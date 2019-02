Mladá Boleslav -Hokejisté Mladé Boleslavi ve 48. kole extraligy zabrali po třech domácích prohrách za sebou a zdolali předposlední Chomutov 4:1. Středočeši se tak drží na sedmém místě tabulky. Dvěma góly k tomu pomohl slovinský obránce Sabahudin Kovačevič.

V první vážnější šanci zápasu se ocitl domácí kapitán Vondrka, ale jeho střelu z nebezpečného prostoru dokázali obránci Chomutova zblokovat. V další příležitosti pak střílel Knotek jenom nad Petersovu branku. A v polovině třetiny pak Knotek jel na Peterse nikým neatakován, jeho blafák ale kryl brankář Pirátů vyrážečkou.

Branky se diváci dočkali v páté minutě třetiny druhé, když Vondrkovu přihrávku přetavil v přesnou střelu k tyčce Skalický. Hosté zahrozili v přesilové hře, dvě nebezpečné střely však pokryl Jan Růžička, stejně jako Dudovu šanci po jejím skončení. Hosté se vyrovnání přeci jen dočkali. V druhé přesilovce zakončil parádní kombinaci před brankou Marjamäki.

Piráti si pak zahráli na začátku třetí třetiny půl minuty v pěti proti třem. Z výhody branka nepadla, i tak pokračoval hostující tlak, ale brankář Jan Růžička domácí třemi těžkými zákroky dokázal podržet. A pak udeřilo na druhé straně. Slovinský obránce Kovačevič na brankovišti doklepl puk do brány po Klepišově střele.

Dvojnásobnou přesilovku si pět minut před koncem zahráli i Mladoboleslavští. Nevyužili ji a naopak sami nabídli hostům početní výhodu za příliš mnoho hráčů na ledě. Tu hosté zesílili o odvolaného brankáře, ale nakonec sami inkasovali, když se do prázdné branky trefil přes celé hřiště obránce Kovačevič a dal svůj druhý gól. Na konečných 4:1 upravil v samotném závěru Klepiš.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Bohužel jsme se prosadili až ve 25. minutě a od té doby byl Chomutov lepší. Nás dlouho držel gólman a bylo to jenom 1:1. Ve třetí třetině jsme měli kliku a bylo to o tom, kdo dá druhý gól. Nakonec jsme byli šťastnějším mužstvem."

Jan Šťastný (Chomutov): "Musím říci, že začátek nebyl z naší strany ideální. Očekávali jsme tlak domácích a bylo důležité, že jsme neinkasovali. Ve druhé třetině se navázalo hrou na tu první a dostali jsme gól. Od té doby si myslím, že jsme s domácími srovnali krok, měli jsme dobrý pohyb a také šance. Bohužel naší dlouhodobou bolestí je koncovka. Sice jsme v přesilovce vyrovnali na 1:1, ale na začátku třetí třetiny jsme měli tři tutovky, které jsme nedali. Dovolím si tvrdit, že kdyby se podařilo dát gól, tak je výsledek opačný. Boleslav pak z ojedinělé šance, ještě navíc z předbrankového prostoru, kde většinou hrajeme dobře, šla do vedení. V závěru jsme to ještě zkusili v šesti proti čtyřem, ale tu situaci jsme nesehráli vůbec dobře."

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 25. Skalický (Vondrka), 48. Kovačevič (Klepiš, Kotvan), 59. Kovačevič, 60. Klepiš (Vondrka) - 39. Marjamäki (Duda, Vantuch). Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2741.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, T. Knotek, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.

Chomutov: Peters - Valach, Jank, Trefný, Knot, Dietz, L. Kovář, D. Zeman - T. Svoboda, V. Růžička ml., J. Sklenář - Klhůfek, Raška, Tomica - Duda, Vantuch, Koblasa - Marjamäki, Gut, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.