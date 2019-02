Pardubice - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 46. kole extraligy na ledě Pardubic 5:2 a porazili tak Dynamo i počtvrté v sezoně. Rozhodující pro vývoj zápasu byla branka Radima Zohorny na 3:1 ze závěru druhé třetiny. Dynamo ve třetí části dokázalo jen snížit. Bruslařský klub zvítězil po dvou porážkách za sebou, ve kterých navíc vstřelil jediný gól.

Mladá Boleslav do zápasu vstoupila výborně a během pěti minut ujížděli na pardubickou branku Šťastný a dvakrát Zohorna, ale Kacetl držel bezbrankový stav. Další tutovou šanci nevyužil osamocený Němeček. Dynamo zahrozilo jen nedotaženým únikem Sýkory, a tak v 18. minutě šli boleslavští hráči zaslouženě do vedení, když se s trochou štěstí trefil na bližší tyč Skalický.

Dynamo srovnalo ve 24. minutě po velmi pohledné kombinaci, kdy se do zakončení dostal Eklund a kličkou překonal Růžičku. Zcela otočit stav pak mohli při oslabení Dušek a především Porseland, jehož samostatný únik boleslavský brankář zneškodnil. Pardubičtí si však především nepohlídali závěr boleslavské přesilovky, odešli střídat a rychlý protiútok proměnil střelou z mezikruží Kovačevič.

Po klidné pasáži se do šance prodral Machala, ale Růžičkovu branku minul, na druhé straně přestřelil Látal. Mladá Boleslav sice nevyužila ani jednu se svých pěti přesilových her, Dynamo naproti tomu hrálo jen jednu, přesto 41 vteřin před druhou sirénou utekla do dvoubrankového vedení. Další protiútok úspěšně zakončil na brankovišti důrazný Zohorna.

Pardubice dokázaly rychle odpovědět. Ve 43. minutě vybojoval Ihnacak puk a Sýkora rychlou střelou z prostoru před brankou vrátil Dynamo do hry. Jenže od té chvíle měli domácí hráči utrum, jejich optická převaha k vážnějším šancím nevedla. V 54. minutě pak čtvrtým gólem po hezké akci definitivně rozhodl Šťastný. Minutu před koncem ještě Klepiš trefil prázdnou branku a upravil na konečných 5:2.

Hlasy trenérů po zápase:

Ladislav Lubina (Pardubice): "Boleslav je tým, který dobře bruslí, což se projevilo zejména v první třetině, kdy jsme zaostávali. Když už se nám podařilo ve druhé třetině vyvarovat faulů, tak jsme udělali technické chyby jako vyhození puku a špatné střídání, kvůli čemuž jsme se dostávali pod tlak. Oslabení jsme sice ubránili, ale na konci jednoho přimrzl jeden hráč na střídačce, takže jsme chvíli hráli ve třech a inkasovali. Jsem zklamaný, že jsme se z nedělního zápasu neoklepali a nezískali nějaký bod. Je to zase námět na další zamyšlení."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Pardubice hrály v poslední době dobře, porazily Spartu a remizovaly s Brnem, což není náhoda. Zápas byl poznamenaný obrovskou únavou všech hráčů, což bylo na ledě znát, úroveň nebyla taková. Jsme hrozně rádi za tři body."

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Eklund (P. Sýkora, Marosz), 43. P. Sýkora (Ihnacak, Marosz) - 18. Skalický, 30. Kovačevič (D. Šťastný, Pláněk), 40. R. Zohorna (Němeček, Vondrka), 54. D. Šťastný (L. Pabiška, Žejdl). 59. Klepiš. Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Bryška, J. Frodl. Vyloučení: 6:1. Bez využití. Diváci: 5588.

Pardubice: Kacetl - Porseland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Cardwell, Holland, J. Zdráhal - Machala, Mandát, Horký - Hovorka, Bubela, Rolinek - P. Sýkora, Ihnacak, Marosz - Koffer, Poulíček, Dušek. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Bernad, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa, Němeček - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.