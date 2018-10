Praha - V pátečním 11. kole hokejové extraligy dojde na reprízu finálového souboje z předminulé sezony mezi Brnem a Libercem. Kometa je pátá, ale odehrála o zápas méně v porovnání s vedoucím triem a na druhé Bílé Tygry ztrácí pouze bod. Na ledě čím dál lépe hrajícího Třince se představí Plzeň, vedoucí Hradec Králové hostí Vítkovice.

Kometa poslední tři extraligové zápasy vyhrála a získala v nich osm bodů. Na rozdíl od české nejvyšší soutěže se však Brňanům nedařilo v posledních dvou duelech Ligy mistrů se švýcarským Zugem. "Navzdory prohře v Zugu však celý tým s několika mladými hráči v sestavě odvedl dobrou práci. Věřím, že ji přeneseme do pátečního duelu s Libercem," přál si trenér Kamil Pokorný.

"Soupeři se momentálně daří. Na úspěšné vlně je zejména lídr kanadského bodování Bulíř. Ovšem zaměřovat se na něj speciálně nebudeme. Jen zvolíme takovou taktiku, aby se soupeř neprosadil. Věříme, že nám opět pomohou diváci. V utkání s Litvínovem byla atmosféra v hledišti vynikající," dodal Pokorný.

Liberec zatím ze souhry útočné formace s jasně nejlepším střelcem Michalem Bulířem hodně těží. Bulíř, Marek Kvapil i Radan Lenc jsou mezi nejlepší šesticí kanadského bodování extraligy.

"Podstatné je, aby se dařilo týmu, potom je jedno, kdo za těmi body stojí. V lajně nám to zatím klape, 'Bulda' je nejlepším střelcem a 'Lencik' taky dal nějaké góly. Lepí nám to, tak doufám, že bude i nadále. V Brně je vždy super atmosféra. Bude to jistě velmi zajímavý zápas," řekl v rozhovoru pro klubový web Kvapil, jenž byl loni u prvního z posledních dvou titulů Komety.

Třinec čtyřikrát v řadě zabodoval a stoupá tabulkou. Oceláři navíc z posledních jedenácti domácích zápasů Plzeň neporazili pouze v jediném případě. Svěřenci Václava Varadi stejně jako soupeř musí vstřebat únavu z úterního utkání Ligy mistrů v Norsku, kde Třinec některé hráče šetřil.

"Teď už se musíme a můžeme soustředit jen na extraligu. Chtěli jsme pochopitelně uspět i v Lize mistrů, což se nepovedlo, ale jdeme dále. Máme se od čeho odrazit, poslední zápasy v extralize se nám celkem podařily a budeme se znovu chtít na tu vlnu vrátit," řekl Varaďa, který nemůže počítat s Růžičkou a Rothem.

Plzeň se drží na dohled nejvyšším příčkám, ale v posledních dvou utkáních se trápila v koncovce. V součtu během nich dala Škoda v základní hrací době pouhé dva góly.

Berani po výhrách v Praze se Spartou a doma s Pardubicemi neuspěli v minulém kole na ledě posledního Chomutova. "Po této ztrátě máme teď v nadcházejících dvou domácích zápasech proti Mladé Boleslavi a Olomouci co napravovat. Boleslavi se momentálně nedaří. Je otázkou, co udělá trenérská změna. Z vlastní zkušenosti vím, že je těžké tým nastartovat," uvedl zlínský trenér Robert Svoboda. Zlín posílí v rámci měsíčního hostování útočník Tomáš Čachotský z Jihlavy.

Mladá Boleslav se poprvé představí venku pod novým koučem Miloslavem Hořavou, jenž měl v neděli při domácí premiéře na přípravu týmu před soubojem s Olomoucí jen pár hodin. Na to, aby předělal mužstvo k obrazu svému, potřebuje mnohem více času.

"Záleží na předělání systému. I rok je někdy málo. Loni jsme to zkusili na Kladně, povedlo se play off, postoupili jsme přes České Budějovice, konec nevypadal špatně. Přišla baráž a v ní výkyvy, protože ostatní mužstva byla lepší. Tam byl strop týmu. Takže rok může být málo. Tím si ale nedělám alibi, to rozhodně ne," prohlásil Hořava.

Olomouc po výsledkově slabším období zabrala a z dvojzápasu proti Plzni a Mladé Boleslavi vytěžila plný bodový zisk, který se nyní pokusí rozšířit proti Pardubicím. Kohouti doma proti Východočechům z minulých sedmi utkání šest dotáhli do vítězného konce.

Pardubice mají z posledních dvou venkovních vystoupení co napravovat - ve Zlíně i Třinci shodně prohráli vysoko 1:6. "Nechceme opakovat naše chyby. V posledních dvou zápasech jsme obdrželi šest gólů, to je opravdu mnoho, v trénincích jsme se zaměřili na obrannou hru středního pásma," prozradil kouč Miloš Holaň.

