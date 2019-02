Aare (Švédsko) - Mistryní světa v superobřím slalomu se stala favorizovaná Američanka Mikaela Shiffrinová. Olympijské vítězce Ester Ledecké se vstup do lyžařského šampionátu v Aare nevydařil. Na Shiffrinovou ztratila 2,80 sekundy a na 27. místě prohrála o 27 setin i s krajankou Kateřinou Pauláthovou. Ta obsadila 24. příčku.

Shiffrinová se pasovala do role favoritky, když v této sezoně Světového poháru vyhrála všechny tři superobří slalomy, kterých se zúčastnila. Navzdory chybě na předposledním skoku nechala o dvě setiny za sebou Italku Sofii Goggiaovou. Trojnásobná mistryně světa ve slalomu tak přidala do sbírky první světový titul v rychlostní disciplíně.

Ve velmi vyrovnaném závodě skončila třetí o další tři setiny zpět Švýcarka Corinne Suterová. Pouhých sedm setin ztratila na vítězku Němka Viktoria Regensburgová, ale i to ji srazilo až na čtvrtou příčku.

Ledecká se nečekanému úspěchu z loňské olympiády v Pchjongčchangu ani nepřiblížila. Díky posunutí startu o 300 metrů dolů nemusela absolvovat úvodní skok, po kterém při pondělním tréninku sjezdu upadla, ale na trati od začátku ztrácela. Stejně jako další lyžařky se musela vyrovnat s horší viditelností, protože po první dvacítce závodnic slunce zašlo za mraky a sjezdovku zahalil stín.

"Myslím si, že se mi spousta věcí nepovedla, to myslím bylo evidentní. Nečekala jsem, že bude takhle zataženo, že neuvidím ani na krok. To byla trošku škoda, že jsem si to tolik neužívala," řekla Ledecká a výsledek v cíli oplakala.

Nakonec skončila třetí od konce z lyžařek, které závod dokončily. Porazila jen Rumunku a Mexičanku, které měly více než pětisekundové manko. Umístění z předloňského MS ve Svatém Mořici ale Ledecká o dvě příčky vylepšila, tehdy byla v superobřím slalomu devětadvacátá.

Pauláthová, jež nemá tolik zkušeností s rychlostními disciplínami jako Ledecká, si počínala odvážněji a český minisouboj překvapivě vyhrála. Zaznamenala svůj nejlepší výsledek na mistrovství světa. "Musím říct, že jízda byla asi dobrá, ani ztráta není velká. Je tam respekt, protože nám počasí moc nepřálo a fakt nebylo vidět pod nohy. Jinak to bylo krásný a jela bych hned znovu," řekla Pauláthová.

Dosud bylo jejím maximem 29. místo z obřího slalomu v roce 2017. V super-G se ani jednou při předchozích dvou startech nevešla na MS do nejlepší třicítky.

Fakt, že porazila olympijskou vítězku Ledeckou, Pauláthová nekomentovala. "To nebyl můj osobní cíl dneska. Na obřák je to super příprava, výsledek taky dobrej, jízda taky dobrá, takže to zhodnotím asi takhle," řekla Pauláthová.

Ještě hůře než Ledecká dopadla v závodě americká hvězda Lindsey Vonnová, pro niž super-G skončilo těžkým pádem. Čtyřiatřicetiletá specialistka na rychlostní disciplíny v úvodu tratě za terénní nerovností čelně trefila branku a po pádu hlavou napřed dojela po břiše až do ochranné sítě.

Ženská rekordmanka v počtu vítězství ve Světovém poháru (82) a mistryně světa v této disciplíně z roku 2009 plánuje po šampionátu v Aare ukončit kariéru. Chce ještě startovat v nedělním sjezdu. Z karambolu vyvázla bez vážnější újmy, po zásahu záchranářů sjela sjezdovku nakonec po svých.

Američanka Lindsey Vonnová na svém posledním mistrovství světa medaili ze superobřího slalomu nezískala. Ženská rekordmanka v počtu vítězství ve Světovém poháru a mistryně světa v této disciplíně z roku 2009, která plánuje po šampionátu v Aare ukončit kariéru, v úvodní pasáži upadla. Z hrůzostrašně vypadajícího karambolu ale vyvázla bez vážnějších zranění, do cíle po několika minutách volně dojela na lyžích.

Čtyřiatřicetiletá Vonnová v úvodu tratě za terénní nerovností čelně trefila červenou branku. Vytrhla ji, praporek se jí zahákl za botu a po pádu hlavou napřed dojela po břiše až do ochranné sítě. V cílovém prostoru vše vyděšeně sledovali diváci i vedoucí krajanka Mikaela Shiffrinová.

K Vonnové přijeli zdravotníci, ale Američanka se po vyproštění ze sítě postavila, nasadila lyže a sjela sama sjezdovku dolů. Lyžařská legenda by tak v Aare mohla nastoupit do nedělního sjezdu.

"Teď mě bolí celé tělo, na obličeji mám modřiny," řekla Vonnová televizi ÖRF. "Bojovala jsem a snažila se dát do toho všechno, ale nefungovalo to. Hlava přesně ví, co má dělat, abych vyhrála, ale tělo už nespolupracuje," dodala sklesle lyžařka, jejíž kariéru poznamenaly problémy s koleny.

Navíc jí tentokrát nepřálo počasí. Slunce totiž během závodu zakryly mraky a některé lyžařky měly výrazně horší viditelnost. "Tu terénní vlnu jsem neviděla. Měla jsem špatné brýle," dodala Vonnová. V neděli se nicméně chce znovu postavit na start, aby se definitivně s fanoušky rozloučila.

Vítězka 82 závodů ve Světovém poháru nehodlá po MS pokračovat v útoku na absolutní rekord Švéda Ingemara Stenmarka, který vyhrál o čtyři závody více. Zdravotní stav jí už nedovoluje lyžovat tak, jak by chtěla.

"Kdyby mi chybělo jedno vítězství, tak bych možná pokračovala, ale v téhle chvíli si nemyslím, že bych mohla lyžovat tak, jak bych potřebovala k výhrám v závodech. Nemá pro mě cenu ruinovat si tělo kvůli pěti dalším triumfům," řekla Eurosportu před začátkem superobřího slalomu.

Výsledky mistrovství světa ve sjezdovém lyžování

Ženy - super G:

1. Shiffrinová (USA) 1:04,89, 2. Goggiaová (It.) -0,02, 3. Suterová (Švýc.) -0,05, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,07, 5. N. Fanchiniová (It.) -0,14, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,16, 7. Marsagliaová (It.) -0,24, 8. Štuhecová (Slovin.) -0,26, 9. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,48, 10. Brignoneová (It.) -0,54, ...24. Pauláthová -2,53, 27. Ledecká (obě ČR) -2,80.