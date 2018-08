Nymburk - Nymburk od září zavede místo stržené lávky přes Labe přívoz. Přívoz bude pro lidi zdarma, loď pojme až 50 lidí, využít ji mohou také cyklisté nebo matky s kočárky. Město za provoz měsíčně zaplatí okolo 200.000 korun, řekl dnes novinářům starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk). Lávku v havarijním stavu dalo město zbourat, protože hrozilo, že se zřítí.

Pro pěší Nymburk lávku uzavřel loni v prosinci, lodím bylo proplouvání pod lávkou zakázáno letos v červnu, město ve stejnou dobu uzavřelo prostranství na obou březích pod lávkou. Provoz na řece byl obnoven po dvou měsících 8. srpna. Lávka byla stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, jež se loni zřítila do Vltavy.

"Chceme dát občanům více možností, jak se dostat přes řeku, a tím jim cestu na druhou stranu usnadnit. Tato varianta už byla zvažována v lednu letošního roku, ale z důvodu obav o stav lávky od tohoto záměru bylo upuštěno, protože loď by musela plout v její blízkosti," řekl Fojtík.

Nástupní mola pro přívoz budou tam, kde dřív stála stržená lávka. Přívoz bude zajišťovat loď Blanice, jezdit bude v pracovní dny od 7:00 do 19:00, v sobotu od 8:00 do 19:00 a v neděli od 10:00 do 19:00. Plavba na druhý břeh potrvá několik minut.

Provoz přívozu bude zajišťován na znamení. Bude-li někdo chtít převézt a loď bude u opačného břehu, mávne na kapitána, který přijede. Na molech bude k dispozici také telefonní číslo na posádku.

Lidé musejí místo bývalé lávky používat pro přechod přes Labe železniční most nebo hydroelektrárnu, což znamená víc než kilometrovou cestu. S uzavřenou lávkou sice sousedí most pro auta, po něm ale nelze kvůli bezpečnosti umožnit průchod pěším. Od 15. ledna město zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu mezi náměstím Přemyslovců a Zálabím na druhé straně řeky. Lidé mohou jezdit autobusem zdarma mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk Náměstí. V každém směru jede během dne zhruba 45 linek, doprava zdarma se tak týká 90 spojů.