Praha - Hokejisty vedoucího Litvínova čeká v pátečním 9. kole extraligy velmi těžká zkouška na ledě úřadujícího šampiona Brna. Dojde i na dva vzájemné zápasy předsezonních favoritů na zisk titulu: Třinec přivítá Spartu a v Hradci Králové se představí Liberec. Chomutov bude hrát o první body proti Mladé Boleslavi.

Kometa během uplynulých dvou mistrovských sezon nenechala v domácím prostředí Litvínovu ani bod. Nyní patří domácím v tabulce sedmé místo a oba týmy dělí pětibodový rozdíl. Brňané ve středu podlehli v Lize mistrů Zugu 2:3, když v závěru během 11 minut inkasovali tři góly.

"Myslím, že by to na nás nemělo zanechat stopy. Musíme si z toho vzít pozitivní věci, jichž jsme měli v zápase také hodně. A hlavně potřebujeme jít proti Litvínovu s čistou hlavou," řekl trenér Kamil Pokorný. "Čeká nás těžký soupeř, který vyhrál prvních šest zápasů a ztratil v nich jen bod. Musíme zůstat u své hry a hlavně se vyvarovat zbytečných vyloučení. To poznamenalo naše poslední zápasy nejen v Lize mistrů, ale i v Pardubicích, Hradci Králové a s Karlovými Vary," dodal Pokorný.

Litvínov naposledy předčil ve výborném duelu Hradec Králové. "Odpracovali jsme ho naplno. Šli jsme si až do poslední minuty za vítězstvím, udělali jsme pro to všechno. Ve stejném duchu musíme jít utkání od utkání a držet se co nejlépe cesty, kterou jsme si nastavili," uvedl asistent hostujícího kouče Radim Skuhrovec.

Severočeši mohou počítat i s šestnáctiletým útočníkem Janem Myšákem. Člen úderného formace s Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem po dohodě s trenérem reprezentace do 18 let Aloisem Hadamczikem sehraje jen dnešní úvodní zápas z trojice soubojů s Ruskem v Příbrami, aby byl pro extraligu k dispozici.

Třinec po dlouhé sérii pěti zápasů venku rozehrál vítězným derby s Vítkovicemi šňůru čtyř domácích utkání a ve víkendovém dvojboji Sparta - Pardubice chce znovu limitovat bodové ztráty, které utrpěl v úvodu sezony. Kouč Václav Varaďa už do sestavy může zařadit i kanadskou posilu Wereka, zato mu stále chybí marodi Roth, Viedenský a Růžička. Hrát by však měl Krajíček, který vynechal úterní zápas Ligy mistrů proti Storhamaru.

"Věřím, že to výsledkově nepovedené utkání s norským týmem nás nerozhodí. Poslední dva zápasy v extralize jsme odehráli dobře, je určitě na co navazovat. Jen musíme být lepší a důraznější v koncovce," řekl Varaďa.

Sparta se po prohře se Zlínem (1:5) nadřela v předehrávce 10. kola proti Karlovým Varům, ale z 0:2 otočila na konečných 5:2. "Určitě je to pro nás úleva a pozitivní energie do další práce," uvedl asistent Jaroslav Nedvěd. "Třinec bude hodně těžký soupeř. Jde o kvalitní mančaft, je to daleko, je před námi dlouhá cesta, ale budeme se snažit hrát svoji hru," dodal útočník Petr Vrána.

Hradec Králové zaostává za prvním Litvínovem jen o skóre. Nyní vyzve čtvrtý Liberec. "Jde o kvalitní mužstvo se silnými útočníky. Hrají výborně celoplošný hokej a jsou na vlně. Ve vyrovnaných zápasech vždy rozhodují speciální týmy na přesilovky a oslabení, lze to očekávat i tady jako rozhodující faktor," řekl asistent Petr Svoboda.

Liberec má další možnost otestovat svou sílu. "Bude to pro nás vynikající test. Ukážeme si, na čem jsme. Oba týmy jsou velmi kvalitní a jsou na vítězné vlně, ale máme natolik silný kádr, že pokud zůstaneme disciplinovaní, můžeme porazit kohokoliv. Netýká se to ale jen trestů a vyloučení, jde disciplínu v celé naší hře," uvedl zkušený obránce Ladislav Šmíd.

