Místo stavebnic a autodílů lisuje Beneš a Lát u Semil respirátory

Slaná u Semil (Semilsko) - Místo dílků dětských stavebnic nebo autodílů vyrábějí dnes v lisovně plastů společnosti Beneš a Lát ve Slané u Semil respirátory, které vyvinula ČVUT ve spolupráci s akademií věd a společností CARDAM. Tyto polomasky jsou na úrovni respirátorů FFP3 a zajišťují téměř stoprocentní ochranu proti škodlivinám, jako jsou viry, bakterie nebo spory hub. Beneš a Lát je jen jednou z řady českých firem, které se do projektu zapojily, řekl ČTK místopředseda představenstva Jan Lát.

CARDAM, který celý projekt zastřešuje, je společným podnikem České zbrojovky, Akademie věd ČR a právě společnosti Beneš a Lát. CARDAM získal od ČVÚT licenci na výrobu masky, která se původně tiskla na 3D tiskárnách, a upravil ji pro sériovou výrobu. "Měli jsme výhodu, že jsme byli od začátku u vývoje a měli jsme volnou kapacitu. Uvedení do výroby trvalo pouhé čtyři týdny, běžně je to přitom i čtyři měsíce. My jsme první, kde výroba začala, formy jsme dostali na Velký pátek," řekl Lát.

Ve Slané lisují těla masek, zatím jich jsou schopni vyrábět zhruba 3000 denně, postupně se výroba zvyšuje. "Pokud bude poptávka, jsme schopni začít vyrábět i na dalších vstřikovacích lisech," řekl místopředseda představenstva. Maska se vyrábí za přísných hygienických podmínek, stroj je doplněný o robotickou ruku, aby nedošlo k deformaci vylisované skořepiny, výlisek kontroluje kamera. Maska je výrobkem českých firem, jen materiál potřebný k její výrobě nakupují ve Švýcarsku.

"Polomaska kryje nos a ústa, je vybavená jedním nádechovým filtrem na straně, aby nepřekážel ve výhledu ani při pohybu, a výdechovým ventilem vepředu, aby se usnadnilo dýchání," popsal výrobek Lát. Ve Slané lisují jen skořepiny, v dalších lisovnách po republice se podle něj vyrábějí další díly, jako je těsnění, závitové vložky a kryty nebo filtry. Finální montáž masek pak zajistí Česká zbrojovka.

Jako první budou podle Láta nové masky testovat vědci Akademie věd ČR, kteří se podílejí na testování covid-19. "Jednáme také s ministerstvem zdravotnictví, protože zdravotníci stále ještě nejsou vybaveni tak, jak by si asi představovali," dodal Lát. Výhledově je v plánu výroba až 50.000 polomasek týdně, takovou výroby by na 3D tiskárnách nebylo možné zajistit, díky lisování jsou navíc masky výrazně lehčí než ty tištěné.