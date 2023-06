Mitsotakis si triumfem v řeckých parlamentních volbách zajistil druhý mandát

Atény - Konzervativní strana Nová demokracie (ND) expremiéra Kyriakose Mitsotakise drtivě vyhrála dnešní parlamentní volby v Řecku a zajistila si většinu v parlamentu, ukazují téměř kompletní oficiální výsledky. Její zisk se i po započítání výsledků z 90 procent volebních okrsků držel těsně nad 40 procenty, což by vzhledem k ziskům ostatních stran stačilo na 158 křesel ve 300členném legislativním sboru. Mitsotakis v povolebním projevu slíbil ekonomický růst a reformy, například ve zdravotnictví, napsala agentura Reuters.

Někdejší bankéř a člen vlivné politické rodiny ve věku 55 let míří ke druhému funkčnímu období. Řecko vedl od roku 2019 do letošního května, kdy se v zemi konaly první letošní parlamentní volby. Po těch se nepodařilo sestavit vládu, když ND těsně na většinu nedosáhla, nyní jí ovšem pomáhá uplatnění nového volebního zákona, který posiluje pozici vítěze voleb.

Konzervativní partaj vítězí s náskokem více než 20 procentních bodů na krajně levicovou stranu SYRIZA. Ta podle téměř kompletních výsledků získala necelých 18 procent hlasů, což by bylo o více než dva procentní body méně než v květnu. Její lídr Alexis Tsipras v roce 2015 po volebním vítězství stanul v čele vlády, před čtyřmi lety ale už SYRIZA skončila druhá se 31,5 procenta hlasů. Mitsotakis by naopak výsledkem okolo 40 procent hlasů prakticky zopakoval své zisky z květnových voleb i z hlasování v roce 2019.

Ve vítězném projevu dnes večer Mitsotakis uvedl, že bude premiérem všech Řeků. Slíbil ekonomický růst, který by přinesl zvyšování mezd, jakož i reformu zdravotnictví. Před jásajícím davem uvedl, že mu výsledek voleb dává silný mandát k zavádění potřebných reforem, jakkoli předběžné údaje svědčily o volební účasti jen těsně nad 50 procenty.

"Naše cíle jsou vysoké a musí být vysoké před druhým funkčním obdobím, které transformuje Řecko," řekl Mitsotakis. Krátce nato mu k volebnímu vítězství poblahopřál český premiér Petr Fiala. "Přeji úspěšné a rychlé sestavení nové vlády a těším se na naši další spolupráci!" napsal na twitteru.

Mitsotakis během předchozích čtyř let u moci provedl svou zemi pandemií covidu-19 a připsal si jisté ekonomické úspěchy, které přispěly k obratu řeckého hospodářství po dluhové krizi z konce první dekády tohoto století. Zároveň ale čelí kritice kvůli skandálu s odposlechy politiků, novinářů a vysokých státních úředníků a v souvislosti s tvrdou imigrační politikou. Jeho vládou otřásla také únorová železniční nehoda na severu Řecka, při které zahynulo 57 lidí.

Nové volby se konaly necelé dva týdny poté, co se v moři u jihozápadní části Řecka potopila loď se stovkami migrantů, z nichž se většina pravděpodobně utopila. Incident uvrhl nové podezření na řeckou pobřežní stráž a její přístup k lidem připlouvajícím po moři do Evropy, volby ovšem neovlivnil, soudí agentura AP. Voliči se podle ní rozhodovali především na základě domácích ekonomických úvah.

V kampani Mitsotakis sliboval transformovat řecké zdravotnictví a soudnictví, která patří k nejpomalejším v Evropě, napsal list Financial Times. "Nebude to jednoduché," komentoval politolog Dimitris Papadimitriu působící na Manchesterské univerzitě s odkazem na silné lobbistické skupiny a "ultraodolnou byrokracii". Výsledek voleb nicméně podle něj dává ND příležitost "dominovat v dohledné budoucnosti politické krajině".

Tsipras naopak po dnešku bojuje o politické přežití, píše AP. V projevu po sečtení většiny hlasů řekl, že SYRIZA utrpěla porážku, odchod z čela strany ale neoznámil a hovořil o potřebě silné opozice. "Tuto roli může plnit jedině SYRIZA," prohlásil.

Do parlamentu dnes Řekové poslali celkem osm politických stran. Za ND a SYRIZA skončila sociálnědemokratická strana PASOK s přibližně 12 procenty, následují řečtí komunisté. Pátým nejsilnějším uskupením bude zřejmě se 13 mandáty nová strana Sparťané, kterou média označují za nástupce neonacistického uskupení Zlatý úsvit.