Mistr světa Novotný vypomůže z krajské ligy Českým Budějovicím

České Budějovice - Hokejový útočník Jiří Novotný vypomůže v extralize Motoru České Budějovice, přestože se v červenci rozloučil s profesionální kariérou. Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 se začal věnovat práci agenta ve společnosti Global Management Group a jako hráč se přesunul do krajské ligy do týmu Samson České Budějovice. Za Motor nastoupí poprvé po 19 letech v neděli v domácím duelu proti Hradci Králové, o další startech bude Novotný s trenéry a vedením jednat.

"Vzhledem ke spoustě zraněných hráčů v mužstvu se nechal přesvědčit, aby vypomohl klubu, kde získal dva tituly dorosteneckého mistra a také první zkušenosti v extralize. Po dlouhých 19 letech, které strávil v těch nejvěhlasnějších ligách světa, se na několika trénincích předvedl trenérům a ukázal, že týmu určitě má co nabídnout," uvedli zástupci Motoru na klubovém webu.

Sám hráč přiznal, že jej zájem Českých Budějovic překvapil. "Je to jednorázový comeback, tak jsme se domluvili. Je to vše narychlo. Udělal jsem to pro Motor, pro kluky, protože mají čtyři zraněné útočníky, z nichž dva jsou centři," uvedl Novotný. Motoru momentálně chybějí útočníci Michal Vondrka, Matěj Toman, Martin Beránek a Matouš Venkrbec. "Když mi volali, tak jsem říkal Standovi Bednaříkovi s Jardou Modrým, jestli si nedělají srandu. Vysvětlili mi situaci, v jaké se ocitli, že jim chybí hráči do pole. Jenom díky tomu jsme se domluvili, že to přijdu zkusit na trénink," dodal.

Po dvou trénincích se Novotný s generálním manažerem a trenérem dohodli, že zkusí nastoupit. "Bylo to docela dobré, takže jsme se dohodli na kontraktu zápas od zápasu. Hrál jsem natolik dlouho, že si samozřejmě uvědomuji, že skočit z kraje do extraligy není žádná sranda, mám z toho obrovský respekt. Je to tak, že když se nic neočekávaného nestane, že bych měl v neděli naskočit. A tam uvidíme, já budu dělat, co budu moct, abych pomohl klukům zápas vyhrát. A po utkání si sedneme a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet," řekl Novotný s tím, že pořád platí, že aktivní kariéru ukončil.

"Možná půjde jen o jeden zápas, možná o dva, uvidíme. Vím, co jsem do novin řekl, ale tohle je trochu jiná situace. Beru to doopravdy jen jako dočasnou pomoc, může se stát, že si po zápase s Hradcem podáme ruku, poděkujeme si a tím angažmá skončí. Tak to je postavené," uvedl s Novotný s tím, že si i uvědomuje, že duel s Hradcem Králové bude pro klub hodně prestižní. Společnost Mountfield totiž před lety převedla extraligovou licenci z jihu Čech právě do Hradce. "Vybral jsem si, co jsem slyšel, jeden z nejsilnějších týmů, Hradci Králové to šlape od začátku soutěže. A samozřejmě každý zná tu rivalitu mezi Budějovicemi a Mountfieldem. Takže by to bylo jenom dobře pro hokej, kdyby bylo v neděli narváno," dodal.

Novotný minulé tři sezony strávil ve švýcarské lize v celku Ambri-Piotta a v uplynulém ročníku si v 46 zápasech připsal 15 bodů za čtyři branky a 11 asistencí. V tomto ročníku v krajské lize za Samson stihl ve dvou duelech sedm bodů za pět gólů a dvě přihrávky. V extralize se představil naposledy v sezoně 2019/20, kdy před odchodem do Švýcarska sehrál dva zápasy za Plzeň. Za Motor nastupoval rodák z Pelhřimova a odchovanec Jindřichova Hradce naposledy v ročníku 2001/02 před odchodem do Severní Ameriky.

V NHL má na kontě za Buffalo, Washington a Columbus 189 zápasů a 51 bodů za 20 gólů a 31 asistencí. Ve čtyřech duelech play off nebodoval. V KHL oblékal dresy Atlantu Mytišči, Barysu Astana, Lva Praha, Lokomotivu Jaroslavl, Traktoru Čeljabinsk a Lady Togliatti. V reprezentaci odehrál 151 zápasů, představil se na osmi světových šampionátech a olympijských hrách v Soči 2014. Vedle zlata z roku 2010 má i dva bronzy z let 2011 a 2012.