou tak slavil na třetí pokus nejen první bodový zisk, ale i výhru.

Mountfield se dostal v úvodu zápasu do tempa díky přesilové hře, ve které se poprvé vážněji zapotil domácí brankář Krošelj, ale své brankoviště nadvakrát uhájil. V polovině první třetiny si hosté zahráli nejprve 80 sekund ve čtyřech proti třem, následně i v pěti proti dvojnásobně oslabenému soupeři.

Branky se ale dočkali až ve 14. minutě, kdy se domácí obranou prodral Kukumberg a ač faulovaný, dokázal puk procedit slovinskému brankáři mezi betony a poslal Východočechy do vedení.

Domácí se dočkali vyrovnání v úvodu druhého dějství, když se tvrdou střelou v přesilové hře prosadil kapitán Vondrka. Za minutu a pět vteřin bylo v ochozech mladoboleslavského zimního stadionu ještě veseleji, protože Pacovský skvěle zužitkoval Látalovu nabídku - 2:1.

Stejně si pak vedl v úvodu třetí třetiny Šťastný, který snad ani nemohl minout po Klepišově přihrávce v situaci dvou Bruslařů proti osamocenému brankáři Pavelkovi. Boleslav nepolevovala v aktivitě a navýšit skóre mohl vzápětí Orsava, ale v samostatném úniku gólmana Mountfieldu neprostřelil.

Pohodu domácích pak dokumentoval Knotek, jenž dokonce zkoušel plachtící puk uklidit do branky helmou. Královéhradečtí v závěrečné pětiminutovce přitlačili domácí v jejich pásmu, ti však dokázali vedení uhájit. Navíc v závěrečné přesilovce ještě navýšil jejich výhru Pláněk.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Klíčem bylo, že jsme v první třetině ubránili čtyři pět oslabení a kluky to nastartovalo. Obětavost, padání do střel a týmový výkon dnes bylo to, proč jsme si šli za výhrou o malinko více než soupeř. Přesilovky rozhodly - my jsme z nich dali dva góly, což je klíč i k dalším zápasům."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Dnešní zápas rozhodly přesilovky. My jsme měli spoustu přesilovek v první třetině a žádnou jsme nevyužili. Kdyby se nám to povedlo a bylo to třeba 2:0, tak už by se zápas odvíjel jinak. Naopak se to otočilo ve druhé třetině, kdy jsme zase měli hodně vyloučených a v oslabení jsme dostali gól. Shořeli jsme na neproměňování šancí. Musím ale pogratulovat Boleslavi, která bojovala a vítězství šla naproti více než my. Neodehráli jsme špatný zápas, měli jsme tam dobré okamžiky, jenže Boleslav dnes byla lepší a bojovnější."

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Vondrka (Pláněk, Klepiš), 25. Pacovský (M. Látal, Jan Hanzlík), 44. D. Šťastný (Klepiš, Skalický), 60. Pláněk (Vondrka, Skalický) - 14. Kukumberg (Piché). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. Diváci: 3186.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Jan Hanzlík, Kurka, Kotvan, Bernad, Voráček, Pláněk, Dlapa - Skalický, Klepiš, D. Šťastný - Pacovský, Knotek, Vondrka - Orsava, P. Musil, M. Látal - L. Pabiška, Najman, M. Procházka. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Hradec Králové: J. Pavelka - Linhart, Piché, Graňák, Cibulskis, Rosandič, F. Pavlík, Nedomlel - Rákos, Koukal, Paulovič - R. Pavlík, Cingel, Vincour - Dragoun, Bičevskis, Chalupa - Bezúch, Kukumberg, Vopelka. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.