"Olomouc je nepříjemný soupeř. Vím, že jsme s ní prohráli šest utkání z posledních sedmi, každý zápas je ale jiný. Mají vynikajícího brankáře, Branislav Konrád je opravdová extratřída, na něm mají postavenou hru. V útoku se jim navíc rozstřílel Zbyněk Irgl," dodal Holaň, jemuž disciplinární tresty nepustí do hry beka Trončinského a útočníka Skokana, kvůli zdravotním důvodům schází obránce Budík.

Vedoucí Hradec Králové nedokázal po skvělém období zabodovat naplno ve třech utkáních po sobě, z toho dvakrát prohrál. "Chtělo by to, abychom uspěli, i proto, že hrajeme doma. Naposledy jsme z Plzně přivezli bod, což je super. Teď by to chtělo dosáhnout zase po nějaké doma na všechny tři. Že vedeme, to je fajn, máme z toho dobrý pocit, ale na začátku soutěže bych to nijak nepřeceňoval," varoval útočník Michal Dragoun.

Vítkovice jedou na východ Čech s třemi porážkami v řadě. V uplynulé sezoně navíc nedokázaly na ledě Hradce za 120 minut vstřelit gól. "Kvality Hradce jsou zřejmé. Došlo tam k obměně kádru, na to konto změnili trochu herní styl. Pořád nás trápí produktivita, ale v tomto jsme přesvědčení, že je jen otázkou času, kdy se naši střelci po této stránce probudí a začne jim to tam padat. Jsem ale přesvědčený, že pokud se nám podaří zopakovat herně výkon ze zápasu proti Kometě a budeme schopní vyvarovat se osobních chyb, můžeme pomýšlet na bodový zisk i v Hradci," konstatoval kouč Vítkovic Jakub Petr, který postrádá dlouhodobě zraněné Olesze a Tršku.

U dna tabulky dojde na boj mezi předposledními Karlovými Vary a Chomutovem, po němž se mohou Piráti po dlouhé době posunout výše. Oba celky minulé vystoupení zvládly, Energie výhrou nad Vítkovicemi 5:2 utnula nepříjemnou sérii sedmi porážek.

Poprvé by mohl střežit branku Pirátů finský gólman Hannu Toivonen, který se s klubem dohodl na smlouvě začátkem týdne. "Vím, že extraliga je hodně technická soutěž se spoustou šikovných hráčů. Půjdu do toho s respektem a už se moc těším, až si budu moct užít zápas a pomoci týmu. Věřím, že se do toho rychle dostanu, abych byl platný," řekl pro klubový web Toivonen, na jehož kontě je i 61 zápasů v NHL.

Posledním zápasem kola bude sobotní souboj mezi Litvínovem a Spartou.