Předposlední Karlovy Vary mají stále jen čtyři body. A hostí Vítkovice, jež tam vyhrály před loňským sestupem Energie čtyři z posledních pěti zápasů. "Musíme dělat co nejméně chyb. To je recept na to, abychom vyhráli nějaký zápas," uvedl útočník Roman Vlach.

Hostující kouč Jakub Petr si však posteskl, že jeho tým trápí ofenziva. Ostravané mají z prvních devíti týmů tabulky nejméně vstřelených branek - 17. "Je to taková naše bolest od začátku sezony. Málo se tlačíme do brankových příležitostí, hledáme ještě lepší řešení. Víme, že tady musíme přidat," řekl Petr, který postrádá dlouhodobě zraněné Olesze a Tršku.

K již devátému pokusu o první bodový zisk v sezoně dospěli hokejisté Chomutova, kteří přivítají před svými diváky Mladou Boleslav. Devíti porážkami s nulou na kontě začaly dosud extraligu jen České Budějovice před 15 lety.

"Samozřejmě bychom chtěli všichni vyhrávat, ale situace není lehká. Za každou chybu jsme brutálně potrestáni. Tak to bývá, když je tým dole. Je potřeba všechno zjednodušit," uvedl chomutovský útočník Radek Duda.

Olomouc neprožívá šťastné období a po úspěšném začátku soutěže odešla z posledních šesti zápasů pětkrát poražena. Kohouti navíc doma třikrát po sobě podlehli i pátečnímu soupeři Plzni a jedenáctý Třinec se jim přiblížil na dva body.

Plzeň bude na Hané hájit sérii tří výher v arénách soupeřů a také bodovou šňůru, jež čítá už šest utkání za sebou.

