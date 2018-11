Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 22. kole extraligy poslední Chomutov 3:1. Piráti skórovali už po 67 vteřinách díky Jakubu Sklenářovi, ale Jakub Klepiš vystřelil během druhé třetiny domácím dvěma góly pátou výhru z posledních šesti zápasů. Pojistku přidal v závěrečném dějství kapitán Michal Vondrka.

Poslední tým tabulky domácí hokejisty v úvodu dokonale zaskočil. Ačkoliv Piráti vyslali za první třetinu jen pět ran mezi tyče, stačilo jim to na těsné vedení. Už ve druhé minutě zkusil štěstí Sklenář a gólman Krošelj i kvůli klubku hráčů před sebou nedokázal zabránit puku v cestě do sítě.

Překvapeným domácím se dlouho nedařilo dostat se do hry a v sedmé minutě s nimi mohlo být ještě hůře. Klhůfek našel před Krošeljem osamoceného Marjamäkiho, ten ale jakoby se obrovské možnosti zalekl a puk mu odskočil.

Teprve pak přišly chvíle Mladé Boleslavi. Potřebné štěstí scházelo v zakončení Najmanovi, vzápětí poslal Skalický svou teč zblízka nad. Chvilku nato se jako první v utkání provinil proti pravidlům Štich, domácí uzamkli na takřka minutu a půl Piráty před gólmana Peterse, ale ten čaroval. Ve velkých šancích neuspěli Klepiš s Vondrkou.

Středočeši vstoupili v početní výhodě při Dudově trestu také do druhé části, ale vyrovnání se dočkali až poté, co se sami poprvé ubránili v oslabení. Právě hříšník Šťastný po návratu na led nabil na kruh Klepišovi, který propálil výborně chytajícího Peterse a ukončil 97 minut a šest sekund trvající čekání Bruslařského klubu na gól.

Brzy poté se před domácími otevřela jedinečná příležitost v podobě přes minutu trvající přesilovky pět na tři. Stačilo jim 15 vteřin a Klepiš z podobné parkety, jen tentokrát švihem místo příklepu, dokonal obrat. Peters pak navíc vychytal Orsavu.

Severočeši mohli srovnat krok během série tří přesilovek, jenže pozorně hrající domácí v čele s Krošeljem byli proti. Ve 47. minutě navíc Vondrka obral o puk posledního Janka přizvednutím hole a proti svému bývalému týmu přidal definitivu.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Potkala se dvě mužstva podobné výkonnosti a s podobným postavením v tabulce a bylo to na té hře znát. V první třetině byl jasně lepší Chomutov, ve druhé jsme se zlepšili a pomohly nám dva rychlé góly. Potom už to byl boj kdo s koho. Rozhodlo i štěstí a výborný výkon našeho gólmana. Dali jsme pak po chybě gól na 3:1 a zápas jsme ubojovali až do konce."

Jan Šťastný (Chomutov): "Přijeli jsme s velkým respektem, protože samozřejmě sledujeme soupeře, který se zvedá. Chtěli jsme nastoupit aktivně, trošku domácí zaskočit a hrát agresivně. Myslím, že se nám to ze začátku i dařilo. Hned v úvodu jsme dali branku a myslím, že jsme odehráli parádní první třetinu. Bohužel ve druhé vypadala hra opačně. Boleslav začala bruslit a srážet se, nám to dělalo problémy. Po situaci, kterou jsme špatně vyhodnotili, domácí vyrovnali. Pak jsme šli zbytečně do tří a inkasovali gól na 2:1. Zlomové bylo, že Stránský se Svobodou nevyužili velké šance. Ve třetí třetině jsme se chtěli vrátit ke hře z první části a dostat se na kontakt, ale domácí nás do toho nepustili."

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Klepiš (D. Šťastný), 30. Klepiš (Kotvan, Vondrka), 47. Vondrka - 2. Sklenář (V. Růžička ml.). Rozhodčí: Šír, Horák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:6, navíc Štich (Chomutov) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 2769.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kotvan, Pláněk, Dlapa, Jan Hanzlík, Bernad, Němeček, Eminger - Vondrka, Klepiš, Skalický - M. Látal, P. Musil, Orsava - D. Šťastný, T. Knotek, Pacovský - Kousal, Najman, L. Pabiška. Trenéři: Hořava, Rulík a Patera.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich - T. Svoboda, V. Růžička ml., Sklenář - Duda, Klhůfek, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - Havel, Hanták, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.