Statistické údaje před pátečním 11. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (9.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 10 zápasů/9 bodů (3 branky + 6 asistencí) - Milan Gulaš 10/13 (5+8). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,08 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,89 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31 - Dominik Frodl 1,68, 94,06 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,30 a 90,79. Zajímavosti: - Oceláři porazili Plzeň doma třikrát za sebou, i když dvakrát z toho až v prodloužení. Indiáni naposledy ve Werk Aréně uspěli 23. října 2010 díky výhře 4:3. - Třinec čtyřikrát za sebou bodoval, z toho třikrát naplno a jednou prohrál po samostatných nájezdech. - Plzeň bodovala v sedmi z posledních osmi duelů a z toho pětkrát vyhrála. - Oceláři zakončí sérii čtyř utkání doma - postupně hráli s Vítkovicemi (4:2), se Spartou (4:5 po samostatných nájezdech) a Pardubicemi (6:1). Předtím se představili z úvodních sedmi kol šestkrát venku. - Plzeň bude postrádat amerického obránce Conora Allena, který má automatický jednozápasový trest na dvě vyloučení do konce zápasu v sezoně. - Oba týmy se představily v týdnu v Lize mistrů mimo svůj led. Třinec uzavřel v úterý své vystoupení v tomto ročníku porážkou v Norsku se Storhamarem 2:6. Plzeň o den později vyhrála v Banské Bystrici 3:2 v prodloužení a v pátek se dozví soupeře pro listopadové osmifinále. PSG Berani Zlín (11.) - BK Mladá Boleslav (12.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jakub Herman 8/9 (4+5) - Jakub Klepiš 10/8 (4+4). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,90 a 89,53 - Gašper Krošelj 3,16, 88,10 a jednou udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,01 a 87,21. Zajímavosti: - Mladá Boleslav ve vzájemných duelech třináctkrát za sebou bodovala a z toho osmkrát vyhrála. Naprázdno vyšla naposledy 5. prosince 2014 po prohře ve Zlíně 2:3. - Zlín po výhrách na Spartě (5:1) a doma s Pardubicemi (6:1) prohrál v neděli na ledě posledního Chomutova (1:3) a připsal si čtvrtou prohru z posledních šesti duelů. - Bruslařský klub třikrát za sebou nebodoval. Naposledy prohrál v neděli doma s Olomoucí 1:2 při premiéře nového trenéra Miloslava Hořavy staršího a jeho asistentů Radima Rulíka a Pavla Patery, kteří nahradili hlavního kouče Vladimíra Kýhose a asistenty Vladimíra Čermáka a Borise Žabku. HC Energie Karlovy Vary (13.) - Piráti Chomutov (14.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Beránek 10/6 (4+2) - Vladimír Růžička mladší 10/8 (3+5). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,99, 90,77 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76 - Štěpán Lukeš 3,15 a 88,30, Aleš Stezka 5,00 a 79,10, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Chomutov ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou bodoval a z toho šestkrát vyhrál. - Energie po sedmi porážkách za sebou v pátek zabrala a porazila doma Vítkovice 5:2. - Piráti po úvodních osmi kolech bez jediného zisku dvakrát za sebou naplno bodovali. Porazili doma Mladou Boleslav 3:2 a Zlín 3:1. Venku v sezoně ještě ani v jednom ze čtyř duelů neuspěli. HC Olomouc (7.) - HC Dynamo Pardubice (10.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 10/9 (8+1) - Petr Sýkora 11/8 (4+4). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,36, 94,58 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,93 a 87,88 - Ondřej Kacetl 3,15, 90,28 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,95 a 83,87. Zajímavosti: - Olomouc doma vyhrála ve vzájemných zápasech třikrát za sebou. Pardubice naposledy uspěly na Hané 11. prosince 2016, kdy vyhrály 4:2. - Olomouc po sérii tří porážek, během nichž uhrála jen bod, dvakrát za sebou zvítězila. Zdolala doma Plzeň 3:1 a vyhrála v Mladé Boleslavi 2:1. - Dynamo venku třikrát za sebou nebodovalo při skóre 4:16. Prohrálo v Mladé Boleslavi 2:4 a ve Zlíně i v Třinci shodně 1:6. Teď se představí mimo svůj led potřetí za sebou. - Útočník Dávid Skokan bude chybět Pardubicím kvůli jednozápasovému disciplinárnímu trestu za faul na třineckého obránce Mariana Adámka. V neděli doma proti Karlovým Varům se může vrátit do hry. Obránce Dynama Marek Trončinský si v pátek a v neděli odpyká zbytek čtyřzápasového zákazu startu za zákrok na obránce Bohumila Janka z Chomutova. - Olomoucký útočník Jan Knotek může sehrát 200. zápas v extralize. HC Kometa Brno (5.) - Bílí Tygři Liberec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 10/10 (1+9) - Marek Kvapil 11/17 (6+11). Statistiky brankářů: Jakub Langhamer 1,98 a 92,93, Karel Vejmelka 1,89 a 93,41 - Roman Will 2,18, 91,46 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,09 a 93,75. Zajímavosti: - Kometa porazila Liberec doma šestkrát za sebou včetně dvou duelů v loňském finále. Bílí Tygři naposledy v Brně slavili 11. prosince 2015, kdy zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech. - Brňané vyhráli třikrát za sebou a ztratili v této sérii jediný bod. - Liberec bodoval v osmi z posledních devíti duelů a z toho sedmkrát vyhrál. - Obránce Komety Michal Barinka může v neděli na Spartě sehrát 500. zápas v extralize. - Brňané se představili v úterý v Lize mistrů ve Švýcarsku v Zugu, kde prohráli 1:2. V soutěži pokračují a v pátek se dozvědí soupeře pro listopadové osmifinále. Mountfield Hradec Králové (1.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 11/9 (3+6) - Patrik Zdráhal 10/6 (5+1). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 1,53 a 93,75, Jaroslav Pavelka 1,75, 92,63 a jednou udržel čisté konto - Patrik Bartošák 1,89, 94,49 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Hradec Králové doma vyhrál všech šest zápasů v této sezoně a ztratil v nich jediný bod. - Ostravané třikrát za sebou prohráli a získali v této sérii jediný bod. - Hradecký útočník Petr Koukal může sehrát 700. zápas v extralize. - Slovenský obránce Ivan Baranka z Vítkovic může nastoupit ke 100. utkání v české extralize. - Mountfield prohrál ve středu v Lize mistrů doma s Kärpätem Oulu 3:4 po samostatných nájezdech a rozloučil se s účinkováním v tomto ročníku soutěže. Další program: -------- Sobota 20. října - dohrávka 11. kola: 15:00 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (O2 TV). Neděle 21. října - 12. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno (ČT sport), 15:30 Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, PSG Berani Zlín - HC Olomouc, 16:00 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 17:00 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec (ČT sport), HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary.