Místopředsedou FAČR zůstává Richter, miliardář Kratina tvrdí, že není zklamaný

Praha - Druhý místopředseda Fotbalové asociace ČR Jan Richter je rád, že zůstává ve výkonném výboru. Poslanec za ANO se domnívá, že hnutí F-evoluce chtělo vyvolat hlasování o jeho odvolání z důvodu, že na konci dubna nezvedl ruku pro to, aby skončil generální sekretář Michal Valtr. Na valné hromadě se mu prý některé divizní kluby omlouvaly. Kandidát F-evoluce za místopředsedu miliardář Milan Kratina tvrdil, že není zklamaný, že nakonec na volbu vůbec nedošlo.

F-evoluce prostřednictvím českých divizních klubů vyvolala mimořádnou valnou hromadu, na které chtěla hlasovat o odvolání dvou členů výkonného výboru - Richtera a předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného. Delegáti ale neschválili už samotný program mimořádné hromady, která následovala po řádné, takže se ani nehlasovalo.

"V datové schránce jsem zaznamenal 25 návrhů divizních klubů na mé odvolání z důvodu dlouhodobé nespokojenosti s mou prací. Na to konto jsme záhy měli jednání české komory, kde byli všichni zástupci. Několikrát jsem se jich ptal, zejména pana (předsedy benešovského okresního svazu Tomáše) Nováka, z jehož datové schránky šla veškerá ta odvolání, co proti mé práci mají, co mi chtějí vytknout. Nikdo nepromluvil, pouze pan Novák dvakrát zdůraznil, že to kluby chtěly a on to poslal," řekl Richter na tiskové konferenci.

"Naprosto tomu rozumím, bylo to proto, že jsem nezvedl ruku pro odvolání generálního sekretáře a dovolil jsem si okomentovat dopis od F-evoluce, který dehonestoval práci sekretáře. Pro mě to byla z úst F-evoluce žlutá karta na předsedu svazu pana (Petra) Fouska. Bral jsem to celé jako křivdu. Dnes při valné hromadě za mnou přišlo pět divizních klubů, které mě odvolávaly, a omluvily se, že netušily přesně, co se pod tím skrývá," doplnil.

O post místopředsedy se chtěl za F-evoluci, který vznikla předloni po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra s cílem změnit poměry v českém fotbale, ucházet miliardář Kratina. Zakladatel společnosti Accolade prý není zklamaný, že se vůbec nevolilo. "Vůbec ne. Byli jsme smíření s tím, že po šesti nebo více hodinách už nebude žádná ambice cokoliv řešit. Náš výhled je dlouhodobý," řekl Kratina serveru Sport.cz.

Řádnou valnou hromadu protáhlo několik vystoupení příznivců F-evoluce, kteří se neúspěšně pokusili prosadit pozměňující návrh novelizace stanov, především zrušení takzvaných provoleb, aby se na hromadu dostali delegáti ze všech třetiligových a divizních klubů. Neprošla ale ani původně navrhovaná změna stanov ze strany vedení FAČR.

"Snažili jsme se být konstruktivní na té řádné hromadě. Trvalo to spoustu času. Je vidět, že fotbal je ještě víc rozdělený. Částečně v české komoře a částečně Čechy versus Morava. Musíme pracovat dál," uvedl Kratina.

"Co se týče provoleb, tam potřebuje hnutí trošku delší diskuzi. Bylo na to málo času. Okres Příbram a Středočeský fotbalový svaz chtěly provolby zrušit dlouhodobě, ale ten finální návrh se nestihl pořádně projednat. Ale dostal výrazně víc hlasů než návrh stanov samotný," poznamenal Kratina. "Je to hloupé pro fotbal, že se nedokázal shodnout na znění stanov. Ale zároveň je to poučení pro všechny strany," dodal.

Richter a Drobný zůstávají ve výkonném výboru, změna stanov neprošla

Druhý místopředseda Jan Richter a předseda Řídící komise pro Čechy Martin Drobný zůstávají ve výkonném výboru Fotbalové asociace ČR. Delegáti neschválili program mimořádné valné hromady FAČR a o návrhu na odvolání funkcionářů se vůbec nehlasovalo. Řádná valná hromada, která předcházela mimořádné, neschválila úpravu stanov. Proti předloženému návrhu hlasovala česká komora, moravská byla pro. Předseda asociace Petr Fousek to považuje za špatný signál směrem k veřejnosti.

