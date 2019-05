Mistryně světa Samková nabírá kondici a užívá si pobytu doma

Praha - Mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková po měsíčním volnu nabírá kondici na Julisce. Užívá si pobyt doma, se kterým jsou kromě tréninku spojené i společenské události. V úterý ji společně s dalšími úspěšnými sportovci Dukly přijal ministr obrany Lubomír Metnar, v pátek ji čeká slavnostní vyhlášení Krále bílé stopy, kde bude se snowboardistkou a lyžařkou Ester Ledeckou favoritkou na vítězství.

Uplynulá sezona, kterou vedle premiérového světového titulu ozdobila i celkovým triumfem ve Světovém poháru, pro ni trvala od srpna do března. V dubnu pak byla ráda za volno. "Byla jsem na první části dovolené. Měla jsem měsíc volno, tak jsem byla na nějakých koncertech po Evropě a byla jsem šest dní na Bali, tedy deset dní i s cestou. V červenci ještě plánuju dovolenou, ale teď už trénuju," řekla ČTK a Radiožurnálu při přijetí na ministerstvu obrany.

Na Bali byla už potřetí. "Líbilo se mi, že jsem se tam trošku ohřála po té dlouhé zimě. Byla jsem tam s Bárou Polákovou, točily jsme videoklip, tak to bylo něco úplně jiného než klasická dovolená," uvedla.

Teď už běhá, jezdí na kole a každý den je na Julisce v posilovně. "Mám i nějaké resty, tak se člověk tak nějak uzemní. Zvládne uklidit doma a zabydlet se po celé zimě, kdy je doma občas dva dny, občas týden. Užívám si toho, že jezdím za koněm a trénuju. To trénování je takové náročnější, ale s tím člověk počítá," popisovala.

Než jí začne sníh chybět, tak se na něj zřejmě znovu vrátí. "Myslím, že je to vždycky tak akorát načasované. V září mám jít na sníh a to tak bude sedět," poznamenala. Zřejmě se nepřipojí k juniorům, kteří vyrazí v červnu a v červenci na ledovec.

V pátek znovu oblékne šaty a uvidí, zda v anketě Král Bílé stopy nenaváže na triumf ze zlatého olympijského roku 2014. "Je to zase na Jatkách 78, což je netradiční prostor. Mě tam celý ten večer baví, potkám se s lidmi, které člověk třeba tolik nevidí. Je to taková uvolněná atmosféra, takže se na to těším jako na takovou společenskou akci," dodala pětadvacetiletá závodnice.