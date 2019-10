Mladá Boleslav díky smršti ve druhé třetině porazila Litvínov

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 7. kole extraligy díky pětibrankové smršti ve druhé třetině Litvínov 5:1 a naplno bodovali i ve čtvrtém domácím duelu v sezoně. Shodně gólem a asistencí k tomu přispěli Oscar Flynn a Pavol Skalický, tři asistence si připsal Radim Zohorna. Severočeši popáté za sebou nebodovali.

Domácí tým začal náporem, ale ani hosté se nenechali v úvodu zápasu zahanbit. V první velké šanci se zjevil v sedmé minutě mladíček ze čtvrté boleslavské formace Flynn, ale v samostatném úniku trefil po bekhendovém blafáku jenom tyčku Janusovy branky.

První přesilovku měli hosté, ale mohli sami inkasovat z Kousalovy hole. Při druhé přesilové hře už se hosté dostali k ohrožení domácího brankoviště, ale Myšák na zadní tyči netrefil puk před odkrytou brankou.

A byla to právě čtvrtá boleslavská formace, kdo se jako první trefil ve druhé třetině. Flynn využil závaru před brankou hostů a po jeho střele se dostal k puku Kousal, který už neměl problém se podruhé v sezoně zapsat mezi střelce.

Hned vzápětí mohl srovnat skóre Jarůšek, ale nájezd z levé strany nasměroval jenom do Růžičkovy výstroje. Poté se s pukem po levém mantinelu prosmýkl Zohorna, dojel až před branku, kde práci dokončil pohotovou dorážkou na 2:0 Stránský.

Domácí byli při chuti a čtvrtý útok domácích opět posunul skóre, když se prosadil Flynn. Ještě v téže minutě ujeli Skalický se Zohornou osamoceni na Januse a brankáře hostů si náležitě vychutnali. Třetina hrůzy pro hosty ale pokračovala. Když se z dalšího útoku trefil obránce Hrbas, bylo to už o pět branek.

Růžička přišel o čisté konto sedm minut před koncem zápasu, kdy se k odraženému puku dostal Petružálek a alespoň kosmeticky upravil skóre.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, nehráli jsme poctivý hokej. Litvínov měl daleko více příležitostí, ale díky gólmanovi (Janu Růžičkovi) to bylo 0:0. Ve druhé třetině jsme byli produktivní a rozhodli jsme v ní zápas. Kluci hráli výborně. Třetí třetinu už nemá cenu komentovat. Ale jsem rádi za tři body. Že jsme první? Vidíte, to jsem ani nevěděl. Ale po sedmi kolech nemá cenu koukat na tabulku. Samozřejmě nás těší, že jsme hned na začátku vysoko, ale nic to zatím neznamená."

Jiří Šlégr (Litvínov): "První třetina byla vyrovnaná. Ve druhé jsme předvedli absolutní kolaps, nebylo to ale poprvé, co se nám to stalo. Musíme se na to podívat. Když pak ve třetí třetině prohráváme 0:5, tak už to je těžké. Ale není prostě možné dostat v jedné třetině pět gólů."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 5:1 (0:0, 5:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. P. Kousal (Flynn, O. Najman), 29. J. Stránský (R. Zohorna), 35. Flynn (Bernad, O. Najman), 35. Skalický (R. Zohorna), 37. Hrbas (R. Zohorna, Skalický) - 54. J. Petružálek (Gerhát). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 3345.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad - L. Pabiška, Žejdl, D. Šťastný - Klepiš, A. Zbořil, Vondrka - J. Stránský, R. Zohorna, Skalický - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Litvínov: Janus (41. Honzík) - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, Šesták - Jarůšek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, M. Hanzl, L. Kašpar - Válek, Gerhát, J. Petružálek - Jurčík, Helt, Trávníček. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a Kotrla.