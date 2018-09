Praha - Některé skupiny chudších lidí už zřejmě nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách, ale znovu výhradně v penězích. Sněmovna schválila s úpravami předlohu poslanců ANO, která změnu předpokládá. Sociální demokraté a lidovci neprosadili pozměňovací návrhy, které by vedly k úplnému zrušení povinného vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách.

Úpravy ČSSD a KDU-ČSL, které by znamenaly návrat k předchozímu řešení, dolní komora neschválila navzdory kladnému postoji ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). "Většina příjemců dávky nezneužívá. Pokud se najdou osoby, které chtějí peníze propít nebo prosázet v automatech, zasáhl by úřad práce a vyplatil by část dávky v poukázkách," uvedla.

Předchozí řešení spočívalo právě v tom, že lidé dostávali příspěvek v penězích a o výplatě jeho části v poukázkách rozhodoval v jednotlivých případech úřad práce. Podle zpravodajky Hany Aulické Jírovcové (KSČM) ale tento nástroj nebyl účinný. "Úřad práce musel doložit, že příjemce dávku zneužívá," podotkla. Rovněž hlavní autorka nynější novely Jana Pastuchová (ANO) řekla, že prokazování zneužívání příspěvku na živobytí je velmi složité a nevyužívalo se.

"Povinná aplikace poukázek nesnížila zneužívání dávky, ztrpčila život mnoha skupinám lidí," hájil návrat k předchozímu stavu Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Poslanec ČSSD Roman Sklenák už ve středu zdůraznil, že příjemci příspěvku jsou ti nejchudší lidé, kteří nevlastní žádný majetek. "Musejí nakupovat to nejlevnější, co je," uvedl.

Úřad práce musí dávat potřebným lidem poukázky od loňského prosince. Zákonodárci toto opatření zavedli ve snaze zamezit zneužívání dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si mohou koupit potraviny, základní drogistické potřeby, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby a oděvy, nikoli cigarety nebo alkohol.

Autoři nynější novely ale tvrdí, že se ukázalo, že povinné poukázky zvýšily byrokracii a přinesly některým lidem problémy. Pokud předlohu schválí také Senát a podepíše prezident, plně peněžitá dávka by se vrátila lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Výjimku by dále měli lidé s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidé, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, a lidé s omezenou svéprávností. Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech "hodných zvláštního zřetele".

Sněmovna podpořila poslanecké pozměňovací návrhy, které výčet rozšířily například o lidi s těžkým a nejtěžším zdravotním postižením, invalidy ve třetím stupni a seniory starší 70 let. Výhradně v hotovosti by se měly vyplácet také částky na živobytí zvýšené kvůli dietnímu stravování.

Novelu mířící obdobným směrem podala i skupina poslanců čtveřice klubů v čele s Kaňkovským. Sněmovna ve středu předlohu z programu nynější schůze na jeho návrh vyřadila kvůli možné kolizi obou novel. Kaňkovský nevyloučil, že předkladatelé ji z dolní komory nakonec úplně stáhnou. V Senátu budou prosazovat další úpravy novely poslanců ANO.