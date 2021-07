Mistrovská Slavia zahájí sezonu ve Zlíně, Sparta doma s Olomoucí

Praha - Fotbalisté Slavie odstartují cestu za čtvrtým mistrovským titulem za sebou v neděli ve Zlíně. Sparta o den dříve vstoupí do nové prvoligové sezony domácím zápasem s Olomoucí, kterou na konci května znovu převzal bývalý trenér Letenských Václav Jílek. Nováček Hradec Králové v mladoboleslavském azylu v sobotu přivítá Bohemians 1905.

Slávisté prošli minulým ligovým ročníkem bez porážky a přemožitele v nejvyšší soutěži nenašli už 46 utkání po sobě. Kouči Jindřichu Trpišovskému ve Zlíně bude chybět většina reprezentantů z mistrovství Evropy včetně nejnovější posily útočníka Michaela Krmenčíka.

"Na první kolo ale nemohou být žádná alibi. Hrajeme těžký zápas ve Zlíně a nikdo se nás nebude ptát, zda byl někdo na dovolené, s dětmi, na reprezentaci, jak kdo hrál s Nizozemskem. Jediné, co nás bude zajímat - jak dopadne vstup do soutěže," řekl Trpišovský.

Další aspirant na titul Sparta na rozdíl od Slavie už v sezoně soutěžní duel odehrála, v úterý na úvod 2. předkola Ligy mistrů prohrála na stadionu Rapidu Vídeň 1:2. "Rozladění z prohry ve Vídni je. Jsme ale nastaveni tak, že teď je správný čas na to, abychom na Rapid zapomněli. Soustředíme se na Olomouc," uvedl sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka. "Styl Olomouce by nám mohl vyhovovat. Je lepší, když každý tým chce proti nám hrát fotbal, než když zaleze k velkému vápnu. Uvidíme, s čím na nás trenér Jílek přijde," doplnil Loučka.

Jílek ve Spartě působil od května 2019 do února 2020. "Připadá mi, že už je to dávno. Současné mužstvo je pod Pavlem Vrbou poměrně jiné, takže nějak čerpat ze svých poznatků nemohu. Ale i tak to pro mě bude trochu pikantní. Rád bych na Letné uspěl, jako nějakou satisfakci bych to nebral," prohlásil olomoucký kouč.

Hradec se v nejvyšší soutěži představí poprvé od sezony 2016/17. Soutěžní premiéru si na lavičce "Votroků" odbyde zkušený Miroslav Koubek, jenž v minulosti Bohemians trénoval. "Určitě naším jediným cílem není záchrana. Chceme hrát v nejvyšší soutěži důstojnou roli, nechceme si dávat do hlavy, že hrajeme o záchranu. Necítíme se jako outsider," upozornil Koubek.

Plzeň po čtvrteční výhře 2:1 nad Brestem v úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy v neděli hostí Mladou Boleslav. Středočeši v létě hodně posílili a přivedli například bývalé reprezentanty Marka Suchého s Milanem Škodou.

"Věřím, že kluci minimálně zopakují výkon z prvního poločasu proti Brestu a budeme pokračovat ve vytváření šancí, ještě jsme jich mohli mít víc. Věřím, že budeme připraveni na Boleslav tak, abychom jí nedovolili moc šancí, protože má zajímavé hráče, silné mužstvo a určitě velké ambice," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Slovácko, které naopak zahájilo kvalifikaci EKL porážkou 0:1 v Plovdivu, se představí na hřišti Liberce. V neděli také České Budějovice doma změří síly s Teplicemi. V dalším sobotním programu Jablonec na severu Čech vyzve Ostravu a Pardubice se v pražském Ďolíčku utkají s Karvinou.

Oproti minulé sezoně došlo k částečnému rozvolnění diváckých omezení. Na utkání může až pět tisíc fanoušků a stadiony s kapacitou nad deset tisíc míst pak mohou být zaplněny z poloviny. Návštěvníci musejí doložit koronavirovou bezinfekčnost.