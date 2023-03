Miuraová a Kihara jsou poprvé mistry světa v kategorii sportovních dvojic

Saitama (Japonsko) - Japonští krasobruslaři Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou poprvé v kariéře mistry světa v kategorii sportovních dvojic. Na šampionátu před domácím publikem v Saitamě byli sice druzí ve volné jízdě, ale díky velkému náskoku z krátkého programu nechali o 4,68 bodu za sebou obhájce titulu Alexu Knierimovou a Brandona Fraziera z USA. První dva páry si tak prohodily pořadí z loňského MS. Třetí skončili úřadující mistři Evropy Sara Contiová a Niccolo Macii z Itálie.

Miuraová ve volné jízdě ubrala otáčku u plánovaného trojitého salchowa a pak upadla po odhozeném trojitém rittbergeru, posledním skoku jejich programu. Jednadvacetiletá Japonka byla bezprostředně po soutěži hodně zklamaná. "Dneska se ve volné jízdě projevily moje slabiny, lituji spousty věcí, takže chci pracovat ještě usilovněji pro příští sezonu," řekla Miuraová. Při odhozeném rittbergeru už si myslela, že dopad ustála. "Bylo to poprvé v této sezoně, co jsem při trojitém odhozeném rittbergeru spadla, takže jsem byla fakt zklamaná," doplnila.

Na světový titul jim to však s přehledem stačilo, takže po oznámení známek mohla slzy smutku vyměnit za slzy štěstí. Společně s Kiharou po triumfu ve finále Grand Prix a na mistrovství čtyř kontinentů zakončili sezonu další trofejí. Je to první zlatá medaile pro Japonsko na MS v této kategorii. "Jsem opravdu šťastný, že jsme vyhráli tady v rodné zemi. Jsem vděčný za vřelou podporu publika. Zejména ve druhé polovině programu, kdy byly moje nohy unavené, mě to povzbuzování opravdu tlačilo dopředu. Chceme znovu tvrdě pracovat pro příští sezonu, abychom dokázali zajet čistou volnou jízdu," řekl Kihara.

Knierimová s Frazierem si cestu za obhajobou titulu výrazně zkomplikovali už v krátkém programu, v němž kvůli partnerově pádu při trojitém toeloopu nabrali více než šestibodovou ztrátu. Také v dnešní volné jízdě bojovali se sólovými skoky, ale tentokrát se pádu vyhnuli. Získali za volnou jízdu o 1,4 bodu více než jejich japonští konkurenti, ale museli se smířit se stříbrem.

Na MS byli bez svého trenéra Todda Sanda, který začátkem března dostal infarkt při juniorském šampionátu v Calgary a doteď se zotavuje. "Celý tento týden, všechen čas tady, tento program, to všechno bylo pro našeho trenéra. U něj jsou naše srdce," poznamenala Knierimová. Byla hrdá, jak vzhledem k okolnostem soutěž zvládli. "Nikdy se nám ani nesnilo o tom, že bychom měli dvě světové medaile. Pro nás je tohle úspěch a ta barva (medaile) je nádherná," dodala.

Premiérovou světovou medaili pro italské krasobruslení v kategorii sportovních dvojic vybojovali Contiová a Macii. Evropští šampioni na světové scéně ještě vylepšili své výkony z lednového ME. Ve volné jízdě si posunuli osobní rekord zhruba o deset bodů, poprvé v kariéře měli v součtu více než 200 bodů a při debutu na MS vybojovali stupně vítězů.

Čeští reprezentanti Federica Simioliová a Alessandro Zarbo po 21. místě v krátkém programu do dnešních volných jízd nepostoupili.

Výsledky mistrovství světa v krasobruslení

Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 222,16, 2. Knierimová, Frazier (USA) 217,48, 3. Contiová, Macii (It.) 208,08, 4. Stellatová-Dudeková, Deschamps (Kan.) 199,97, 5. Chanová, Howe (USA) 194,73, 6. Pereiraová, Michaud (Kan.) 193,00, ...21. Simioliová, Zarbo (ČR) - nepostoupili do volných jízd.

