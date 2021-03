MK chystá dotace pro nestátní památky, muzea a galerie

Praha - Ministerstvo kultury připravuje nový dotační program, který by měl přispět na provozní náklady nestátním, ale veřejnosti přístupným památkám, muzeím a galeriím. Mělo by v něm být několik milionů korun a výzvu pro přijímání žádostí ministerstvo vyhlásí v nejbližších týdnech. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) to napsal v pondělí v otevřeném dopise adresovaném kulturní obci, který zveřejnila Asociace muzeí a galerií. Ministerstvo ho později zveřejnilo na svém webu.

Zaorálek také uvedl, že vyjednává s ministerstvem zdravotnictví o rozvolňování opatření, které by mohlo začít, jakmile bude epidemická situace příznivější. "Proces uvolňování by podle posledních informací měl opět probíhat na půdorysu známého protiepidemického systému (PES)," uvedl Zaorálek s tím, že by se tam měla doplnit pravidla pro letní scény. "Samozřejmě s ministerstvem zdravotnictví řešíme i podmínky konání letních festivalů. K tomu se logicky váže testování návštěvníků akcí. K pilotním projektům, na nichž by si šlo tento režim vyzkoušet, by mohly patřit koncerty České filharmonie nebo festival Pražské jaro," dodal ministr.

Ministerstvo kultury loni v první vlně pandemie nejdříve začalo pomáhat svým příspěvkovým organizacím a neziskovému profesionálnímu živému umění. Vláda v dubnu schválila takzvaný záchranný balíček pro kulturu s miliardou korun, čerpat z něj mohli pravidelní příjemci státních dotací. "I letos byl program Kulturní aktivity navýšen na 644 miliony korun. Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů byl navýšen dokonce na 700 milionů," uvedl v dopise ministr.

Ministerstvo podle Zaorálka rozvolnilo podmínky pro čerpání dotací - oproti minulým letům je tak možné z dotace hradit provozní náklady, tedy třeba náklady na mzdy či pronájem, stejně jako akci, která se nemohla kvůli pandemii v plném rozsahu uskutečnit, ale už se na ni vynaložily náklady. Tyto peníze ministerstvo doporučuje také použít na zajištění pravidelného testování ve všech kulturních institucích.

Vedle pomoci neziskovému sektoru MK ve spolupráci s ministerstvem průmyslu (MPO) loni vyhlásilo program COVID kultura pro OSVČ a podnikatele v kultuře, zatím měl tři výzvy. V prvních dvou výzvách se do konce minulého roku vyčerpalo 900 milionů korun. Po urgencích a intervencích zástupců různých oblastí kultury se rozšiřuje záběr programu. Třetí výzvu vyhlásila MPO a MK 15. února a je v ní poprvé zahrnutý i filmový průmysl. Zájemci mohou ve třetí výzvě podávat žádosti od 1. března do 30. dubna, v programu je 800 milionů korun. OSVČ mohou také na ministerstvu financí žádat o kompenzační bonus, obě podpory ale nelze kombinovat.