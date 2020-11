Mladá Boleslav doma potřetí prohrála, nestačila na Vítkovice

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v utkání 20. kola extraligy s Vítkovicemi 2:4. Ostravané vedli na začátku druhé části už 3:0, Středočeši dokázali snížit na rozdíl jediného gólu, ale vyrovnat se jim nepodařilo a doma prohráli potřetí za sebou. Dva góly vítězů dal útočník Dominik Lakatoš. Ostravané si spravili chuť po pátečním domácím debaklu s Českými Budějovicemi 0:7.

Skóre zápasu se měnilo už po 28 sekundách, kdy si na puk u levé tyčky počkal Lakatoš a se zakončením do odkryté branky neměl problém. Celá úvodní desetiminutovka pak i díky dvěma přesilovkám patřila hostům, když poměr střel na branku byl po této pasáži 11:0 v jejich prospěch. Za aktivitu byli Vítkovičtí odměněni v 15. minutě, když jejich třetí přesilovku využil přesnou trefou do horního růžku Polášek.

Hráči Vítkovic měli skvělý vstup i do druhé třetiny. Tentokrát na gól čekali jen 17 sekund, když se prosadil Štencel. To stálo místo v brance Krošelje, jehož nahradil Růžička. Mladá Boleslav si pak zahrála minutu proti třem, ale ani ve dvojnásobné výhodě svůj gólový účet neotevřela. To se jí povedlo až o několik minut později zásluhou přesné střely Flynna.

Recept na brzký gól okopírovali domácí od hostů ve třetí třetině, když na rozdíl jediné branky snížil po 53 sekundách nejlepší domácí střelec Šťastný. Další gól už ale Bruslaři nepřidali, naopak sami ještě inkasovali v poslední minutě do prázdné branky z hole Lakatoše, pro něhož to byl druhý zásah v zápase.

20. kolo hokejové extraligy: BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Branky a nahrávky: 35. Flynn, 41. D. Šťastný (Lunter) - 1. Lakatoš (Štencel), 15. Polášek, 21. Schleiss (Štencel), 60. Lakatoš. Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj (21. J. Růžička) - Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, od 21. navíc Klikorka - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - Cienciala, A. Zbořil, Jääskeläinen - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera. Vítkovice: Miroslav Svoboda - Štencel, R. Polák, Kovář, Polášek, P. Trška, R. Černý - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Mallet, Marosz, L. Krenželok - Šišovský, J. Mikyska, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.