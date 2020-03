Místopředseda Europarlamentu Kolaja čeká na výsledky testů

Brno - Místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) je v karanténě v Brně a čeká na výsledky testů na koronavirus. Ve čtvrtek dopoledne přiletěl do Prahy z Bruselu, večer začal mít zdravotní potíže, řekl Kolaja ČTK.

"Přiletěl jsem v 11:00 z Bruselu, odjel jsem do Brna. Večer jsem začal mít kašel a stoupla mi teplota. Proto jsem požádal o otestování, pracovník Krajské hygienické stanice rozhodl, že mě přijede někdo otestovat domů," uvedl Kolaja. Odběr podstoupil v pátek odpoledne, na výsledky zatím čeká.

Belgie je jednou z patnácti zemí, které česká vláda označila za rizikové, platí do nich zákaz cestování a jejich občané nesmí cestovat do České republiky. Omezení se nevztahuje na cizince s dlouhodobým pobytem v Česku a na ty, jejichž příjezd by byl v zájmu České republiky.