Mistryní světa v silničním závodě se stala italská cyklistka Balsamová

Lovaň (Belgie) - Mistryní světa v silničním závodě cyklistek na šampionátu v Belgii se stala Italka Elisa Balsamová, která v závěrečném spurtu těsně porazila Nizozemku Marianne Vosovou. Pro bronz si dojela Polka Katarzyna Niewiadomá. Jediná Češka ve startovním poli Jarmila Machačová obsadila 60. místo. Mezi juniorkami zvítězila Britka Zoe Backstedtová.

Třiadvacetiletá Balsamová, která je rovněž výbornou dráhařkou, se na silničních světových šampionátech radovala ze zlata už podruhé, před pěti lety triumfovala v závodě juniorek. Pro Itálii získala titul v elitní ženské kategorii po deseti letech. Tehdy uspěla podruhé za sebou Giorgia Bronziniová.

Závod z Antverp do Lovaně dlouhý 157,7 kilometru se rozhodoval až v posledních metrech. Ze sedmnáctičlenné skupiny s několika velkými jmény vzešel napínavý souboj Balsamové se čtyřiatřicetiletou legendou Vosovou. Nizozemka útočila z druhé pozice, ale Balsamová měla dost sil a trojnásobnou světovou šampionku z let 2006, 2012 a 2013 nepustila ani na chvíli před sebe.

Pro Vosovou to bylo již šesté stříbro ze závodu s hromadným startem na MS a těsnou porážku oplakala.

"Omlouvám se, ale já vůbec nemám slov, nemůžu mluvit, je to neskutečný pocit. Můj tým byl naprosto neuvěřitelný, holky jely fantasticky a skvěle mi ten závěr připravily. Vyrazila jsem v pravou chvíli a povedlo se mi vyhrát, měla jsem dost sil," uvedla v cíli Balsamová.

"Mám tady přítele i rodiče, takže se moc těším, až si to s nimi vychutnám a až budu moct v příští sezoně oblékat dres mistryně světa. Je to naprostý sen. Dojde mi to asi až za pár dnů, ale možná taky až za měsíc," dodala s úsměvem Balsamová.

Třetí Niewiadomá má první cenný kov ze světových šampionátů. Machačová ztratila na vítězku přes devět minut. Obhájkyně titulu z Imoly Nizozemka Anna van der Breggenová v posledním závodě na MS v bohaté kariéře dojela na 89. místě.

V dopoledním závodě juniorek si vedla nejlépe Backstedtová. Sedmnáctiletá jezdkyně zvítězila po spurtu s Američankou Kaiou Schmidovou, s níž jela v úniku, a vylepšila druhé místo z úterní časovky. Pro bronz si dojela Němka Linda Riedmannová, která byla nejrychlejší ve finiši skupiny nejbližších pronásledovatelek.

Nejlepší z českých reprezentantek Eliška Kvasničková obsadila 52. místo se ztrátou šesti minut.