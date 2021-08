Mistryní světa v cross country je poprvé bikerka Richardsová

Val di Sole (Itálie) - Mistryní světa v cross country horských kol se v elitní ženské kategorii stala poprvé v kariéře Britka Evie Richardsová. Na trati v italském Val di Sole zvítězila před Nizozemkou Anne Terpstraovou a Švýcarkou Sinou Freiovou. Češkám závod nevyšel, nejlepší z nich byla dvaatřicátá Jana Czeczinkarová.

Čtyřiadvacetiletá Richardsová v úvodu zlikvidovala náskok vedoucí Francouzky Pauline Ferrandové-Prévotové, která usilovala o čtvrtý titul a zároveň i zlatý hattrick po triumfech v roce 2019 a loni v Leogangu. Stříbrná žena ze závodu v short tracku Richardsová pak brzy sama zaútočila a na cestě za životním triumfem už ji nedokázal nikdo zastavit.

"Nemůžu tomu vůbec uvěřit a jsem z toho sama v šoku. Dnes se sešlo všechno, co se sejít mělo. A já jsem za to hrozně šťastná, jak se mi celý závod povedl," pochvalovala si dojatá šampionka v televizním rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii (UCI).

Druhá Terpstraová přijela s více než minutovou ztrátou, jen pár sekund poté se odehrál tuhý švýcarský souboj o bronz, v němž nakonec vítězka short tracku Freiová předčila Jolandu Neffovou. Ferrandová-Prévotová obsadila šesté místo, dostala se před ni i loučící se Polka Maja Wloszczowská, která během posledního z celkem pěti okruhů, jež následovaly po zaváděcím kole, chybovala a vypadla z bitvy o bronz.

Czeczinkarová ztratila na Richardsovou téměř devět minut. Zkušená Jitka Čábelická byla čtyřicátá, o pět příček za ní dojela do cíle Tereza Tvarůžková.

V 15:45 odstartuje závod mužů, v němž bude k favoritům patřit i český reprezentant Ondřej Cink.

Ženy elite (21,96 km): 1. Richardsová (Brit.) 1:23:52, 2. Terpstraová (Niz.) -1:03, 3. Freiová, 4. Neffová (obě Švýc.) obě -1:08, 5. Wloszczowská (Pol.) -1:47, 6. Ferrandová-Prévotová (FRA) -2:35, ...32. Czeczinkarová -8:43, 40. Čábelická -10:26, 45. Tvarůžková (všechny ČR) -11:32.

Muži do 23 let (21,96 km): 1. Vidaurre (Chile) 1:10:31, 2. Zanotti (It.) -1:03, 3. Roth (Švýc.) -1:38, ...26. Zatloukal -5:30, 28. Sáska -6:07, 57. Jirouš -10:07, 61. Šulc (všichni ČR) -10:54.

Ženy do 23 let (17,96 km): 1. Mitterwallnerová 1:06:57, 2. Stiggerová (obě Rak.) -2:04, 3. Bohéová (Dán.) -3:26, ...24. Sásková -10:47, 26. Holubová -10:56, 32. Šafářová (všechny ČR) -12:12.

15:45 muži.