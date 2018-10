Ostrava - Hokejisté úřadujícího mistra z Brna zvítězili v utkání 10. kola extraligy ve Vítkovicích 4:3 a nad ostravským celkem vyhráli už posedmé za sebou. Kometa přitom měla namále, ale v 55. minutě vyrovnala zásluhou Leoše Čermáka na 3:3 a stoprocentní úspěšností v nájezdech zvrat dovršila. Rozhodující trefu zaznamenal Peter Mueller, pro kterého to byl pátý gól sezony.

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a z úvodní převahy se zrodil i rychlý vedoucí gól. Květoň se natlačil před Vejmelku a zakončil neúspěšně, ale dojíždějící de la Rose už doklepl puk do sítě. Švédský zadák skóroval za Vítkovice poprvé.

Příležitost k další frontální ofenzívě se Vítkovickým naskytla vzápětí, když současně odešli na trestnou lavici Němec a Mueller, ale dvouminutovou přesilovku pět na tři domácí nevyužili. A ač byli v první části aktivnější, nakonec přišli i o vedení.

Kometa ve 12. minutě po domácím zaváhání ve středním pásmu vyrazila na rychlou zteč a Mallet nadvakrát dostal kotouč za Bartošáka. Vítkovický tlak opadl a hned vzápětí Ostravany zachránil Bartošák při velké možnosti Čermáka.

Také Brno ve druhé části, byť ve výrazně zkrácené formě, nevyužila přesilovku pět na tři, ale Lev se ve 30. minutě nechal v přesilové hře školácky obrat o puk ve vlastním pásmu Köhlerem, který rychlým zakončením nedal Bartošákovi šanci a poslal mistry do vedení.

Domácí se ale sebrali ještě zavčasu a zásluhou pohledné individuální akce Zdráhala ve 34. minutě srovnali. Vítkovický útočník si pátým gólem sezony upevnil pozici nejlepšího střelce týmu. Ještě před koncem druhé části mohl znovu výsledek otočit Kucsera, ale jeho ránu švihem zastavila v 39. minutě tyčka.

Povedlo se to až čtvrthodiny před koncem Tyborovi, který po jednom z několika přečíslení ukázkově schoval svou ránu tahem za beka a Vejmelka puk nezachytil. Vítkovice měly situace na pojištění náskoku, stejně tak však i soupeř na srovnání. Pláška ještě vychytal Bartošák, ale v 55. minutě se Čermák parádně obtočil kolem protihráče a švihem zavěsil.

I v prodloužení měly obě strany velké šance rozhodnout: Květoň v 64. minutě nepřekonal Vejmelku a hned z protiútoku ztroskotal na Bartošákovi Čermák. Nájezdy zvládla Kometa excelentně. Hosté proměnili všechny první tři pokusy, zatímco soupeř jen jeden ze čtyř.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Remíza v normálním čase je spravedlivá, získali jsme bod s Kometou po velmi solidním výkonu. Bohužel nastalo takové déja vu posledního playoff. Víme, že tomuhle soupeři nemůžeme nabídnout individuální chyby, Kometa je tým, který i minimálně nabídnutou příležitost využívá. Toho jsme se bohužel nevyvarovali a to je pro mě právě po tom minulém čtvrtfinále zklamání. Ale když to srovnám s naším pátečním výkonem ve Varech, zase to byl dneska návrat ke kořenům a k hokeji, který chceme hrát. Dnes naše hra měla parametry."

Kamil Pokorný (Brno): "Zajímavé utkání co se týče hry i vývoje skóre. První třetina byla naší strany velice slušná, ale museli jsme ubránit dvouminutové oslabení ve třech. Ve druhé třetině se roztrhl pytel s vyloučeními a pak byla hra složitá pro hráče, kteří nebyli v tempu. Šli jsme do vedení, ale soupeř vyrovnal. Pak jsme byli nakonec rádi, že jsme v závěru normální doby srovnali na 3:3. Dneska ale bylo strašně moc vyloučených na naší straně. Oslabení jsme dnes sehráli sice excelentně, ale bylo jich moc a neměli jsme pak síly a čas na hru v pěti. Jsme rádi za dva body."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. De la Rose (D. Květoň, Tybor), 34. P. Zdráhal, 45. Tybor (O. Roman) - 12. Mallet (Plášek), 30. Köhler, 55. L. Čermák (Malec), rozhodující sam. nájezd Mueller. Rozhodčí: Hradil, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 5:9, navíc Gulaši (Brno) 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7303.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Baranka, Hrbas, De la Rose, Šidlík - Schleiss, Lev, Szturc - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Toman, Baláž, Dej. Trenéři: Petr a Trnka.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Mallet, J. Hruška, Plášek - Horký, R. Zohorna, Kašpar - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.