Hlasování o odvolání Richtera, který je zároveň poslancem za hnutí ANO, a Drobného chtěly vyvolat kluby českých divizí. Na základě jejich žádosti musel výkonný výbor svolat mimořádnou hromadu. Za pokusem o odvolání stálo reformní hnutí F-evoluce, která tvrdí, že se český fotbal od loňských voleb nového vedení dostatečně neposunul a změny jdou pomalu.

O post místopředsedy se chtěl za F-evoluci ucházet miliardář Milan Kratina, který patří mezi 50 nejbohatších Čechů. Dalším kandidátem byl šéf pražského Motorletu Rudolf Blažek. O pozici předsedy Řídící komise pro Čechy hodlal za F-evoluci usilovat Tomáš Novák a za "konzervativnější" křídlo Slavomír Kozel.

O odvolání funkcionářů se však nakonec vůbec nehlasovalo. Příznivci F-evoluce měli výraznou menšinu a delegáti po několika minutách neschválili už program mimořádné hromady. V české komoře hlasovalo pro návrh jen 15 delegátů, 88 bylo proti a 13 se zdrželo. Morava už poté hlasovat nemusela.

F-evoluce, která vznikla předloni na podzim po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra s cílem změnit poměry v českém fotbale, má ve výkonném výboru dva zástupce - trenéra futsalové reprezentace Tomáše Neumanna a teplického ředitele Rudolfa Řepku. Už na konci dubna se neúspěšně pokusili do programu jednání zařadit odvolání generálního sekretáře FAČR Michala Valtra. Fousek to zkritizoval a připustil, že to částečně vnímal i jako útok na svou osobu.

"Svolávání mimořádných valných hromad nebo návrhy na odvolání generálního sekretáře nemají patřit do rejstříku způsobu, jakým chceme vést český fotbal. Pokud by se někdo dopustil závažného trestního provinění nebo skutku, který by měl směřovat k odvolání, tak ano. Ale tohle absolutně není ten případ, to je zcela něco jiného. To nemluvím o tom, že mimořádná valná hromada nebývá součástí rozpočtu a stojí statisíce korun až k milionu," řekl na tiskové konferenci Fousek.

"Vyjádřil jsem přání, aby v předpisech bylo co největší kvorum na svolání mimořádné valné hromady. Jestli si někdo myslí, že tohle je projev reformismu, tak není. Je to destrukce. Musím ocenit, že česká komora dala najevo, že existují vyšší principy, než kdo patří do jakého tábora. Hnutí vyslalo signál, že si přeje udržet výkonný výbor v sestavě, v jaké byl zvolen. A budeme dál pracovat," doplnil Fousek.

Změna stanov byla jedním z hlavních témat řádné valné hromady v pražském hotelu Pyramida. Na úpravě začalo pracovat nové vedení asociace krátce po zvolení před rokem. Návrh stanov počítal s jejich zkrácením a zjednodušením, mimo jiné řešil i možný střet zájmů. Nejvíce diskutovaným bodem byl během debaty článek o delegátech na valné hromadě.

Úprava počítala s tím, že by zůstalo 202 delegátů a takzvané provolby, v nichž si třetiligové a divizní kluby vybírají delegáty, které s hlasovacím právem vyšlou na valnou hromadu. F-evoluce chtěla provolby zrušit.

Od předsedy kutnohorského okresního svazu Jana Ďoubala a šéfa příbramského okresního svazu Pavla Chána proto zazněly pozměňovací návrhy, které požadovaly, aby se zvýšil počet delegátů na valné hromadě a mohli na ni zástupci všech třetiligových a divizních klubů. Ani tyto návrhy však neprošly, byť se pro ně v české komoře vyslovilo více lidí.

Následně se hlasovalo o původně předloženém návrhu. Zatímco moravská komora jej schválila poměrem 54:0, v Čechách se pro něj vyslovilo jen 27 delegátů, proti bylo 77 a 11 se zdrželo. Fouska výsledek viditelně zklamal.

"To, že česká komora neodhlasovala nový návrh, nepovažuji za dobrý signál a projev státnosti. Je vidět, že tomu budeme muset věnovat hlubší diskuzi nebo prostě české komoře více vyhovují stávající stanovy," řekl delegátům Fousek.

