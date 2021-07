Místostarosta Hrušek: Život v obci se k normálu zřejmě nikdy nevrátí

Hrušky (Břeclavsko) - Většina domů v obci Hrušky na Břeclavsku, které nebyly fatálně poškozeny, má necelý měsíc po řádění tornáda novou střechu. Demolice domů už jsou hotové a stavební suť je z obce odvezená. Pomalu začínají opravy mateřské školy. Život v obci se ale do normálu podle místostarosty Marka Babisze přesto zřejmě nikdy nevrátí. Navždy zůstanou Hrušky před a po tornádu, řekl dnes Babisz ČTK.

V sobotu uplyne měsíc, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnala bouře s krupobitím a tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů, které za sebou zanechaly šest obětí a 1200 poničených domů. K nejzasaženějším obcím patří i Hrušky, kde bouře poničila asi 250 domů, tedy zhruba 40 procent obce. K demolici bylo určeno 63 objektů, například v ulici Na rybníčku zbyla pouze čtvrtina domů. "Obnova bude určitě trvat několik let, obnova zeleně, stromů, bude trvat desítky let. Šrámy na duších občanů zůstanou asi do smrti," poznamenal místostarosta.

Bouře zasáhla také základní a mateřskou školu, kostel nebo hřbitov. Škody na obecním majetku se pohybují mezi 160 až 200 miliony korun. "Noc tornáda si moc nepamatuji, ale druhý den ráno jsme jeli s paní starostkou a hasiči prohlédnout napáchané škody. Říkal jsem si, že se mi to snad jen zdá, že to nemůže být pravda. Ta zkáza se nedá popsat slovy, chtělo se mi brečet. Je neuvěřitelné, že nezemřel v naší obci žádný člověk, je to malý zázrak," dodal Babisz.

Následky tornáda podle něj lidé v obci snášejí různě. "Starší lidé se s tím vyrovnávají hůře, mladí si myslím, že se oklepou rychle a začnou své domovy obnovovat, co nejdříve. Spíše mám obavu, zda těm, co přišli o dům zcela, budou stačit peníze na obnovu nemovitostí. Protože při dnešních cenách materiálů a lidské práce to bude velmi těžké," uvedl.

Obec nyní řeší opravu obecních budov. Na opravu mateřské školy již vybrala dodavatele. V nejbližší době začnou dělníci pracovat na opravě základní školy, tělocvičny a sportovního hřiště. Obnova kostela se zatím přípravuje. "V současné době jsou zajištěny pouze zabezpečovací práce, tak aby do objektů nepršelo a nedocházelo k dalšímu poškození. Jinak s opravami teprve začínáme. Není to jednoduché, protože musíme naplňovat zákonné povinnosti v rámci zadávání zakázek," řekl místostarosta.

Možná nejobtížnější měsíc v dějinách obce přesto ukázal něco pozitivního. "Je neskutečné, kolik pomoci se nám dostalo, jak materiální, finanční tak i té lidské. Myslím si, že jako národ na tom stále nejsme tak špatně. Chtěl bych touto cestou ještě jednou všem moc poděkovat. Velmi nám pomohlo, když člověk ví, že v tom není sám. Chtěl bych poděkovat i občanům a firmám na Slovensku, Rakousku, Polsku, Německu a Lichtenštejnsku, protože ta pomoc k nám přišla i z těchto zemí," řekl.

Babisz ocenil také své kolegy z úřadu včetně starostky Jany Filipovičové, která se podle něj sama potýkala s osobními problémy, a přesto byla ráno první v kanceláři a odcházela z ní jako poslední.