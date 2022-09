Mladá Boleslav po obratu v druhé půli vyhrála v Liberci 3:1

Liberec - Fotbalisté Mladé Boleslavi v devátém kole první ligy zvítězili v Liberci 3:1 po obratu v druhé půli. Severočechy poslal do vedení ve 28. minutě Mick van Buren svým šestým gólem v sezoně nejvyšší soutěže, ale v 66. minutě srovnal z penalty střídající Marek Matějovský a v 86. minutě otočil stav Tomáš Ladra. V páté minutě nastavení pak přidal pojistku střídající Vojtěch Stránský.

Boleslav v lize porazila Slovan po 12 zápasech. Středočeši potvrdili, že se jim více daří venku, kde získali 10 z celkových 12 bodů v sezoně. Jejich trenérovi Pavlu Hoftychovi vyšel návrat do Liberce, který vedl před angažmá v Boleslavi. Severočeši doma podruhé za sebou prohráli a mohou přijít o třetí místo v tabulce. Hosté po druhém vítězství z posledních tří kol poskočili na sedmou příčku.

Oba týmy podle předpokladů nastoupily v rozestavení s třemi stopery. Liberci scházel zraněný klíčový záložník Frýdek, kterého nahradil Višinský. Jen na lavičce Mladé Boleslavi začal špílmachr Matějovský, naopak poprvé v základní sestavě dostal v lize šanci Krobot.

Hosté byli v úvodu mírně aktivnější. Ve 25. minutě si naskočil na centr Krobot, ale brankář Vliegen jeho hlavičku pod břevno vytáhl nad. Na druhé straně Matouškovu skákavou střelu kousek zpoza vápna vyrazil gólman Šeda.

Z následné akce už Severočeši udeřili. Po Gebre Selassieho přízemním centru ještě Matouškovu ránu z vápna Šeda vyrazil, ale na dorážku hlavou od pohotového Van Burena už nemohl dosáhnout. Třicetiletý nizozemský útočník skóroval v tomto ročníku nejvyšší soutěže už pošesté a překonal své sezonní maximum v české lize. Na druhém místě tabulky kanonýrů ztrácí dva góly na slávistu Tecla.

Na opačné straně mohl v 35. minutě odpovědět Ladra. Přízemní střelou propasíroval míč skrz Vliegenovy nohy, ale těsně před brankovou čárou stačil odvrátit balon vracející se Mikula.

Mladoboleslavský trenér Hoftych poslal do druhé půle režiséra hry Matějovského. Ve 48. minutě vyběhl hostující gólman Šedu daleko mimo pokutové území, fauloval Matouška a mohl být rád, že mu rozhodčí Křepský udělil jen žlutou kartu.

Chvíli nato hlavičkoval domácí Mikula kousek vedle, ale jinak měli po změně stran více ze hry hosté. V 64. minutě liberecký gólman Vliegen po těžké malé domů špatně trefil míč jen nad sebe a pak ve vzdušném souboji trefil do hlavy střídajícího Skaláka. Sudí Křepský po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Matějovský. Čtyřicetiletý záložník přitom v pátém kole pokutový kop nedal.

V 75. minutě mohl dokonat obrat Šimek, ale jeho hlavičku po rohu vyrazil Vliegen. Liberecký trenér Kozel se snažil oživit výkon svého týmu několikanásobným střídáním v ofenzivě, ale domácí byli dál v útlumu a nakonec přišli i o remízu. V 86. minutě si za vápnem sebral odražený míč Ladra a povedenou technickou střelu zakroutil přesně k tyči.

Liberečtí se ještě v závěru pokusili srovnat. Do útoku vyrazil i gólman Vliegen, po odvrácené standardce se ale dostali Mladoboleslavští do přečíslení čtyř na jednoho, které střídající Stránský zakončil střelou do opuštěné branky zpoza vápna. Svou druhou trefou v nejvyšší soutěži podtrhl první ligové vítězství Středočechů v Liberci po dlouhých 15 zápasech.

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:3 (1:0)

Branky: 28. Van Buren - 66. Matějovský z pen., 86. Ladra, 90.+5 Stránský. Rozhodčí: Křepský - Paták, Líkař - Kocourek (video). ŽK: Matoušek, Vliegen - Dancák, Matějovský, Šeda. Diváci: 3358.

Liberec: Vliegen - Prebsl, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Gebre Selassie (82. Varfolomejev), Červ, Preisler (76. Fukala) - Višinský (83. Rabušic) - Van Buren (70. Rondič), Matoušek (70. Kozák). Trenér: Kozel.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Mareček, Dancák, Fulnek - Ekpai (60. Skalák, 85. Stránský), Ladra (90.+2 Mašek) - Krobot (46. Matějovský). Trenér: Hoftych.