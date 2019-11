Mladá Boleslav po obratu udolala Bohemians 1905 2:1

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v předehrávce 16. kola první ligy udolali Bohemians 1905 2:1. Hosty poslal ve 12. minutě do vedení David Bartek, ale na začátku druhé půle během dvou minut otočili stav Muris Mešanovič a Lukáš Budínský. V třetí nastavené minutě byl vyloučen hostující Michael Junior Ugwu. Domácí po dvou kolech naplno bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo. "Klokani" nevylepšili bilanci venku, kde získali v sezoně jen bod a jsou dvanáctí.

Bohemians nastoupili s defenzivními typy hráčů a v rozestavení s pěti obránci, což dělalo soupeři v první půli velké problémy. Bez zraněného špílmachra Matějovského domácí jen složitě hledali nápady, jak překonat pružnou obranu hostů.

Ve čtvrté minutě sice jako první zahrozil Budínský, jehož ránu k tyči vyrazil Le Giang, ale jinak byli v úvodu překvapivě nebezpečnější hosté. Ve 12. minutě šli Bohemians z první větší šance do vedení. Vodháněl v souboji přetlačil Pudila, posunul míč na nabíhajícího Bartka a ten přízemní střelou na zadní tyč překonal Stejskala.

"Klokani" v úvodu dobře hlídali nejlepšího střelce soutěže Komličenko, který s výjimkou střely těsně nad z 16. minuty za první poločas příliš nezahrozil. Naopak v 19. minutě mohli hosté navýšit své vedení, Krchova hlavička po rohu skončila po Fulnekově přizvednutí na břevně. Favorit výrazněji zahrozil až pět minut před pauzou, kdy si na centr naskočil Mešanovič a jeho hlavičku skvěle vyškrábl Le Giang.

Čtyři minuty po přestávce už se bosenský útočník dočkal vyrovnání. Ve středu pole vybojoval míč a akci následně po Ladrově centru zakončil přesnou hlavičkou k tyči. Připsal si sedmý gól v ligové sezoně.

Za necelé dvě minuty domácí otočili stav a druhou asistenci zaznamenal Ladra. Na hranici vápna přiťukl Budínskému a bývalý hráč "Klokanů" zamířil po zemi k tyči. Trefil se pošesté v ligovém ročníku.

Bohemians mohli po hodině hry srovnat, ale podruhé v utkání jim zkazilo radost břevno. Po Vodhánělově průniku pálil z hranice vápna do brankové konstrukce Krch.

V 77. minutě křížnou střelou z otočky těsně minul Ladra, z protiútoku zakončoval do odkryté branky ve skluzu Havel, ale brankář Stejskal se přesunul a vyrazil na roh. Za chvíli po standardce přestřelil Bederka. Domácí se už závěrečnému tlaku Pražanů ubránili a oplatili soupeři červencovou prohru 0:3. Ve třetí minutě byl ještě po druhé žluté kartě vyloučen střídající útočník Bohemians Ugwu.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Jsem rád, že jsme vyhráli. Bohemka je nepříjemné mužstvo, proti nim se nikdy nehraje dobře. Trochu nás zaskočila i sestava, bylo tam šest obránců a čtyři stopeři. Těžko jsme se do nich dostávali. Naopak my jsme se nechali snad z první akce do vápna ztrestat gólem, o to to bylo složitější. Něco jsme si o poločase řekli, museli jsme hru zrychlit hlavně po stranách. Povedlo se nám to otočit zase během dvou minut jako v Olomouci. Možná řada jiných mančaftů by se otevřela, ale Bohemka ne, i za stavu 2:1 čekala trpělivě na šanci. Možná to vypadalo, že máme utkání pod kontrolou, ale neměli jsme. Bohemka měla dvě příležitosti, jednu obrovskou v podání Milana Havla. Vyhráli jsme po boji, po urputném utkání, ale to jsem předpokládal. Už ani na nás nebyla vidět taková lehkost, jsem rád, že je reprezentační pauza."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Utkání se mi nehodnotí lehce, protože cítím, že jsme měli blízko ne k bodu, ale ke třem. Podařilo se nám slušně vstoupit do zápasu, dostali jsme se do vedení. I když měla Boleslav určitou herní převahu, tak jsme byli nebezpečnější z brejků. Bohužel na začátku druhé půle přišel krátký výpadek a domácí utkání otočili. Naše snaha v závěru už vyzněla naprázdno. Dlouho jsem neviděl Boleslav takhle se doma strachovat o výsledek. Naše hra postrádala trochu produktivity, jinak se toho nedá hráčům moc vyčítat. Myslím, že výsledek je krutý. Dvakrát jsme nastřelili břevno, Havel měl potom ještě stoprocentní šanci. Bylo v našich silách zápas vyhrát."