Mistryní republiky v silničním závodě cyklistek je po vítězném spurtu Neumanová

Bánovce nad Bebravou - Mistryní republiky v silniční cyklistice v závodě s hromadným startem se stala Tereza Neumanová. Dvaadvacetiletá závodnice získala na společném šampionátu ve slovenských Bánovcích nad Bebravou svůj druhý titul po triumfu před dvěma lety. Nejlepší juniorkou byla Gabriela Bártová.

Loni se Neumanová musela spokojit se stříbrem, když ji v Mladé Boleslavi porazila zkušená Jarmila Machačová. Tentokrát ale mohla slavit poté, co nejlépe zvládla závěrečný spurt. Po 97,5 kilometrech zastavila čas na 2:26:43.

"Při projetí cílem jsem měla obrovskou radost. Ta trať nebyla zase až tak těžká, náročné to bylo spíše psychicky než fyzicky. Holky si mě během závodu dobře hlídaly, ale věděla jsem, že pokud neudělám nějakou chybu, mohla bych na špurta být nejsilnější," řekla ČTK Neumanová.

Druhá byla s mankem jediné sekundy Nikola Bajgerová a třetí se ztrátou dvou sekund na vítězku Nikola Nosková. Obhájkyně Machačová skončila až třináctá.

Při neúčasti Martiny Sáblíkové, která byla sice přihlášená, ale ze soustředění v Itálii nakonec nedorazila, Neumanová úspěšným sprintem patrně rozhodla o své účasti na olympijských hrách v Tokiu. Právě mezi ní a vítězkou čtvrteční časovky Noskovou reprezentační trenér Tomáš Konečný vybíral.

"Účastnické místo pro Česko vyjela Nosková, ale potýkala se se zdravotními problémy a letos moc závodů nejela. Snad už je vše v pořádku, zlepšení formy ukázala vítězstvím v časovce. Neumanová teď jezdí velmi dobře, v letošní sezoně získala spoustu bodů. Rozhodli jsme se tak, že pokud získá někdo z této dvojice titul, tak jede na olympiádu," uvedl Konečný před závodem.

"Ještě mi to nikdo s konečnou platností nepotvrdil, definitivně by to mělo být oznámeno v pondělí," řekla Neumanová.

Za vítěznou Bártovou mezi juniorkami, které absolvovaly stejně dlouhou trať, dosáhly na cenné kovy i Anna Růžičková s Eliškou Kvasničkovou. Třetí juniorka čtvrteční časovky Bártová měla čas 2:26:45, Růžičková byla o tři sekundy pomalejší, vítězka souboje s chronometrem Kvasničková zůstala zpět o další čtyři sekundy.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Bánovcích nad Bebravou - závod s hromadným startem:

Ženy (97,5 km): 1. Neumanová (Burgos Alimenta Women Cycling Sport) 2:26:43, 2. Bajgerová (Dukla Praha) -1, 3. Nosková (SD Worx) -2, 4. Van Neck (GT Krush Tunap), 5. Bartoníková (ASO Dukla Brno), 6. Heřmanovská (Andy Schleck Cycles-Immo Losch/SaF Zéisseng) všechny -5.

Juniorky (97,5 km): 1. Bártová (Tufo Pardus Prostějov) 2:26:45, 2. A. Růžičková (Dukla Praha) -3, 3. Kvasničková (SportRaces Cycling) -7.

15:30 junioři (130 km).