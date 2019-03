Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Mistryně světa a olympijská vítězka Eva Samková by se jednou ráda představila českým fanouškům ve Světovém poháru ve snowboardcrossu v domácím prostředí.

"Chtěla bych, hrozně bych chtěla," řekla dnes novinářům ve Špindlerově Mlýně při obřím slalomu SP lyžařek.

V Česku se v minulosti konaly závody skoro ve všech zimních seriálech SP. Svatý Petr vedle slalomářek viděl i vrcholné klání akrobatických skokanů s olympijským vítězem Alešem Valentou, snowboardistka Šárka Pančochová zde měla slopestyle a současný manažer Samkové Tomáš Kraus SP ve skikrosu.

Do Nového Města na Moravě se v posledních letech sjíždějí davy na biatlon, předtím se chodilo na běžce na lyžích Kateřinu Neumannovou a Lukáše Bauera. Skokani na lyžích a sdruženáři závodili v Liberci nebo v Harrachově. A v Mariánských Lázních se konával elitní seriál v jízdě v boulích s Nikolou Sudovou.

Ve snowboardcrossu se letos v únoru jel na českém území Evropský pohár. Závodilo se na Dolní Moravě a Samková si myslí, že by tam mohl být i Světový pohár. "Je to proveditelné. Parametry trati nebyly zase tak daleko od svěťáku. Myslím, že by to stačilo trochu jinak postavit. Doufám, že se to někdy uskuteční," řekla.

Světová šampionka z letošního MS v Solitude uvažovala, že by bylo dobré plánovat závod SP třeba v sezoně před olympijskými hrami. "To by určitě bylo zajímavé. Prostě to navázat na hry, kdy zájem o náš sport stoupá," řekla Samková.

Připravit snowboardcrossovou trať ale není jednoduché. Organizátoři potřebují kupy sněhu, aby vymodelovali skoky či klopené zatáčky. "Kdyby to byl třeba únor, aby se zvládl nastřádat a vyrobit sníh, tak by to šlo," doplnila Samková.

Ve Špindlerově Mlýně ocenila atmosféru, kterou vytvářeli především slovenští fanoušci. "Při svěťácích v Rakousku taky máme kotle, ale alpské lyžování je známější. Víc lidí obecně lyžuje. Ale věřím , že kdybychom měli v Česku snowboardcrossový svěťák, že jich taky přijde tolik," uvedla pětadvacetiletá Samková.

Na lyžích se sama sveze každou zimu. Před SP v Krkonoších na sociálních sítích vtipkovala, že pojede jako předjezdkyně. "Původně jsem sem chtěla přijet na lyžích, ale pak jsme si s trenéry řekli, že týden do finále SP by to byla trošku blbost. Vím, že bych si určitě něco udělala. Nakonec jsem tady jenom pěšmo," smála se Samková, kterou příští týden čeká poslední závod na prkně a boj o celkový triumf v SP.

Od své matky slyšela, že Černou sjezdovku i se strmou pasáží sjela na lyžích jako pětiletá. Prudké svahy ale jinak nevyhledává. "Chápu, že lyžaři si je užívají, já ale navíc nemám ráda ani ledové svahy a oni to mají prolité a prosolené. U nás snowboardistů je příjemnější, když se to rozjede, je to mírnější a ještě měkké," řekla.