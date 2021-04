Mladá Boleslav odvrátila mečbol Třince a vynutila si sedmý duel

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v šestém semifinále play off extraligy Třinec 4:2, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas, který se uskuteční ve čtvrtek ve Slezsku. Dvěma góly se pod výhru Bruslařského klubu podepsal Pavel Kousal, dva body si připsali i Ondřej Najman a Martin Pláněk.

Domácí potřebovali k odvrácení konce sezony bezpodmínečně vyhrát, v úvodu však byli mírně nebezpečnější hosté. V 5. minutě se do slibné šance dostal obránce Doudera, brankář Růžička byl ale připraven.

Středočeši se výrazněji připomněli až ve 14. minutě, Zbořil však nedokázal ideálně zakončit. O minutu později se již Mladá Boleslav prosadila a poprvé v sérii vstřelila první gól. Kacetla překonal pohotově dorážející Kotala, Čtyřiadvacetiletý útočník byl ve čtvrtfinále nejlepším střelcem Bruslařů, v semifinále ale skóroval poprvé.

Do druhé části vstoupili mnohem aktivněji Oceláři a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve sice nevyužil další slibnou šanci Doudera, poté hosté nepotrestali faul Jana Stránského, ve 30. minutě se ale po individuální akci prosadil Martin Růžička.

Třinečtí pokračovali v ofenzivě, do další slibné příležitosti se dostal Rodewald a následně Slezané získali i další početní výhodu. Místo aby se dostali do vedení, sami inkasovali. Tři vteřiny před koncem oslabení se po ukázkovém přečíslení dva na jednoho zapsal mezi střelce Kousal.

Aktivně hrající čtvrtá formace domácích se navíc před odchodem do kabin postarala o další branku. Kacetla překonal Najman, jenž na předešlý gól Kousalovi nezištně přihrál.

Hned na začátku třetí třetiny mohl snížit Martin Růžička, jeho jmenovec v mladoboleslavské brance ale předvedl výborný zákrok. Domácí poté mohli své vedení pojistit v téměř dvouminutové přesilovce čtyři na tři, gól ale nedali.

Po vyrovnání počtu hráčů na ledě pokračoval Třinec v tlaku a v polovině třetí části se mu podařilo snížit na 2:3. Freibergsovu branku nezvrátila ani trenérská výzva domácích. Vyrovnat se hostům nepovedlo, naopak sami v závěru při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře inkasovali počtvrté, Technický gól si připsal Kousal, kterého před možností zakončit do prázdné branky fauloval Matěj Stránský.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Konečně jsme dobře vstoupili do zápasu. První třetina byla vyrovnaná a my jsme rádi, že se nám podařilo dát první gól. Jsme rádi, že se prosadila lajna mladých kluků. Oni hrají dobře celé play off a dnes to potvrdili góly. Vše z dneška potřebujeme přenést do sedmého zápasu. Emoce, důraz. Už jsme myšlenkami ve čtvrtek."

Václav Varaďa (Třinec): "Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu. V první třetině jsme si vytvořili docela dost šancí, ale pak jsme chybovali, nepohlídali jsme si hráče před bránou a nechali si dorážet kotouče. Celkově to bylo vyrovnané a rozhodly speciální formace. Měli jsme docela dost přesilovek, protože jsme si vynutili boleslavské fauly, ale nepomohli jsme si v nich, Spíše to bylo kontraproduktivní, dostali jsme v oslabení rozhodující gól. Ve třetí třetině, která byla z našeho pohledu nejlepší, se nám nepodařilo vyrovnat a inkasovali jsme do prázdné branky. Teď jsme zklamaní, ale série pokračuje utkáním číslo sedm u nás doma a já věřím, že hráči udělají maximum pro postup do finále."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Kotala (D. Šťastný, Pláněk), 35. P. Kousal (O. Najman), 40. O. Najman (Pláněk, Dlapa), 60. P. Kousal - 30. M. Růžička (Jaroměřský), 50. Freibergs (P. Vrána, M. Stránský). Rozhodčí: Hodek, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4, navíc J. Stránský (Ml. Boleslav) 10 min. Bez využití. V oslabení: 2:0. Stav série: 3:3.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Šidlík - D. Šťastný, Cienciala, Kotala - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - Claireaux, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Rodewald, M. Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa