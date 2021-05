Mistrovská Slavia hraje v Olomouci, Sparta v první lize hostí Ostravu

Praha - Fotbalisté Slavie, kteří minulý týden získali třetí titul za sebou, chtějí protáhnout ligovou sérii neporazitelnosti v Olomouci. Třetí Sparta ve 31. kole nejvyšší soutěže rovněž v neděli přivítá Ostravu. Poslední Opava se stane prvním sestupujícím, pokud v sobotu nezvítězí ve Zlíně. Do druhé ligy byl ale Slezany poslala už dnešní překvapivá výhra patnáctých Teplic na hřišti druhého Jablonce.

Slávisté se v neděli stali mistry už díky remíze Sparty 2:2 v Liberci a titul vzápětí stylově oslavili výhrou 5:1 nad Plzní. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského ve středečním semifinále poháru opět suverénně zvítězili 3:0 na stadionu pražského rivala Sparty. "Červenobílí" stejným výsledkem porazili ve čtvrtfinále MOL Cupu i v lize desátou Olomouc.

"Proti Plzni jsme si splnili jeden z pěti úkolů, které jsme si dali. Člověk si myslí, že je celou sezonu pod tlakem z výsledku, pak má titul a zase je tady věc s rekordem. Máme 30 kol bez porážky, zbývají čtyři zápasy," uvedl Trpišovský. "Jedeme do Olomouce, venkovní zápasy jsou nevyzpytatelné. Sezona byla svým způsobem unikátní, tak by bylo dobré to dotáhnout do konce bez porážky," dodal kouč, jehož tým neprohrál v rekordních 42 ligových duelech po sobě.

Cílem Sparty v sezoně už může být jen druhé místo v tabulce, na které Letenští z třetí pozice zatím ztrácejí tři body, ale mají k dobru utkání s Plzní. "Z poháru jsme vypadli, postoupilo lepší mužstvo. V lize už moc možností nemáme. My musíme vyhrávat a doufám, že se nám to v neděli podaří," prohlásil sparťanský kouč Pavel Vrba, jenž aktuálně osmou Ostravu dříve trénoval.

Opava má před sebou těžký úkol i proto, že v nejvyšší soutěži neporazila čtrnáctý Zlín v posledních devíti duelech. "Teoretická šance na záchranu pořád je. Jdeme zápas od zápasu, chceme to dohrát s co nejlepší kvalitou. Uděláme maximum, abychom v sobotu uhráli body. Pamatuji si první jarní zápas, který u nás Zlín hrál s velkým elánem. S jejich útočnou trojkou jsme měli problémy. Je to dobrý a organizovaný tým, má silné standardky," upozornil asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

Pátá Plzeň touží debakl se Slavií částečně napravit v sobotu proti předposlední Příbrami, s níž v lize neprohrála čtrnáctkrát po sobě. "Poslední zápas se nedá zahodit do koše, chceme si ho vysvětlit, poukázat na chyby a poučit se z toho. S čistou hlavou chceme skočit do utkání s Příbramí a zvládnout ho," řekl asistent plzeňského kouče Marek Bakoš.

Klopýtající Slovácko, které prohrálo čtyři z posledních pěti kol, bude čtvrtou pozici hájit v neděli na hřišti dvanácté Karviné. Tým z Uherského Hradiště v posledních pěti vzájemných ligových soubojích zvítězil vždy 2:0.

Šestý Liberec by se v sobotu na stadionu Bohemians 1905 rád přiblížil pohárovým příčkám. "Klokani" ale drží deváté místo a šňůru deseti kol bez porážky.

Brněnský nováček v dalším sobotním zápase hostí třináctou Mladou Boleslaví s cílem zvýšit naděje na záchranu. Šestnáctá Zbrojovka ale doma čeká na vítězství už osm utkání.

Jedenácté České Budějovice v neděli doma vyzvou druhého nováčka z Pardubic, který je na sedmé pozici a pětkrát po sobě v lize neprohrál.

Statistické údaje před 31. kolem první fotbalové ligy: Fastav Zlín (14.) - SFC Opava (18.) Výkop: sobota 8. května, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Mikeska, Hurych - Denev (video). Bilance: 12 7-2-3 19:9. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Buchta, Matejov - Jawo, Janetzký, Janošek - Dramé, Poznar, Potočný. Opava: Digaňa - Harazim, Didiba, Kulhánek, Hrabina - Mondek, Hellebrand, Večerka, Holík, Helešic - Dedič. Absence: Vraštil (4 ŽK), Conde (administrativní důvody), Hlinka, Čanturišvili (oba nejistý start) - Holík (4 ŽK), Čvančara, Tiéhi, Březina, Nešický, Pikul, Smola, Žídek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Janetzký, Kolář (oba 3 ŽK) - Didiba, Žídek (oba 7 ŽK), Fendrich, Juřena (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (8) - Helešic, Nešický, Žídek (všichni 3). Zajímavosti: - Zlín od září 2003 v lize s Opavou 9x po sobě neprohrál (z toho 7 vítězství) - Zlín prohrál jen první z 6 domácích ligových duelů s Opavou a v posledních 4 zvítězil - oba týmy nezvítězily 7 kol po sobě a minule bodovaly po sérii 6 proher - Zlín doma v lize 3x za sebou prohrál a v této sezoně tam získal 14 z celkových 30 bodů - Opava venku v lize 5x po sobě prohrála a se ziskem 5 z celkových 16 bodů je tam nejhorším týmem soutěže - Opava má s 19 góly nejhorší útok v lize a s 61 inkasovanými brankami zároveň nejhorší obranu - Cedidla (Zlín) si může připsat 50. start v lize - Procházka (Zlín) oslaví v den zápasu 37. narozeniny - trenér Opavy Skácel v minulosti vedl Zlín a dělal tam sportovního ředitele Viktoria Plzeň (5.) - 1. FK Příbram (17.) Výkop: sobota 8. května, 17:00. Rozhodčí: Ginzel - Caletka, Melichar - Adam (video). Bilance: 35 18-8-9 65:39. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Káčer, Kalvach, Šulc - Ba Loua, Beauguel, Kopic. Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Obdržal, Tregler, Zorvan, Antwi - Lubega. Absence: Mihálik (4 ŽK), Bucha (zranění), Kayamba, Kovařík (oba nejistý start) - Kvída (4 ŽK), Rezek (zranění), Cmiljanovič, Lalkovič, Laňka (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hejda, Kaša, Šulc - Lalkovič, Vilotič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (11) - Voltr (4). Zajímavosti: - Plzeň od října 2012 v lize s Příbramí 14x za sebou neprohrála - Plzeň od září 2003 doma v lize s Příbramí 13x po sobě neprohrála a v 9 z posledních 10 duelů ji tam porazila - Plzeň nedělním debaklem 1:5 na Slavii přerušila ligovou sérii bez porážky, která se zastavila na 10 kolech - Plzeň doma neprohrála v posledních 10 soutěžních zápasech (z toho 9 vítězství) a získala tam 34 z celkových 51 bodů v této ligové sezoně - Plzeň má k dobru odložený zápas na Spartě - Příbram v posledních 5 kolech pravidelně střídá domácí porážku s venkovní výhrou - Příbram venku v lize 3x za sebou neprohrála a neinkasovala, v posledních 2 zápasech tam zvítězila 1:0 - Čermák (Plzeň) může odehrát 150. ligové utkání Zbrojovka Brno (16.) - FK Mladá Boleslav (13.) Výkop: sobota 8. května, 17:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Váňa - Hocek (video). Bilance: 27 7-6-14 34:56. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Bariš, Dreksa, Pernica, Moravec - Štepanovský, Pachlopník, Sedlák, Texl, Fousek - Hladík. M. Boleslav: Šeda - Řezník, Šimek, Jakub Klíma - Douděra, Budínský, Ladra, Dancák, Zmrhal - Drchal, Škoda. Absence: Čermák, Růsek (oba 4 ŽK), Šural, Vaněk, Kryštůfek (všichni rekonvalescence) - Matějovský (4 ŽK), Diviš, Graiciar, D. Mašek, Jirásek, Pech (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Sedlák (7 ŽK), Dreksa, Pachlopník, Šural, Vintr, Záhumenský - Budínský, Jakub Klíma, Malínský, Takács, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Růsek, Štepanovský (oba 4) - Jiří Klíma, Ladra, Škoda (všichni 6). Zajímavosti: - M. Boleslav s Brnem v posledních 7 ligových utkáních neprohrála - M. Boleslav v lize v Brně 3x po sobě neprohrála a v posledních 2 zápasech tam dala po 3 brankách - Brno 4 kola za sebou nevyhrálo a v posledních 2 remizovalo - Brno doma v lize od prosince 8x po sobě nezvítězilo a s 8 z celkových 22 bodů je tam nejhorším týmem soutěže - M. Boleslav minule v lize vyhrála po 2 porážkách - M. Boleslav venku v lize 4 z posledních 5 zápasů neprohrála, v této sezoně tam ale získala jen 13 z celkových 30 bodů - Dreksa (Brno) si může připsat 150. ligový start, Preisler (M. Boleslav) může nastoupit do 50. duelu v lize - L. Mašek (M. Boleslav) oslaví v den zápasu 17. narozeniny Bohemians Praha 1905 (9.) - Slovan Liberec (6.) Výkop: sobota 8. května, 19:30. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Dohnálek - Berka (video). Bilance: 37 8-10-19 31:55. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Bederka, Krch, Vondra - Dostál, Hronek, Květ, Ljovin, Novák - Necid, Puškáč. Liberec: Knobloch - Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula - Mara, Karafiát - Pešek, Faško, Mosquera - Rondič. Absence: Vacek (4 ŽK), Bartek, Hůlka, Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění), Jindřišek, Köstl, Schumacher, Vaníček (všichni nejistý start) - Sadílek (8 ŽK), Tijani (zranění). Disciplinární ohrožení: Necid, Vaníček (oba 3 ŽK) - Karafiát (7 ŽK). Nejlepší střelci: Pulkrab, Puškáč (oba 4) - Rabušic (9). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 8 vzájemných ligových duelů - Bohemians od dubna 2016 neprohráli doma v lize s Libercem 4x po sobě - Bohemians bodovali 10 kol za sebou (z toho 7 remíz) - Bohemians doma v lize 8x po sobě neprohráli, poslední 3 duely tam remizovali a v této sezoně tam získali 25 z celkových 39 bodů - Bohemians jsou spolu s Olomoucí s 12 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Liberec 3 kola po sobě neprohrál - Liberec vyhrál poslední 2 venkovní ligové zápasy - trenér Bohemians Klusáček i jeho asistent Brabec hrávali za Liberec, naopak kouč Liberce Hoftych vedl "Klokany" - Purzitidis a Mosquera oslaví v den zápasu 22. respektive 31. narozeniny, Matouškovi bude den poté 23 let a trenéru Hoftychovi (všichni Liberec) 54 let - Vaníček (Bohemians) a Nečas (Liberec) mohou odehrát 100. ligový zápas MFK Karviná (12.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: neděle 9. května, 15:00. Rozhodčí: Pechanec - Hock, Leška - Proske (video). Bilance: 10 1-3-6 3:13. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Ciupa - Mikuš, Šindelář, Santos, Mazáň - Qose, Mangabeira - Čmelík, Herc, Bartošák - Papadopulos. Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Sadílek, Daníček - Petržela, Jurečka, Navrátil - Kliment. Absence: Ostrák, Smrž (oba zranění), Neuman (nejistý start) - Havlík, Kohút (oba 4 ŽK), Kalabiška, Reinberk (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Tavares (3 ŽK) - Kliment (7 ŽK), Cicilia, Daníček, Kubala, Petržela, Šimko (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (8) - Kliment (10). Zajímavosti: - Slovácko posledních 5 vzájemných zápasů v lize vyhrálo a pokaždé 2:0 (z toho 4x doma) - Slovácko minule v Karviné naplno bodovalo, předtím tam ale v lize 2x po sobě nevyhrálo - Slovácko udrželo s Karvinou v lize nulu v 8 z 10 utkání - Karviná v lize 3x po sobě nezvítězila - Karviná doma v lize vyhrála jediný z posledních 6 zápasů a v této sezoně tam získala jen 15 z celkových 34 bodů - Slovácko prohrálo 4 z posledních 5 ligových duelů - Slovácko venku v lize 4x po sobě nezvítězilo a poslední 3 duely tam prohrálo Dynamo České Budějovice (11.) - FK Pardubice (7.) Výkop: neděle 9. května, 15:00. Rozhodčí: Hrubeš - Mokrusch, Kubr - Petřík (video). Bilance: 1 1-0-0 2:0. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Talověrov, Novák - Brandner, Čavoš, Valenta, Havelka, Mršič - Alvir. Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton - Černý. Absence: Králik (4 ŽK), Ledecký, Skovajsa - Boháč, Petráň (všichni zranění), Pfeifer (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havelka, Mészáros, Vais - Čelůstka, Černý, Čihák, Prosek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čolič (7) - Huf (9). Zajímavosti: - jediný vzájemný zápas v lize vyhrály Č. Budějovice 2:0 - Č. Budějovice minule zvítězily po 11 kolech - Č. Budějovice doma v lize 6x po sobě nevyhrály (z toho 4x neskórovaly) a v této ligové sezoně tam získaly jen 16 z celkových 35 bodů - Pardubice 5 kol za sebou neprohrály - Pardubice venku v lize 3x po sobě zvítězily, v této sezoně tam ale získaly pouze 19 z celkových 46 bodů Sigma Olomouc (10.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 9. května, 17:00. Rozhodčí: Marek - Paták, Novák - Klíma (video). Bilance: 51 14-14-23 53:78. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Radek Látal, Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Sladký - Hála, Breite, Houska, Daněk - Chytil. Slavia: Kolář - Bah, Zima, Deli, Oscar - Traoré - Van Buren, Ševčík, Provod, Olayinka - Kuchta. Absence: Greššák, Yunis (oba zranění), Hubník, Zahradníček (oba nejistý start) - Hovorka (rekonvalescence), Hromada, Tecl, Sima (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Breite, Poulolo (oba 7 ŽK), Vepřek - Bah, Bořil, Lingr, Olayinka, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: González (7) - Kuchta (13). Zajímavosti: - Slavia v posledních 8 vzájemných ligových zápasech neprohrála - Slavia v lize v Olomouci 4x po sobe neprohrála (z toho 3 remízy) - Olomouc na konci dubna doma se Slavií prohrála ve čtvrtfinále domácího poháru 0:3 - Olomouc 4 kola po sobě nevyhrála a poslední 2 prohrála - Olomouc doma v lize 5x po sobě nezvítězila a 4x při tom neskórovala - Olomouc je spolu s Bohemians s 12 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 42x za sebou a drží historický rekord v počtu zápasů bez porážky - Slavia venku v lize 20x za sebou neprohrála a s 35 body je tam nejlepším týmem sezony - Slavia má s 80 góly nejlepší útok ligy a se 17 obdrženými brankami i nejlepší obranu - Slavia ve středu postoupila do finále domácího poháru po výhře 3:0 na Spartě - Chytil (Olomouc) může nastoupit do 50. ligového utkání - Hapal (Olomouc) oslaví den po utkání 20. narozeniny Sparta Praha (3.) - Baník Ostrava (8.) Výkop: neděle 9. května, 19:30. Rozhodčí: Lerch - Dresler, Šimáček - Machálek (video). Bilance: 55 32-13-10 97:47. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hancko - Karlsson, Pavelka, Karabec, Hložek, Plavšič - Juliš. Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Pokorný, Stronati, Fleišman - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Holzer - Zajíc. Absence: Ladislav Krejčí I, Ladislav Krejčí II, Kozák, Plechatý, Vindheim (všichni zranění), Štetina (rekonvalescence), Dočkal, Souček (oba nejistý start) - Ndefe (4 ŽK), Juroška, Mena (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Ladislav Krejčí II (7 ŽK), Nita, Wiesner (oba 3 ŽK) - Jánoš (7 ŽK), Kaloč, Laštůvka, Svozil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš (11) - De Azevedo (10). Zajímavosti: - Sparta v lize s Ostravou 7x po sobě neprohrála (z toho 5x neinkasovala), 2 z posledních 3 zápasů ale skončily remízou 0:0 - Sparta od srpna 2014 porazila doma Baník v 6 ligových zápasech za sebou a v 5 z nich dala po 3 gólech - Sparta v březnu vyřadila Ostravu v osmifinále domácího poháru - Sparta 4 kola po sobě neprohrála (ve 2 z posledních 3 ale jen remizovala) - Sparta doma pod trenérem Vrbou, který v Ostravě hrál i koučoval, vyhrála v lize všech 5 utkání a ve 4 z nich vstřelila minimálně 4 branky - Sparta ve středu vypadla v semifinále domácího poháru po prohře 0:3 se Slavií - Sparta má k dobru odložený zápas s Plzní - Ostrava 6 kol za sebou neprohrála - Ostrava venku v lize 3x po sobě neprohrála, v této sezoně tam ale získala pouze 19 z celkových 45 bodů - Budinský (Ostrava) oslaví v den utkání 28. narozeniny