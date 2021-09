Mladá Boleslav bude hájit vedení v extralize na ledě Sparty

Praha - Atraktivní souboj největšího předsezonního favorita Sparty s lídrem soutěže Mladou Boleslaví nabídne úterní program 6. kola hokejové extraligy. Stejně bodů jako Středočeši má i poražený finalista minulého ročníku Liberec, na jehož ledě bude o první výhru v sezoně usilovat Zlín.

Sparta odehrála zatím jen tři zápasy. Po úvodní výhře v Pardubicích získali Pražané doma z dalších dvou vystoupení jen dva body, a to díky obratu proti Plzni, s níž prohrávali ještě po polovině zápasu 0:2. "Byly tam zase zbytečné fauly, na které furt apelujeme a máme jich v zápasech hodně," řekl asistent trenéra Tomáš Hamara.

Mladá Boleslav se po nedělní třetí výhře za sebou vyhoupla na první místo, které chce uhájit i na Spartě. "Je pěkné, že jsme první. Musíme ale hrát dál. Je dobré, že jsme se dostali do rytmu a hrajeme dobře. Myslím si však, že nás čeká ještě těžší zápas než proti Liberci nebo v Plzni," řekl brankář Gašper Krošelj.

Středočeši se budou v O2 areně snažit navázat na výsledky z minulé sezony, kdy zde dvakrát bodovali.

Liberec v neděli vyšel v Mladé Boleslavi poprvé v sezoně bodově naprázdno, proti poslednímu Zlínu se chce vrátit na vítěznou vlnu. "Od začátku sezony se trápíme s produktivitou, to potřebujeme zlepšit. Tabulku nesledujeme. Myslím si, že v extralize není jediné mužstvo, které by ji v září sledovalo. Jdeme zápas od zápasu a vždy chceme vyhrát," řekl trenér Severočechů Patrik Augusta.

Zlín je posledním týmem soutěže, který čeká na vítěznou radost. Za pět utkání získali Berani jen dva body a inkasovali 20 branek. "Je to pro nás velice těžké. Nejen pro mě, pro celou kabinu. Věřím, že se to zlomí a vítězství brzy urveme," uvedl brankář Libor Kašík.

Výrazně lépe vstoupil do nového ročníku nejhorší tým minulé sezony České Budějovice. Na úvodní prohru z Třince 0:4 zareagovali Jihočeši třemi výhrami s plným bodovým ziskem. "Je třeba se dál soustředit a nepolevit. Musíme do toho jít stále naplno," zdůraznil na klubovém webu zkušený útočník Michal Vondrka. "Kdo to nebude vědět, tomu to připomenu," dodal s úsměvem.

Plzeň zatím zůstává za očekáváním. Vybojovala jen čtyři body z 15 možných, skromnější bodovou sbírku má jen Kladno a Zlín. Možné zlepšení naznačil v neděli bod ze Sparty. "Jsme rádi, že aspoň od něčeho se můžeme odpíchnout, ale stále je co zlepšovat a na čem pracovat," prohlásil útočník Jan Schleiss.

Karlovarští hokejisté po šestibodovém zisku z úvodních dvou zápasů třikrát po sobě prohráli a přidali do sbírky jediný bod. O nápravu se pokusí v souboji s Kladnem. "Musíme lépe zvládat začátky zápasů," řekl útočník Jakub Flek.

Kladno dotáhl v duelu s Litvínovem za prvním vítězstvím a zároveň premiérovým bodovým ziskem v sezoně třemi body (2+1) Jaromír Jágr. Jeho příští zásah bude stým v domácí nejvyšší soutěži. "Je neskutečné ho sledovat. Vypadá to, že se do toho dostal. Byl klíčovým hráčem, díky kterému jsme vyhráli," ocenil obránce Cody Donaghey.

V Litvínově na sebe narazí týmy, které si po úvodních dvou výhrách připsaly shodně dvě porážky. I proto jde o tabulkové sousedy. Na sever Čech přijedou Pardubice. "Nemůžeme být spokojení s předvedenou hrou. Byli jsme všude o krok pozadu," řekl po porážce s Kladnem litvínovský trenér Vladimír Országh.

