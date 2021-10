Mladá Boleslav doma opět vyhrála, porazila Karlovy Vary 3:1

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 11. kole extraligy Karlovy Vary 3:1 a uspěli v pátém domácím zápase za sebou. Energie si naopak ve čtvrtém utkání na ledě soupeřů v řadě připsala třetí porážku.

Středočechům patřil úvodní tlak v zápase a v první šanci pálil v nebezpečné pozici Pláněk. V 7. minutě to byl paradoxně hostující Beránek, kdo měl dokonce v oslabení sám nekonečně mnoho času před brankářem Boleslavi Janem Růžičkou. Ve druhé domácí přesilovce se zjevil před Novotným Šťastný, ale ani on skóre otevřít nedokázal.

I ve druhé části hry o sobě jako první dali vědět Bruslaři. V první šanci se dostal Ševc už příliš blízko Novotnému, ve druhé "napálil" Lunter z dorážky jen výstroj hostujícího brankáře. Ve 33. minutě šlo do hry video - nováček v boleslavském dresu Fořt tečoval střelu od modré, ale podle rozhodčích to bylo vysokou holí. Na gól si museli domácí počkat do závěru třetiny, kdy Eberleho ránu dorazil do branky Bičevskis.

Ve třetí třetině se domácí dočkali také využité přesilovky, když se na brankovišti prosadil Kotala a připsal si šestý gól v sezoně. Jen o 37 sekund později přiblížil domácí výhře ještě více Kousal, jenž překonal Novotného potřetí. Následně trefil Lunter tyčku, o další změnu skóre se ale postarali hosté. Ve 49. minutě upravil na konečných 1:3 z pohledu Karlových Varů při signalizované početní výhodě pohotově tečující Redlich.

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branka a nahrávky: 39. Bičevskis (Eberle, Dufek), 44. Kotala (Kelemen, Pýcha), 45. P. Kousal (Lunter, O. Najman) - 49. Redlich (Plutnar, Parkkonen). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 2621.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Bernad, Moravec - D. Šťastný, Fořt, Kelemen - P. Kousal, O. Najman, Lunter - Dufek, Claireaux, Kotala - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Parkkonen, Pulpán, Dlapa, Hanousek, Havlín, Rohan - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - Beránek, Kulich, Průžek - Kohout, Kracík, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.