"Zaregistroval jsem komentáře jako porážka, to je nesmysl. Není to žádná tragédie ani černý den českého fotbalu. V programu měly stanovy svou váhu, neschvalujete je každý den. Na žebříčku priorit stály poměrně vysoko, tak si budeme muset říct, jestli je tak vysoko budeme držet, nebo upřednostníme jiné aktivity a vrátíme se k nim třeba později," dodal Fousek, jenž vloni vyhrál volby s podporou F-evoluce a její tváře Vladimíra Šmicera, který stáhl kandidaturu.

Přestože řádná hromada nebyla volební, trvala přes šest hodin. Protahovala ji především vystoupení delegátů, kteří jsou příznivci F-evoluce. "Mně osobně je smutno za fotbal. Za ty lidi, že tady museli trávit čas a dělat tyhle věci, za mě zbytečně. Je mi smutno i za svazovou pokladnu," podotkl generální sekretář Valtr.

Někteří upřednostnili vlastní zájmy, řekl po valné hromadě šéf FAČR Fousek

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek nepovažuje neschválení nových stanov na valné hromadě za tragédii, změna legislativy je ale podle něj v budoucnu nevyhnutelná. Podle šéfa asociace upřednostnili někteří funkcionáři vlastní zájmy před zájmy fotbalu. Fouska však potěšilo, že na následné mimořádné valné hromadě se příznivcům hnutí F-evoluce nepodařilo vyvolat hlasování o odvolání druhého místopředsedy Jana Richtera a předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného a výkonný výbor dostal důvěru ve stávajícím složení.

Změna stanov byla jednou z priorit vedení, které nastoupilo do čela asociace před rokem. "Chci zdůraznit, že návrh nových stanov byl v počátku přáním fotbalového hnutí. Když jsem navštěvoval kraje, tak téměř všude hnutí signalizovalo, že stávající stanovy jsou příliš komplikované, složité a nevyhovují běžnému užívání funkcionářů," uvedl Fousek na tiskové konferenci po konci řádné i mimořádné valné hromady v pražském hotelu Pyramida.

Hlasování ale dopadlo pro Fouska a jeho spolupracovníky zklamáním. Zatímco moravská komora byla pro přijetí poměrem 54:0, v Čechách se pro něj vyslovilo jen 27 delegátů. Proti bylo 77 a 11 se zdrželo.

"Dnešní hlasování bylo vyvrcholením jakési diskuze. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale někdo se řídil heslem, že bližší košile než kabát. Někteří lidé v české komoře mysleli spíš na své zájmy než na zájmy fotbalu," zkritizoval šéf asociace.

Nové znění stanov mělo být výrazně zjednodušené a mimo jiné řešilo i možný střet zájmů. Úprava počítala i s tím, že by zůstalo 202 delegátů a takzvané provolby, v nichž si třetiligové a divizní kluby vybírají delegáty, které s hlasovacím právem vyšlou na valnou hromadu. F-evoluce chtěla provolby zrušit, s pozměňovacími návrhy ale ani ona neuspěla.

"Jsem přesvědčen, že nový návrh stanov byl výrazně lepší než stávající a že potřebujeme nové. Legislativní rada na návrhu pracovala 10 měsíců a splňují vysokou právní i obecnou úroveň. Musíme si ale po dnešku vyhodnotit, zda budeme prosazování nových stanov nadále držet mezi prioritami, nebo tenhle cíl odložíme," připustil Fousek.

"Ale výrazy jako zklamání nebo porážka nejsou na místě. Není to tragédie, svět tím nekončí. Jistě můžeme dál používat stávající stanovy, i když bychom byli radši, kdyby byly schváleny nové. Protože český fotbal by byl mnohem dál," podotkl devětapadesátiletý funkcionář.

Zbylé standardní body programu prošly a Fouska potěšilo i to, že mimořádná valná hromada nedošla až k hlasování o odvolání druhého místopředsedy Richtera a předsedy Řídící komise pro Čechy Drobného z výkonného výboru.

Hlasování chtěly vyvolat kluby českých divizí. Právě na základě jejich žádosti musel výkonný výbor svolat mimořádnou hromadu, jejíž program ale delegáti neodsouhlasili a po několika minutách skončila. Za pokusem o odvolání funkcionářů stála F-evoluce, která tvrdí, že se český fotbal od loňských voleb nového vedení dostatečně neposunul a změny jdou pomalu.

"Hnutí dalo signál, že si přeje udržet výkonný výbor ve složení, v jakém byl zvolený. Musíme si ale říct, zda bude probíhat válka studená, nebo otevřená. Já si přeju mír. Máme celou řadu plánů a cílů, které jsou při nejednotě mnohem těžší uskutečnit," uvedl Fousek.