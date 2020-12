Místo pro odběr elektrozařízení zřejmě bude v každé větší obciu

Praha - Místa pro zpětný odběr elektrozařízení, která dosloužila, budou muset být od příštího roku v každé větší obci. Opětovně to dnes schválila Sněmovna poté, co odmítla senátní snahu zavést zavedení nových pravidel až od roku 2022. Novelu o výrobcích z ukončenou životností tak nyní dostane k podpisu prezident.

Místo pro zpětný odběr vysloužilých domácích elektrospotřebičů elektrozařízení budou muset být v každé obci nad 2000 obyvatel, pro odběr baterií v každé obci nad 1500 obyvatel. Místo pro odběr ojetých pneumatik má být v každé obci s rozšířenou působností.

Sněmovní verze podle ředitele společnosti Rema Systém Davida Vandrovce počet předepsaných odběrových míst sníží v porovnání s vládní předlohou. Podle zastánců změny ale i menší obce budou mít zákonný nárok na odběrové místo.

K novinkám zákona patří zavedení principů takzvané ekomodulace. Znamenají, že výrobky by byly zatíženy recyklačním příspěvkem podle míry svého dopadu na životní prostředí. Cílem je ekonomicky zvýhodnit výrobky, jejichž používání či likvidace představují menší ekologickou zátěž.

Příspěvky za zpětný odběr elektroodpadu, jeho opětovné použití, recyklaci a osvětu platí jednotliví výrobci takzvaným kolektivním systémům. Jde o neziskové organizace, které zajišťují sběr a recyklaci. Za porušení nových pravidel bude podle závažnosti hrozit pokuta až jeden milion korun.

Výše recyklačního příspěvku už v současnosti závisí na náročnosti zpracování daného elektrospotřebiče, jiná je u pračky či mobilního telefonu podle možnosti jeho využití. Nově má podle vládní předlohy odrážet náročnost recyklace i u jednotlivých druhů výrobků.

Nový odpadový zákon bude účinný od ledna, rozhodla Sněmovna

Nový odpadový zákon, jenž zejména posouvá o šest let na rok 2030 konec skládkování odpadu, bude účinný od ledna. Sněmovna dnes odmítla senátní snahu o roční odklad účinnosti normy. Senátoři poukazovali na to, že nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy, což by podle nich mohlo způsobit chaos v nakládání s odpady po Novém roce. Návrh zákona ve sněmovním znění nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

"Nenastane žádný kolaps v odpadovém hospodářství, jak někteří straší," ujišťoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Přijetím senátního návrhu by se o rok posunulo mnoho předností zákona, například ohledně odklonu od skládkování, uvedl. Senátor Zdeněk Nytra (ODS) za horní komoru podotkl, že ministrův optimismus nesdílí. Lhůta na přípravu bude třítýdenní, upozornil.

Pro senátní verzi předlohy hlasovalo 17 ze 177 přítomných poslanců. Senátní znění zákona pak potvrdilo 130 ze 179 poslanců.

Předloha počítá s růstem poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Zároveň zavádí motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálního odpadu.

Za část odpadu bude činit poplatek nynějších 500 korun za tunu. Příští rok to bude 200 kilogramů na obyvatele, váha se bude postupně snižovat na 120 kilogramů v roce 2029. Až nad tuto hmotnost bude poplatek činit příští rok 800 korun za tunu odpadu, každoročně bude růst až na 1850 korun za tunu v roce 2029. Poplatek za skládkování bude dál vybírat a odvádět provozovatel skládky.

Obce by měly nabízet obyvatelům i jiné způsoby třídění, například systém zvaný PAYT. Svoz by se účtoval podle množství odpadu, podle jeho hmotnosti nebo objemu, nebo v jejich kombinaci. K recyklovatelným materiálům bude patřit vedle papíru a lepenky také buničina.

Senát také mimo jiné vypustil z návrhu sporný poslanecký pozměňovací návrh, který zpětně odpouští poplatky za ten odpad, jenž provozovatelé skládek v minulosti označili jako jejich materiálové zabezpečení a poplatky za něj nezaplatili. Vzhledem k tomu, že Sněmovna senátní znění předlohy přehlasovala, ani tato změna přijata nebyla stejně jako další úpravy horní komory.