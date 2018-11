Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 21. kole extraligy s Plzní 0:1 a neuspěli poprvé po čtyřech výhrách za sebou. Hosté po šestizápasovém čekání na plný bodový zisk vyhráli teprve podruhé z uplynulých sedmi utkání. Duel rozhodl ve 45. minutě americký obránce Nick Jones. Brankář Dominik Frodl udržel díky 23 úspěšným zákrokům podruhé v sezoně čisté konto.

Úvodní tlak patřil domácímu týmu, který donutil hosty ke třem faulům, ale ani jednu z nabídnutých přesilovek i přes několik šancí Středočeši nevyužili. Indiáni odolali dokonce i 20 sekund ve třech proti pěti. Za hosty mohl na druhé straně otevřít skóre Petr Straka, ale jeho průnik ze strany zastavil Krošelj. Všech osm střel kryl i jeho protějšek Frodl, a tak skončila první třetina bez branek.

V úvodu té druhé našel Klepiš na kruhu úplně volného Skalického, který ale puk z první netrefil. Pak si první početní výhodu v utkání vyzkoušeli i hosté, ale výsledek byl stejný jako v případě domácích přesilovek. Plzeň se prosadila až ve druhé přesilovce, ale gól po Gulašově dělovce rozhodčí neuznali pro postavení útočícího hráče v brankovišti.

Mladá Boleslav se pak ubránila 22 vteřin ve třech proti pěti a naopak sama nevyužila 41 sekund dvojnásobné přesilovky, takže i po druhé třetině zůstával stav bezbrankový.

Na první gól zápasu se tak muselo čekat do 45. minuty. Přesně s koncem přesilové hry přišla u levé tyčky dorážka Jonese, která proskočila až za záda gólmana Mladé Boleslavi. Domácí ve zbytku zápasu nedokázali najít odpověď a podruhé v sezoně doma prohráli, aniž by vstřelili jediný gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Zápas byl o prvním gólu. Potkala se dvě bruslivá mužstva a tým, který jde do vedení, pak má výhodu, že už se nemusí tolik tlačit do útoku. Plzeň už potom vedení zkušeně ubránila. My jsme sice měli ještě nějaké šance, ale žádnou stoprocentní, Plzeň skvěle odehrála předbrankový prostor. Ani k power play jsme se pořádně nedostali."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Domácí byli dvě třetiny jasně lepším týmem, byli rychlejší a důraznější v soubojích. Naštěstí jsme to ustáli na výsledku 0:0 a zápas pak rozhodl jediný gól. Sami jsme letos hráli mraky takových zápasů jako dnes Boleslav, kdy jsme byli lepší, ale prohráli jsme. Tohle byl snad první zápas, kdy nás soupeř přehrál. Ale paradoxně jsme vyhráli my."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávka: 45. Jones (P. Straka). Rozhodčí: Pavlovič, Pešina - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Diváci: 3368.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kotvan, Pláněk, Jan Hanzlík, Dlapa, Němeček, Bernad, Eminger - Skalický, Klepiš, Vondrka - Pacovský, P. Musil, M. Látal - M. Procházka, T. Knotek, D. Šťastný - L. Pabiška, Najman, Kousal. Trenéři: Hořava, Rulík a Patera.

Plzeň: D. Frodl - J. Kindl, Jones, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík, Kaňák - Indrák, V. Němec, Gulaš - P. Straka, Kodýtek, Eberle - D. Kindl, Kratěna, Kantner - Stach, Kracík, Pour. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.