Statistické údaje před pátečním 9. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (11.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 8 zápasů/6 bodů (3 branky + 3 asistence) - Petr Vrána 10/9 (3+6). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,98 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,70 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31 - Matěj Machovský 2,01, 94,10 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 0 a 100. Zajímavosti: - Oceláři proti Spartě doma čtyřikrát za sebou naplno bodovali. Naposledy ve Werk Areně proti Pražanům neuspěli 26. února 2016 po porážce 2:3 po samostatných nájezdech. - Úřadující vicemistr Třinec po předchozích pěti porážkách ze šesti duelů dvakrát za sebou vyhrál. Zvítězil v Litvínově 2:0 a doma v derby nad Vítkovicemi 4:2. - Sparta vyhrála tři z posledních čtyř duelů, v kterých získala devět bodů. - Oceláře čeká druhý ze čtyř zápasů za sebou doma. Hned v sobotu hostí Pardubice a za týden v pátek Plzeň. Z prvních sedmi kol hrál Třinec šestkrát venku. - Třinec hrál v úterý doma Ligu mistrů s norským Storhamarem a po porážce 2:3 ztratil naději na postup do listopadového osmifinále. V úterý nastoupí v Norsku už bez naděje na zopakovaní semifinále. - Sparta se musí obejít bez útočníka Jiřího Černocha, který za napadení pěstí zlínského Daniela Gazdy obdržel od disciplinární komise trest na dvě utkání. První si odpykal v úterní předehrávce 10. kola proti Karlovým Varům, do hry se může vrátit v sobotu 20. října na ledě Litvínova. Piráti Chomutov (14.) - BK Mladá Boleslav (12.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 8/6 (3+3) - Jakub Klepiš 8/8 (4+4). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 3,81 a 86,90, Aleš Stezka 5,00 a 79,10, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Gašper Krošelj 3,07, 88,46 a jednou udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,72 a 86,21. Zajímavosti: - Chomutov prohrál s Mladou Boleslaví doma všechny tři zápasy v minulé sezoně a získal v nich jediný bod. Naposledy se proti ní radoval na svém ledě 12. března 2017 v rozhodujícím pátém utkání předkola play off (6:1). Celkově Bruslařský klub na ledě Pirátů vyhrál pět z posledních šesti duelů. - Piráti čekají už osm zápasů v novém ročníku na první bod. Devíti porážkami s nulou začaly dosud extraligu jen České Budějovice před 15 lety. - Bruslařský klub venku dvakrát za sebou nebodoval při skóre 4:13. Prohrál v Liberci 3:8 a v Plzni 1:5. V této sezoně zatím venku získal tři body ze čtyř utkání. - Mladoboleslavský útočník Michal Vondrka, který přišel do Bruslařského klubu v létě právě z Chomutova, může sehrát 800. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (13.) - HC Vítkovice Ridera (6.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Petr Šenkeřík 9/5 (2+3) - Patrik Zdráhal 8/5 (4+1). Statistiky brankářů: Filip Novotný 3,13, 90,31 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76 - Patrik Bartošák 1,50, 95,65 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály deset z posledních jedenácti vzájemných zápasů. - Energie prohrála sedmkrát za sebou a získala v této sérii jediný bod. Celkově vyhrál nováček z devíti utkání v sezoně jen jednou. - Doma Karlovy Vary po vítězství ve 2. kole nad Mladou Boleslavi 4:0 prohrály čtyřikrát za sebou. - Vítkovice v této sezoně vyhrály venku tři z pěti utkání a získaly devět bodů. Mountfield Hradec Králové (2.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 9/7 (2+5) - Marek Kvapil 9/13 (5+8). Statistiky brankářů: Jaroslav Pavelka 1,75, 92,63 a jednou udržel čisté konto, Brandon Maxwell 1,58 a 92,31 - Roman Will 2,37 a 90,63, Marek Schwarz 2,09 a 93,75. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál doma osm z posledních devíti duelů s Libercem. Z dosavadních 14 utkáních proti Bílým Tygrům na vlastním ledě prohrál jen třikrát a pouze jednou z toho v základní hrací době. - Hradec Králové vyřadil Liberec v březnu ve čtvrtfinále play off (4:3 na zápasy). - Mountfield prohrál v neděli v Litvínově 1:2 v přímé bitvě o první místo a neuspěl poprvé po sedmi vítězstvích. - Bílí Tygři vyhráli šest z uplynulých sedmi duelů a venku zvítězili třikrát z posledních čtyř zápasů. - Hradec Králové se představil v úterý v Lize mistrů na ledě Kärpätu Oulu a prohrál 2:3. Ve středu bude hostit Oulu už bez naděje na postup do play off. HC Kometa Brno (7.) - HC Verva Litvínov (1.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 8/9 (1+8) - František Lukeš 8/11 (5+6). Statistiky brankářů: Jakub Langhamer 1,98 a 92,93, Karel Vejmelka 1,85 a 94,44 - Jaroslav Janus 1,88 a 93,48. Zajímavosti: - Brňané slavili výhru ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a doma Litvínov porazili čtyřikrát v řadě. Verva naposledy uspěla na ledě Komety 5. února 2016 (6:1). - Mistrovská Kometa vyhrála doma tři ze čtyř utkání a získala 9 bodů. - Litvínov vyhrál osm z devíti utkání v sezoně. Venku zvítězil ve všech třech duelech a ztratil jediný bod. - Kometa ve středu sehrála doma duel Ligy mistrů s Zugem a přes porážku 2:3 už má jistou účast v osmifinále. Úterní utkání v Zugu už na jejím druhé místě ve skupině nic nezmění. - Trenér Litvínova Milan Razým oslaví v pátek 57. narozeniny. HC Olomouc (10.) - HC Škoda Plzeň (5.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 8/6 (6+0) - Milan Gulaš 8/12 (4+8). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,48, 93,75 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,93 a 87,88 - Dominik Frodl 1,78, 93,53 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,30 a 90,79. Zajímavosti: - Plzeň v březnu vyřadila Olomouc ve čtvrtfinále (4:1 na zápasy). - Škoda v minulé sezoně vyhrála s Olomoucí doma čtyři z pěti utkání a neuspěla jen v úvodním čtvrtfinále (2:3 po samostatných nájezdech). Celkově měla z těch duelů skóre 27:5. - Hanáci prohráli třikrát za sebou a získali jediný bod. Z posledních šesti utkání slavili výhru jen jednou. - Plzeň šestkrát za sebou bodovala a vyhrála čtyři z uplynulých pěti utkání. - Plzeň v úterý doma zdolala už s jistotou prvního místa ve skupině i účastí v osmifinále Banskou Bystrici 6:4 a stoprocentní bilanci bude hájit ještě ve středu na Slovensku. - Olomoucký útočník Petr Strapáč dnes slaví 29. narozeniny. - Kapitán Olomouce Martin Vyrůbalík může v neděli v Mladé Boleslavi sehrát 300. zápas v extralize. Další program: -------- Sobota 13. října - předehrávka 10. kola: 18:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice (O2 TV). Neděle 14. října - 10. kolo: 15:30 Piráti Chomutov - PSG Berani Zlín, 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - HC Olomouc, Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, 18:20 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové (ČT sport).