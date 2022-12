Mladá Boleslav dál tápe, poslední Kladno vyhrálo potřetí v řadě

Mladá Boleslav - Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 33. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 2:1. Rytíři bodovali naplno potřetí za sebou díky další výhře o gól, domácí naproti tomu počtvrté za sebou neuspěli a z posledních devíti utkání si připsali jediný úspěch. Vítězný gól hostů dal po 54 sekundách třetí třetiny obránce Kristaps Sotnieks.

Domácím sice patřily úvodní střely zápasu, ale Brízgala v hostující brance nemusel řešit žádnou zapeklitou situaci. První velká šance tak patřila hostům, když v šesté minutě ujížděl na Krošelje osamocený Melka, ale slovinský brankář jeho blafák dokázal přečíst a zkrotit.

Bruslaři sice soupeře přestříleli, ale do kabin se šlo poprvé za bezbrankového stavu.Ten se ale změnil hned zkraje třetiny druhé, do níž si Kladno přeneslo část přesilové hry a tu využil Dotchin, když jeho střelu od modré čáry zaclonili a tečovali domácí obránci. Odpovědět za Bruslaře mohl Lantoši, jenže jeho dělovka zazvonila jen na horní tyčku Brízgalovy branky.

Vyrovnání se tak Mladá Boleslav dočkala až v samotném závěru prostřední části hry. Bylo to také v přesilovce a postaral se o něj Najman, jenž sice netrefil úplně čistě puk při dorážce Stránského střely, ale ten dost možná právě proto skončil v hostující brance.

Stejně jako ve druhé třetině šli i v té třetí hosté do vedení hned v její úvodní minutě. Tentokrát pálil přesně z prostoru kruhů Sotnieks. Stav 2:1 pro hosty pak vydržel až do konce zápasu. Necelé dvě minuty před koncem neuspěl ze sóla Plekanec, ale Rytíře to nakonec nemuselo mrzet, těsnou výhru uhájili i při hře domácích bez gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Pro nás to je hořký kalich. V první třetině jsme měli dobrý pohyb a tlak do brány, bohužel jsme z toho nevytěžili góly, což je dlouhodobější problém. Ve druhé třetině jsme bohužel v oslabení inkasovali, ale věřili jsme, že dobrým pohybem a jednoduchou hrou si řekneme o vyrovnání. To se nám povedlo ještě ve druhé třetině, ale ve třetí jsme hned inkasovali a potom už jsme nedokázali zareagovat. Pár šancí tam sice bylo, ale chybělo mi tam větší nasazení. Nedá se nic dělat, budeme pracovat dál."

Pavel Skrbek (Kladno): "Odehráli jsme poměrně dobré utkání. Boleslav nás sice párkrát zatlačila svým dobrým pohybem, podržel nás však brankář, který chytal velmi dobře. Boleslav jsme dostali zpátky do hry třemi hloupými vyloučeními, ale díky bojovnosti jsme zápas dotáhli do vítězného konce."

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 38. O. Najman (J. Stránský) - 21. Dotchin (Kubík, Plekanec), 41. Sotnieks (Melka, T. Voráček). Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 3824.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, R. Jeřábek, Jánošík, Křepelka, Lintuniemi, Štich - Šťastný, Lantoši, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kantner - J. Stránský, Fořt, Eberle - M. Beránek, Bičevskis, M. Simon. Trenér: Čihák.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, T. Voráček, Sotnieks, Babka, Slováček - Jágr, Plekanec, Kubík - Pytlík, Indrák, O. Bláha - Brodecki, Filip, M. Procházka - Melka, Zikmund, Michnáč. Trenér: O. Vejvoda ml.