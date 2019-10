Místopředseda KSČM Šimůnek chce sochu Koněva chránit jako památku

Praha - Místopředseda KSČM Petr Šimůnek podal ministerstvu kultury podnět k zařazení sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 na seznam kulturních památek. Kandidát na předsedu KSČM ČTK řekl, že pokud se úřad nezačne podnětem zabývat do měsíce, zváží, zda se obrátí na soud. Podle něj by měl vydat předběžné opatření, aby sochu nebylo možné do rozhodnutí úřadu přesunout. O přestěhování sochy z roku 1980 a vybudování jiného památníku na jejím místě rozhodli v polovině září zastupitelé šesté městské části. Protestovala proti tomu ruská diplomacie.

"Prohlašování kulturních památek probíhá ve správním řízení. Ministr kultury je jako druhoinstanční orgán oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odboru památkové péče. Proto pan ministr v této fázi nechce a ani nemůže předjímat rozhodnutí prvoinstančního orgánu, ani jinak řízení komentovat," řekl ČTK mluvčí ministerstva Jan Chmelíček.

"Chci, aby socha zůstala na místě tam, kde je. Těchto památníků je už velice málo pro uchování dalším generacím, obávám se, že historie se poslední dobou začíná učit trochu jinak," uvedl Šimůnek. Socha má podle něho dál připomínat osvobození Prahy v květnu 1945.

Nový památník, jak o něj v souvislosti se snahou přesunout sochu, usiluje Praha 6, zatím nikdo nezná, uvedl. Druhou věcí podle něj je, že hlavní město by mělo investovat spíše do sociální oblasti. "Obáváme se, že nový památník je velký přepych," uvedl.

Svou iniciativu Šimůnek nechce spojovat s ohlášenou kandidaturou na předsedu KSČM. Podporu ve snaze zabránit kontroverznímu odsunu sochy nicméně cítí v pražské KSČM i v jiných regionech. Do volby předsedy KSČM v příštím roce Šimůnka, který patří k tradicionalistickému křídlu KSČM, nominoval okresní výbor Prahy 9.

Koněvův pomník na náměstí Interbrigády se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Zastupitelé městské části v polovině září rozhodli, že sochu nahradí nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Radnice se chystá vypsat soutěž na jeho podobu. Rusko proti přesunu Koněvovy sochy protestuje a ruská ambasáda uvedla, že by to považovala za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích.

Loni při 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem, který popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. "V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa," stojí také na desce.

Za památky prohlašuje ministerstvo kultury nemovité a movité věci, které jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Stát eviduje přibližně 40.000 nemovitých památek, movitých je mnohem více, ale jejich seznam je s ohledem na vlastníky neveřejný.