Statistické údaje před úterními zápasy 6. kola Tipsport extraligy: Motor České Budějovice (4.) - HC Škoda Plzeň (13.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 4 zápasy/9 bodů (1 branka + 8 asistencí) - Michal Bulíř 5/5 (2+3). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina průměr 3,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,93 procenta - Dominik Furch 4,08 a 86,00, Dominik Pavlát 2,50 a 88,24. Zajímavosti: - Motor po úvodní porážce v Třinci třikrát za sebou naplno bodoval a doma ze dvou duelů neztratil ani bod. - Plzeň třikrát v řadě prohrála a získala jediný bod. Z pěti zápasů vyhrála jediný a venku dosáhla ze tří vystoupení na jediný bod. - V minulé sezoně České Budějovice vyhrály jediný ze čtyř vzájemných zápasů. Plzeň ve všech bodovala. - Plzeň vyhrála v srpnu oba souboje v přípravě - doma zvítězila 5:3 a v Českých Budějovicích 3:1. HC Energie Karlovy Vary (7.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jiří Černoch 4/5 (4+1) - Nicolas Hlava 5/6 (2+4). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,45 a 92,06, Vladislav Habal 3,05 a 90,91 - Landon Bow 3,24 a 91,26. Zajímavosti: - Energie po úvodních dvou vítězstvích třikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Rytíři, kteří se po roce vrátili do extraligy, po úvodních čtyřech duelech bez bodu v neděli doma porazili Litvínov 3:2. Venku ve dvou zápasech nebodovali. - V sezoně 2019/20 vyhrály Karlovy Vary tři ze čtyř vzájemných zápasů. - Kladno v polovině srpna v přípravě porazilo Karlovy Vary 3:2 v prodloužení. - Útočník Radek Pořízek z Karlových Varů v úterý oslaví 25. narozeniny. - Devětačtyřicetiletému Jágrovi chybí jediný gól k hranici 100 branek v domácí nejvyšší soutěži. Z 194 utkání má na kontě 99 tref. HC Verva Litvínov (9.) - HC Dynamo Pardubice (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 4/4 (2+2) - David Cienciala 4/6 (2+4). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,27 a 91,03, Šimon Zajíček 3,75 a 86,67- Dominik Frodl 3,05 a 87,18, Milan Klouček 0 a 100. Zajímavosti: - Litvínov po úvodních dvou vítězstvích dvakrát za sebou prohrál. - Dynamo po úvodních dvou duelech bez ztráty dvakrát po sobě nebodovalo. - Litvínov vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Obránce Dennis Robertson z Pardubic si odpyká jednozápasový trest za faul na Martina Zaťoviče z Komety Brno, jeho spoluhráč Ondřej Vála první díl z dvouzápasového trestu za napadení čárového rozhodčího. - Obránce Matěj Stříteský z Litvínova dnes slaví 31. narozeniny. - Útočníkovi Tomáši Pospíšilovi z Litvínova chybí jeden přesný zásah k jubilejnímu 100. gólu v domácí nejvyšší soutěži. Bílí Tygři Liberec (2.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 5/4 (2+2) - Tomáš Mikúš 5/6 (2+4). Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,23, 96,24 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,00 a 93,55 - Libor Kašík 3,68 a 90,73. Zajímavosti: - Liberec v obou domácích zápasech v sezoně naplno bodoval. - Zlín všech pět zápasů v novém ročníku prohrál a dosáhl jen na dva body. - Bílí Tygři vyhráli šest z posledních osmi vzájemných zápasů. - Obránce Petr Kolmann z Liberce dnes slaví 33. narozeniny. HC Sparta Praha (12.) - BK Mladá Boleslav (1.). Začátek zápasu: 18:30. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 3/6 (3+3) - David Šťastný 5/6 (3+3). Statistiky brankářů: Alexander Salák 3,19 a 86,11, Jakub Neužil 4,09 a 85,00 - Gašper Krošelj 1,72 a 94,17, Jan Růžička 4,00 a 84,00. Zajímavosti: - Spartu čeká třetí ze série šesti domácích vystoupení. Po páteční prohře s Třincem 4:7 zdolala Plzeň 4:3 v prodloužení. - Mladá Boleslav po úvodních dvou porážkách třikrát za sebou naplno bodovala. - Sparta vyhrála osm z posledních deseti vzájemných zápasů.