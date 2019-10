Mladá Boleslav otočila zápas v Pardubicích ve třetí třetině

Pardubice - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v utkání 14. kola extraligy na ledě Pardubic 2:1. Dynamo brzy vedlo po gólu Denise Kusého, přesto si připsalo třetí porážku za sebou. Ve třetí třetině totiž otočili vývoj během 124 sekund Pavol Skalický a Jiří Kurka.

Domácím se skvěle povedl nástup do zápasu, když už ve třetí minutě našel Kloz mezi kruhy najíždějícího Kusého, jenž nedal brankáři Krošeljovi ranou z první nejmenší šanci zakročit. V podobné pozici se pak ocitl na druhé straně Flynn, jenže ztroskotal na strážci domácího brankoviště Kacetlovi. Z dobré pozice za kruhy zakončoval Vondra, ani on však Kacetla neprostřelil.

Ve druhé části si hokejisté Pardubic zahráli v krátkém sledu dvě přesilovky, více než slibná šance ale přišla až po polovině zápasu, kdy už se hrálo v plném počtu. Tybor zakončoval z pozice mezi kruhy, Krošelj ho ale vychytal. Ve 37. minutě měl pak i porci štěstí, když Mandát orazítkoval tyčku.

Už po sedmi sekundách třetího dějství pykal Ševc za zdržování hry. Do dobré pozice se v přesilovce dostal Mandát, Krošeljovi nadělala starosti i Kousalova teč, ale stav se nezměnil ani při následně početní výhodě Středočechů. Ve 47. minutě ale sehráli hosté skvěle přečíslení a na konci jejich souhry stačilo Skalickému trefit takřka prázdnou branku.

Jen o dvě minuty a čtyři sekundy později navíc propadla za Kacetlova záda také Kurkova střela od modré čáry a Mladoboleslavští rázem vedli. Pardubičtí se ve zbytku zápasu usilovně snažili o vyrovnání, v poslední minutě zariskovali s hrou bez gólmana, obléhání Krošeljovy branky bylo ale v jejich podání neúspěšné.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Na jeden gól se těžko vyhrává, opravdu jen málokdy. Ten náš problém se střílením gólů u nás přetrvává, takže takové zápasy holt někdy přijdou. V naší situaci uděláme ve třetí třetině tři chyby, dvě špatná střídání a ty dva inkasované góly rozhodnou zápas. Musíme se prosazovat v situacích, kdy góly mají padat, o gólech to v hokeji je. Musíme šance využívat. Brankář nám chytá, obrana se stabilizovala, ale góly nedáváme. Až dáme dva tři góly, budeme sbírat body, takhle je to samozřejmě těžší."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Začátek jsme si představovali trošku jinak. Dostali jsme gól hned na začátku první třetiny gól, bylo to už asi z třetího střídání, což bylo strašně brzy. Myslím, že nás to trošku poznamenalo. Bylo pro nás hrozně důležitý, že jsme po dvou třetinách prohrávali jen o jediný gól. Ve třetí třetině jsme věřili, že jsme schopní nějaký gól dát, když nebudeme inkasovat. Jsme rádi, že jsme to otočili, ale myslím, že jsme byli jen šťastnější."