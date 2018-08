Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi prohráli i druhé utkání nové sezony, když ve 2. kole první ligy doma podlehli Olomouci 0:4. Sigma se prosadila dvěma střelami z dálky v podání Jakuba Plška a Martina Nešpora, poté se trefili ještě Martin Sladký a David Houska. Olomouc tak napravila domácí prohru se Slavií, zato Mladá Boleslav potřetí za sebou inkasovala minimálně tři branky a vyrovnala svou nejvyšší domácí porážku v historii. Doma Středočeši vyhráli jediné z posledních devíti ligových utkání.

Mladá Boleslav ve Zlíně přišla o dvoubrankové vedení a prohrála 2:3, doma tak chtěla ztrátu napravit a od začátku Olomouc tlačila. Hned v úvodu si vypracovala několik standardních situací a centrů, ale větší šanci měl jen Pauschek, který po rohovém kopu míč do branky nedotlačil.

Sigma úvodní tlak domácích ustála a v 8. minutě sama udeřila z prvního vážnějšího útoku. Stoper Štěrba průnikem rozhodil domácí obranu, před vápnem zůstal volný nejnebezpečnější hráč Olomouce Plšek, měl dostatek času zamířit a z 20 metrů se trefil do šibenice. Navázal tak na poslední kolo minulé sezony, kdy právě Boleslavi dal dva góly. Z posledních sedmi ligových zápasů má na kontě šest branek.

Z podobné situace krátce nato pálil Falta, ten ale branku těsně minul. Domácím navíc zkomplikovalo situaci zranění kapitána Matějovského, který po střetu s Plškem křičel bolestí. Pak se sice pokusil ještě do zápasu vrátit, ale po chvíli zůstal opět ležet a do kabin mu museli pomoci členové realizačního týmu.

Boleslav se z inkasovaného gólu brzy oklepala a opět začala tlačit. Po jednom z centrů vyběhl brankář Buchta na hranici vápna a míč vyboxoval až za ním, čehož si sudí všiml a dal mu žlutou kartu. Kateřiňák však z přímého kopu branku netrefil. Královu hlavičku Buchta chytil a srovnání nepřinesl ani tlak v závěru poločasu.

Ve druhé půli skončila těsně vedle tečovaná střela Konatého i pokus Fabiána, který neuspěl ani hlavičkou z úhlu po přetaženém centru. V 68. minutě Olomouc přidala pojistku, když se zpoza vápna opřel do míče Nešpor a vstřelil první gól v dresu Sigmy. Navrátilec z Polska skóroval v české lize po čtyřech letech.

Když Faltův přízemní centr prošel do středu vápna k nabíhajícímu Sladkému, který zaskočil zkoprnělou obranu a zvýšil už na 3:0, bylo o vítězi rozhodnuto. Navíc parádní střelu poté předvedl ještě Houska a po Plškově pokusu zachránilo Boleslav břevno.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Porážka není krutá, my jsme prostě selhali ve hře v obou vápnech, kde jsme se nechovali dobře. Zahodili jsme vyložené šance, které musí skončit gólem. My naopak nechávali soupeři příliš hodně prostoru a on to potrestal. Prohra je naprosto zasloužená. V defenzivě si nepomáhají obrana se zálohou. Osm minut to vypadalo dobře, ale pak se to gólem změnilo. Neřešíme věci dobře soubojově, to mě mrzí. Zatím nevím, co je s Matějovským. Snad to nebude nic dlouhodobějšího. Dokážu si představit, že nahradíme každého, ale u Matějovského je to složitější, i když stále pracujeme na tom, abychom typologicky podobného hráče získali. Mužstvo má perspektivu a je třeba s hráči mít trpělivost. Nějaká kritika přijde, ale že bych se teď bál, že budeme hrát o sestup, to určitě ne."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Výkon nebyl bezchybný. I když je výsledek jednoznačný, tak tam od nás bylo hodně chyb a jsme schopni hrát na lepší úrovni hlavně v obraně. Dobře si uvědomuji, že kdyby soupeř šel do vedení, na což šance měl, tak by se to odvíjelo úplně jinak. V prvním našem utkání byla Slavia produktivní, Boleslav dnes naopak ne, zatímco my byli extrémně produktivní a dávali jsme i pěkné branky. Pro Boleslav je to krutý výsledek. Rozložení sil na hřišti takové nebylo. Nechtěli jsme to otevírat, protože Boleslav tam má rychlé hráče. Naopak jsme věděli, že Boleslav má problémy po ztrátě míče, což se dařilo využít. Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Protože v momentě, kdybychom tu body ztratili a před námi byl zápas s Plzní a Evropská liga, tak by to bylo hodně složité pro psychiku hráčů. Proto dnes je to hrozně důležité vítězství, které nám dá klid do práce a zvedne nám to sebevědomí, které nám pomůže do zápasu s Plzní."