Mladá Boleslav může v přímém souboji ohrozit druhou Plzeň

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi budou moci v sobotní dohrávce 45. extraligového kola proti Plzni zaútočit na druhé místo tabulky. Aktuálně patří právě Škodě, Západočeši ale mají na domácí tým pouze dvoubodový náskok. Výhra v základní hrací době proto posune Středočechy za vedoucí Liberec.

Mladá Boleslav si v posledních dvou utkáních připsala skalp finalistů z minulé sezony Liberce (4:1) a Třince (6:4) a prodloužila bodovou sérii na pět utkání. Z toho čtyřikrát bruslařský klub vyhrál.

"S jídlem roste chuť. Na začátku sezony jsme neměli pořádný konkrétní cíl, dávali jsme si je my sami postupně. Šestku chceme samozřejmě udržet, ale když vidíme, jak se to celé vyvíjí, tak se určitě chceme porvat o co nejlepší umístění," uvedl trenér Pavel Patera.

Středočeši mají ve vzájemných zápasech v této sezoně nad Plzní navrch a pokaždé bodovali: vyhráli 4:1 a 3:2 v prodloužení, v posledním střetnutí prohráli 3:4 po sedmi sériích v nájezdech. "Plzeň je bruslivé mužstvo, snažíme se o podobný styl. Očekávám rychlé a tvrdé utkání v maximálním tempu nahoru a dolů," předpověděl Patera. Trénuje už i Cienciala, který nehrál od 6. prosince.

Indiáni úterní výhrou v západočeském derby proti Karlovým Varům (3:1) ukončili sérii tří porážek. Zabrali v pravý čas, neboť Energie je hned za první šestkou, která půjde přímo do čtvrtfinále play off. "Zápasů je ještě relativně dost a my musíme makat dál. Sice jsme si prakticky zajistili šestku, ale nesmíme polevit. Ve hře je ještě plno bodů a někdo z ostatních týmů může chytit nějakou bodovou šňůru," řekl kouč Ladislav Čihák.

"Doma hrajeme dobře, ale venku je to docela bída. S tím máme problémy. Každý zápas chceme vyhrát, ale náš největší problém venku je ten, že si tolik nevěříme na puku. Když dostaneme gól, tak nás to ještě víc položí," konstatoval útočník Luboš Rob. "Doufám, že v Boleslavi dobře začneme, dáme první gól a budeme si určovat tempo. Je důležité už nějaké body přivézt, v play off je důležité vyhrávat i venku," doplnil Rob.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 45. kola Tipsport extraligy: BK Mladá Boleslav (4.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 4:3 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Pavol Skalický 43 zápasů/41 bodů (17 branek + 24 asistencí) - Milan Gulaš 43/68 (32+36). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj průměr 2,19 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,95 procenta a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 2,90, 89,69 a dvakrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73 - Dominik Frodl 2,51, 90,92 a šestkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 3,53 a 82,35. Zajímavosti: - Bruslařský klub pětkrát za sebou bodoval a z toho čtyřikrát vyhrál. - Škoda po sérii tří proher před reprezentační pauzou v úterý doma porazila v západočeském derby Karlovy Vary 3:1. - Venku Plzeň čtyřikrát za sebou nebodovala a naposledy uspěla 10. ledna v Kladně, kde vyhrála 3:1. - Mladá Boleslav bodovala ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů a z toho třikrát vyhrála. - Plzeňský útočník Sebastián Malát dnes slaví 18. narozeniny. Další program: Neděle 16. února - 46. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera (vzájemné zápasy v této sezoně: 6:4, 2:1, 3:4), 15:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (1:5, 2:5, 6:4), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno (3:5, 2:1, 0:2), HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary (5:2, 5:1, 5:3), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (4:0, 0:3, 3:2 po sam. nájezdech), HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín (3:4, 0:2, 1:4; ČT Sport).