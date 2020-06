MK a MPO chtějí miliardu pro podnikatele v kultuře

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO) předloží v pondělí vládě program podpory podnikatelským subjektům v oblasti kultury a kreativních průmyslů. Zaorálek to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Program ve výši jedné miliardy korun by měl být další podporou kultury po koronavirové krizi a směřovat na ty, kteří nedosáhli na již dříve schválené programy podpory.

Vláda již v dubnu schválila první záchranný balíček pro kulturu ve výši 1,07 miliardy korun, je určen především buď pro příspěvkové organizace ministerstva kultury (MK) nebo subjekty, které od MK dostávají dotace. Majitelé některých soukromých divadel ale poté ministra Zaorálka kritizovali za to, že nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Společný program MK a ministerstva průmyslu (MPO) vznikl po jednání s iniciativou České obce hudební Za živou hudbu.

Další miliarda korun by do kultury měla podle Zaorálka jít ještě letos formou investic. Ministr požadoval dvě miliardy, do pozměňovacího návrhu k zákonu o státním rozpočtu se v minulých dnech na jednání Sněmovny dostala jen miliarda pro projekty, které jsou nejvíce připravené a mají třeba již stavební povolení. Zaorálek dnes uvedl, že soubor těchto investic zahrnuje nejen velké projekty jako třeba Janáčkovo kulturní centrum, ale i menší projekty po celé zemi, převážně jde o příspěvkové organizace resortu a jejich zařízení. "Je to boj s recesí, stát má za úkol zvýšit výdaje," řekl ministr.

Pozměňovací návrh předložil Sněmovně 16. června premiér Andrej Babiš (ANO) jako poslanec a upravoval v něm rozpočty několika resortů, uvedla dnes v pořadu ČT poslankyně Miroslava Němcová (ODS). Zaorálek dnes popřel, že by o navyšování svého rozpočtu nedostatečně rozhodoval, když předkládá návrh premiér. Připustil, že jde o nestandardní krok, vyplývá ale podle něj z toho, že se o penězích, které mají kultuře pomoci, jedná průběžně.