Mladá Boleslav díky povedené druhé třetině vyhrála 3:0 v Olomouci

Olomouc - Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dobrou formu a po přesvědčivém výkonu v úterý proti Karlovým Varům (11:4) zvítězili v dnešním duelu 21. kola extraligy 3:0 také na ledě Olomouce. Po bezbrankové první třetině se hosté dostali ve druhé části do tříbrankového vedení a ve třetí třetině svůj náskok udrželi. U všech tří gólů si připsal asistenci David Šťastný, nulu uhájil díky 25 zákrokům brankář Jan Růžička. Hanáci prohráli potřetí v řadě.

Domácí šli brzy do dvojnásobného oslabení. Přesto si právě oni připsali první velkou šanci. Hned po odpykání trestu jel sám na Růžičku Tomeček, jeho snahu o zakončení mezi betony ale hostující brankář vystihl. V průběhu pokračující přesilové hry Konrád srazil Bernadovu střelu jen do brankoviště, odkud jej musel dostat do bezpečí obránce Dujsík.

Mladá Boleslav byla v průběhu první třetiny mírně aktivnější a Konrád musel zasahovat také proti střele Šťastného po jeho vydařeném individuálním průniku. Dvojnásobnou přesilovou hru dostala na konci první třetiny k dispozici také Olomouc. Z ideální pozice během ní střílel Kucsera, propadnutý puk po zásahu Růžičky však směřoval mimo tři tyče hostující branky.

Bezbrankový stav vydržel jen do úvodní minuty druhé třetiny, kdy se zpoza branky obtočil Zohorna a rychlou střelou zápěstím poslal puk přesně ke vzdálenější tyči. O tři minuty později se do samostatného úniku dostal Jääskeläinen, Konrád si ale s jeho kličkou poradil. Bezmocný byl však olomoucký brankář o další tři minuty později, kdy se finský útočník prosadil střelou z hranice kruhu v přesilové hře. Olomouc si vytvořila první šanci druhé třetiny přesně v její polovině, Růžička však Burianovu střelu z levé strany pokryl.

O minutu později využil výhodného odrazu puku Ševc a střelou bez přípravy orazítkoval pravou tyč Konrádovy branky. Z podobné pozice jako Ševc střílel v 35. minutě také Pláněk. Olomoucký brankář měl v době střely zakrytý výhled a nestačil tak na prudkou střelu hostujícího obránce k bližší tyči zareagovat. Domácí si před koncem druhé třetiny vytvořili ještě dvě dobré šance, ale Nahodil nemířil přesně a úspěch jim nepřinesl ani závar před Růžičkovou brankou v posledních vteřinách druhé třetiny.

Ve třetím dějství se Mladá Boleslav více zaměřila na bránění náskoku a přenechala iniciativu domácím. Olomouc sice byla aktivnější, ale během prvních 10 minut třetí třetiny se do vážné šance nedostala. Dvakrát během této doby střílel Kucsera, poprvé však branku netrefil a podruhé proti jeho střele zasáhl Růžička. V přesilové hře Olomouce musel naopak Konrád zasahovat proti samostatnému úniku a blafáku Najmana. Růžička si poradil jak se střelou Bambuly tři minuty před koncem, tak se zakončením Tomečka v přesilové hře. I díky tomu si tak připsal první čisté konto v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "S nulou na kontě vstřelených branek nemůžeme chtít nic. Přestože jsme měli dost početních výhod i dvě dlouhé dvojnásobné přesilovky, tak jsme je nevyužili a zaslouženě prohráli. Když hrajete takto dlouhé přesilové hry a nevstřelíte branku, tak nemůžete pomýšlet na žádný bodový zisk. Pak se totiž špatně chytá brankáři, který ví, že nemůže dostat gól. A špatně se brání také obraně. Chybí nám dobrá finální přihrávka a důrazné zakončení. Musíme být také silní v osobních soubojích, které o tom rozhodují. Prohrajeme totiž osobní souboj, soupeř nám to vyhodí a znovu se trápíme se založením útoku. Je to z naší strany syrové. Potřebujeme větší lehkost."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a měli jsme lepší pohyb než Olomouc. Měli jsme víc šancí a dali jsme první gól. Po druhé brance jsme se ale uspokojili a Olomouc začala být lepší. Nás podržel v celém zápase brankář, zejména pak v důležitých momentech. Přežili jsme tlak Olomouce a dali třetí gól. Ve třetí třetině to bylo přesně takové, jak se má venku hrát. Kluci podali obětavý výkon a jsme rádi, že jsme vzadu udrželi čisté konto. Olomouc to nevzdala a hrála do poslední vteřiny. Jsme rádi za tři body, z Olomouce jsou vždy těžké."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 21. R. Zohorna (D. Šťastný), 26. Jääskeläinen (Ševc, D. Šťastný), 35. Pláněk (D. Šťastný, Lunter). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:7, navíc Kolouch (Olomouc) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Nahodil, J. Káňa II - Valský, Kusko, Olesz - V. Tomeček, Kolouch, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Klikorka - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - J. Stránský, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Bičevskis, Cienciala, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.